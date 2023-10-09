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«Жизнь в городе замерла»: бывшие сургутяне − о происходящем в городах Израиля

Бывшие жители Сургута рассказали о ситуации в Израиле

«Жизнь в городе замерла»: бывшие сургутяне − о происходящем в городах Израиля
Фото: Мария Каримова/«Газета.Ru»

В субботу, 7 октября, палестинское исламистское движение ХАМАС осуществило террористическую атаку на Израиль. Было выпущено более пяти тысяч ракет. Сообщается о сотнях погибших и тысячах раненых. Очевидцы, ранее проживающие в Сургуте, рассказали siapress.ru, что происходит в городах Израиля сегодня.

Бывший житель Сургута (Хайфа):

— Я на севере живу, в Хайфе. У нас войны нет. Стали летать самолеты — шум двигателей постоянно сверху. Кажется, сегодня ночью слышал дрон.

Визуально жизнь в городе сейчас замерла: гораздо меньше транспорта, все тихо, все, в основном, сидят по домам, закупаются в магазинах, но особого ажиотажа нет, как и паники. Кстати, о магазинах: открыты только продуктовые, все остальное закрыто, не работает сфера развлечений, но это и понятно: введен режим чрезвычайного положения. Я работаю в ресторане, сейчас собираюсь ехать туда — мы готовим бесплатную еду для солдат.

Люди стараются помочь, чем могут. Хасиды покупают еду в магазинах, отвозят на военные базы, помогают солдатам, беженцам, которых сейчас с юга отселяют. Все пишут в сетях: «Мы готовы разместить у себя столько-то людей». Очень многие сдают кровь — стоят в километровых очередях. Здесь очень развита культура взаимовыручки.

Много полиции: в городе есть арабские районы, раньше были прецеденты со столкновениями.

Вообще, все здесь чего-то ждут, ситуация крайне напряженная. Непонятно, как проявит себя Хезболла в Ливане: если вступит в войну, то она придет и сюда, к нам, на север.

Бывшая жительница Сургута (Бат-Ям):

— Мы живем в центре страны, город Бат-Ям рядом с Тель-Авивом. В городе второй день нет сирен и ракет, все тихо. Некоторые магазины работают, на улицах ходят люди, но очень мало. У нас маленький ребенок, и мы сидим дома, так как все равно опасно наткнуться на террористов. Кто знает, как себя поведут даже мирные жители-арабы.

В целом, все что показывают в новостях на русском языке о событиях в Израиле, то и по нашему первому каналу дублируется: те же факты, фото и видео. Сейчас все боевые действия, сирены, обстрелы и ракеты ведутся в приграничных городах с сектором Газа, это Сдерот, Ашкелон и т.д.

В первые дни войны, в субботу, 7 октября, в нашем городе, как и в других городах Израиля были обстрелы и огромное количество выпущенных ракет, что не успевал срабатывать железный купол − система ПРО Израиля. Нам было очень страшно. Но мы выходили со всеми соседями на лестничные площадки. Это продолжалось в течение суток.

Стояли вдоль несущих стен, либо сидели на полу. Это был первый день. Вчера-сегодня все тихо. Скорее всего подключилась армия, усиленно отбивают ракеты, и поэтому в центр страны они не прилетают.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 357, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid: Kra23StNL реклама на siapress.ru 
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