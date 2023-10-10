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Какие есть права у учителя? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Эксперты рассказали о правах учителей в России

Какие есть права у учителя? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Многие говорят о том, что учитель сегодня – самое бесправное существо, которое имеет в основном обязанности перед учебным заведением и родителями учеников. Но права учителя по закону точно есть. О них рассказали эксперты Роскачества.

Защита чести и достоинства, профессиональных и человеческого – в случае нарушения со стороны администрации, ученика или родителей

Эти права закреплены в ст. 23 Конституции РФ и Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Это означает, что в случае нарушения, оскорблений, проявлений некорректного поведения в свой адрес можно требовать защиты прав учителя, в том числе через суд.

Основные права учителя

Участие в управлении школы в соответствии с уставом, возможность критики действий администрации и ребенка или его родителей – естественно, в корректной форме.

Каждый учитель имеет возможность принимать посильное и допустимое внутренними документами учебного заведения участие в организации учебного процесса, порядка взаимоотношений с учениками.

Также каждый работник имеет право голоса, в том числе, - возможность критиковать действия администрации и предлагать свои варианты решения возникающих проблем. Кроме того, учитель вправе выдвигать свою кандидатуру на любую выборную должность в педагогическом коллективе, вне зависимости от стажа работы и прежних заслуг (если наличие таковых не предполагается по умолчанию для того, кто занимает такую должность).

Получать условия для организации учебного процесса

Рабочее место учителя и учеников обеспечивает и поддерживает администрация учебного заведения. Мебель, техника, учебные пособия должны быть предоставлены, никто не вправе требовать, чтобы что-либо из этого приобреталось учителем или родителями учеников за свои деньги.

Возможность отказаться от поручений, не связанных с должностными обязанностями учителя

Все обязанности педагога перечисляются в его должностной инструкции, подписываемой вместе с трудовым договором. Привлекать персонал для выполнения других работ администрация не вправе. Поэтому если учителя заставляют, например, самостоятельно убирать класс, территорию школы, выполнять ремонтные работы, это является нарушением его прав! В этом случае можно смело отказываться от дополнительной нагрузки, которая в обязанности не входит.

У учителя есть ряд прав, связанных с его трудовой деятельностью

  • Ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск и право на длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы.
  • Право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года.
  • Присоединение школы к другой (что часто сейчас происходит) считается реорганизацией, уволить учителя при этом не могут.
  • Право на обед и отдых - перерыв должен быть от 30 минут до 2 часов. Как вариант, учителю может быть предоставлено право отдыхать и обедать во время перемен.
  • Право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда.
  • Досрочная пенсия - возможна, если есть педагогический стаж в учреждениях для детей не менее 25 лет.

Свобода в выборе оценки знаний учащихся, а также установление требований к поведению на занятиях

Очень важный аспект в этом случае – соблюдение баланса и прав самих учеников, в том числе уважение их чести и достоинства. Нередко случаются спорные ситуации, касающиеся полномочий учителя относительно учеников, особенно в ситуации с наказаниями. Не стоит забывать, что учитель НЕ имеет права:

  • Кричать на ученика, оскорблять или унижать его.
  • Не пускать его на занятия в случае опоздания или при отсутствии формы.
  • Выгонять ученика с занятия (учитель не имеет права на такое действие, так как это нарушает правила безопасности).
  • Отбирать телефон или другие личные предметы.

Но учитель может действовать в рамках устава учебного заведения, не нарушая при этом никаких других законов. Конфликтные ситуации, если их невозможно разрешить с учеником, лучше решать с администрацией и родителями – таким образом, чтобы интересы и права всех сторон были соблюдены.

При этом учитель вправе требовать, чтобы учащийся соблюдал правила школы, а родители или опекуны обеспечивали ему все возможности для обучения (в том числе, материальные и психологические).

В случае с конфликтами руководство зачастую предпочитает вставать на сторону родителей, так как обвинения в превышении полномочий со стороны учителя или проявлении насилия по отношению к несовершеннолетнему – серьезны и ударят по репутации школы. Поэтому учителю очень важно держаться в рамках закона и решать все вопросы цивилизованно, даже в том случае, если ученик совершенно неуправляем.

Вообще в любом случае конфликты лучше решать полюбовно, таким образом, чтобы интересы обеих сторон был учтены, а права не нарушены. Именно к этому должна стремиться администрация, которая обязана учитывать как права учеников, так и своих работников.

Напоминаем, ранее в siapress.ruрассказали о том, какие права и обязанности есть у российского школьника.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 289, комментариев: 0
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