В СФР рассказали, как можно узнать свою позицию очереди на путевку в санаторий

«Как узнать свою очередь в получении путевки в санаторий?» – спрашивает читательница портала Нина К.

Отвечают специалисты Социального фонда России:

Отделение СФР по ХМАО-Югре обеспечивает граждан льготных категорий санаторно-курортным лечением и бесплатным проездом к месту лечения и обратно. В этом году ОСФР закупило 2077 путевок, 355 из которых — для детей с инвалидностью и сопровождающих их лиц.

Путевки предоставляются гражданам льготных категорий в порядке очерёдности с учётом даты подачи заявления и в соответствии с медицинскими показаниями. Они указаны в справке для получения путевки по форме № 070/у.

Бесплатными путёвками обеспечиваются и сопровождающие для некоторых категорий льготников. Проезд к месту лечения и обратно как для граждан льготной категории, так и для их сопровождающих, также является бесплатным.

На лечение в санатории граждане направляются для профилактики основных заболеваний. Длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, а для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.

До конца 2023 года ещё 308 югорчан получат путевки на санаторно-курортное лечение.

Посмотреть свою очередность можно на сайте: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/8170

Перечень санаторно-курортных учреждений, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг в 2023 году по санаторно-курортному лечению граждан в Югре: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/9270

По всем вопросам вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр, позвонив по телефону: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).