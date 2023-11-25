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​Канализация как арт-объект, светящиеся скейтпарки и обычный нидерландский ЖК – что бы хотелось когда-нибудь увидеть в Сургуте

Третий выпуск 5 урбанистических фишек, способных сделать город лучше

​Канализация как арт-объект, светящиеся скейтпарки и обычный нидерландский ЖК – что бы хотелось когда-нибудь увидеть в Сургуте
Фото t.me/gre4ark и t.me/urbanishere

Продолжаем рубрику про урбанистические фишки, которые могли бы пригодиться Сургуту. Предыдущий выпуск можно увидеть здесь. А сейчас – новые и интересные решения.

Красота под ногами

В некоторых городах Японии решили, что для радости человека можно использовать даже такой утилитарный вид поверхности, как крышки канализационных люков. И начали разукрашивать их, причем в разной тематике, которая варьируется от района к району. Там могут быть пейзажи, названия местных зданий, абстрактные узоры, персонажи из мультфильмов аниме.

Было бы желание сделать город интересным — возможности всегда можно найти

Представьте себе сургутские люки с мотивами северных народов, изображениями нефтяных вышек, газопроводами или ГРЭС в разных районах. Представили? Скорее всего, не увидите никогда – обязательно какой-нибудь ГОСТ подобное запрещает.

Memento mori

В Северной Америке имеет место традиция – ставить белый велосипед на обочине дороги, где велосипедист погиб в аварии. Как вариант – добавить табличку с описанием произошедшего и призывом быть осторожными и требовать от властей повышения безопасности дорожного движения.

В России многие не подозревают, что даже в ничем не примечательных местах может случиться трагедия. Это — напоминание

Власти отдельных городов разрешают подобные мемориалы на некоторое время, чтобы почтить память погибшего и напоминать жителям о необходимости беречь себя. В России подобную практику обкатывают активисты из Санкт-Петербурга.

А еще — призыв заниматься безопасностью, а не профанацией

Зелень vs асфальт

В Германии распространена такая форма благоустройства дворов – больше зелени, меньше всего остального. Газоны (если они ухожены, разумеется) радуют глаз, а также не столь требовательны в обслуживании, как асфальтовые поля, распространенные в России. Одно дело – оплачивать работу дворника и садовника, другое – раз в несколько лет искать десятки миллионов рублей на ремонт, параллельно проваливаясь в накопившиеся колдобины. Понятно, что рецепт не для всех, но держать его в голове стоит.

Вот фото из Дрездена 2018 года

А вот там же, но уже 2023 год. Почувствуйте разницу

Живут люди

Вот как выглядит вполне обычный новый жилой комплекс в Нидерландах. Из 80 квартир в нем 26 предназначены под социальное жилье, 18 для частной аренды и 36 чисто на продажу.

Такие ЖК имеют больше общего с архитектурой российских школ, нежели домов

Так происходит некоторое смешивание разных групп населения и снижается риск образования гетто или других проблем. С обитателями социального жилья заключаются довольно жесткие договоры, позволяющие выселить их в случае неподобающего поведения. Стимулы держаться за квартиры в таком доме, кажется, все-таки есть.

Главное — малая этажность и небольшое количество квартир. Все лица будут знакомые, что повышает дружелюбие среды и ее безопасность

Ночной каток

Интересная идея с точки зрения как среды, так и удобства молодежи – флюоресцентный скейтпарк.

Подобные сооружения можно делать как в крытом помещении, так и на свежем воздухе

В покрытие таких сооружений добавляют люминофор, который накапливает солнечный свет и затем может создавать такой вот полумагический эффект. В белые сургутские ночи пригодится мало, зато во все остальное время, особенно, темное и холодное – будет производить впечатление.

И ночной арт-объект, и спортивное сооружение


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25 ноября в 13:46, просмотров: 707, комментариев: 0
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