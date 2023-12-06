Повысит ли югорский семейный капитал на второго ребенка рождаемость в регионе

В Югре в 2024 году выплачивать региональный семейный капитал начнут со второго ребенка, а не с третьего. Об этом заявила губернатор округа Наталья Комарова. По ее словам, это – «наш ответ абортам».

Что такое югорский семейный капитал?

Югорский семейный капитал – это особая региональная выплата, которая введена в 2012 году. Размер капитала сегодня составляет 150 тысяч рублей, а с 1 января 2024 года повысится до 177 тысяч рублей. Вложить эти деньги можно в покупку машины, жилья, погашение ипотеки, оплату учебы, медицинскую помощь, оплату газификации дома или квартиры. В 2023 году (пока югорский маткапитал еще действует на третьего и последующих детей) этой мерой поддержки воспользовались более 3,4 тысячи семей. Ожидается, что расширение категории получателей приведет к тому, что количество получателей в год превысит 9,6 тысяч.

Что говорит статистика?

Согласно данным Тюменьстата, рождаемость в регионе с каждым днем идет на убыль. Если в 2017 году родилось более 23 тысяч человек, то в прошлом чуть более 19 тысяч младенцев появились на свет. При этом сократилась детская смертность – в том же 2017 году умерло 108 малышей до года, в 2022 – 61.

А что с абортами?

Как пишет «ФедералПресс», за 10 месяцев 2023 года число абортов в Югре сократилось на 10%. За это время было проведено чуть более 5000 процедур прерывания беременности. В прошлом году этот показатель составляет около 6500, в 2018 – 9014.

При этом растет число абортов, проведенных в частных клиниках. Если 2021 году 146 женщин прервали беременность в негосударственных больницах, то в 2022 – 398.

Когда югорчанки впервые становятся мамами?

Жительницы округа раньше, чем в других регионах «тюменской матрешки», решают рожать первенца. По данным департаментов здравоохранения, женщины ХМАО чаще всего становятся мамами впервые в 25 лет. На Ямале первенец чаще рождается у жительниц в возрасте 30 лет, а в Тюменской области – 29-30.

При этом Тюменская область обогнала оба округа по числу появившихся на свет детей. Так, в первой половине 2023 года, там насчитывается 10,2 тысячи рожденных младенцев. В Югре — 9,3 тысячи, в ЯНАО — 3,6 тысячи.

Помогают ли выплаты?

Ранее в интервью siapress.ru демограф Алексей Ракша подчеркнул, что большие выплаты действительно стимулируют людей рожать, однако требуется наличие развитой социальной инфраструктуры: «Разумеется, рождаемости будет способствовать полное обеспечение детскими садами и яслями, которые могут принять ребенка чуть ли не с 3 месяцев, причем в любой форме собственности и разных размеров. Также помог бы институт сертифицированных нянь, которых можно было бы просто и удобно нанимать через Госуслуги, и быть спокойными, что это нормальный специалист, за качество работы которого перед семьей отвечает государство».