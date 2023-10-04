Эксперты рассказали, какие подарки запрещено дарить учителям

В День учителя многим родителям хочется отблагодарить педагога или воспитателя и подарить ему что-то ценное. Однако некоторые презенты могут быть классифицированы по закону как взятки. Чтобы избежать неприятных ситуаций, нужно соблюдать простые правила при выборе подарков. Так, подарок должен быть не дороже 3000 рублей. И делать его лучше по поводу, а не в произвольный день. Как правильно дарить подарки учителям − рассказали эксперты Роскачества.

Как подарки дарить нельзя

В Конституции закреплено право ребенка на бесплатное дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование. Все «поборы» – незаконны, а подарки – исключительно по пожеланию родителей. И то в последнем случае есть ряд нюансов.

Закон о подарках учителям

Не существует отдельный закон о подарках учителям 2023 года, но в статье 575 ГК РФ («Запрещение дарения») указывается, что «не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей… работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций…».

Максимальная сумма подарка учителю по закону

Это значит, что максимальная сумма подарка учителю по закону о коррупции – 3 000 рублей, иначе это может быть расценено как взятка.

Иногда ссылаются также на законопроект, в котором якобы указывается, что дарить учителям нельзя ничего, кроме цветов и канцелярских товаров. Но на самом деле в этом законопроекте речь идет о чиновниках, которые тоже нередко получают подарки. Поэтому выбор у родителей гораздо шире, главное – чтобы не нарушались требования ГК РФ.

В настоящее время законом не ограничено количество подарков, которые можно преподнести учителю. Поэтому если родители захотят подарить несколько предметов, то «правило 3 000» распространяется на них по отдельности. То есть каждый из этих предметов должен быть не дороже 3 000 рублей.

Но подарок от класса тоже не должен быть дороже 3 000 рублей, в данном случае нет разницы, сколько дарителей скидываются. Умножить 3 000 на количество человек, участвующих в сборе денег, нельзя.

Можно ли подарить учителю деньги? Не рекомендуется, так как из буквального толкования статьи ГК РФ следует, что речь идет именно о подарках, а деньги в конверте могут вызвать недоразумения.

Учитывайте также то, что есть школы, в которых администрация в принципе запретила учителям принимать подарки от родителей, даже на праздники. Уточните заранее, не нарушите ли вы внутреннее распоряжение, принеся подарок. В противном случае ситуация получится неловкой и неприятной для всех сторон. Здесь уже не имеет значения, какие подарки учителю запрещены законом, лучше ориентироваться на внутренние правила.

Какие подарки дарить можно

Итак, какие подарки можно дарить учителям по закону? Вот рекомендации, как точно выбрать подходящий презент.

Покупайте подарок, который очевидно дешевле 3 000 рублей. Даже если превышение сравнительно небольшое, это может стать поводом для обвинения в даче взятки, лучше не рисковать.

Старайтесь выбирать такие подарки, которые не вызывают сомнений, даже если эти сомнения не оправданны. Например, бытовая техника или электроника может стоить совершенно по-разному, и даже дешевый прибор иногда выглядит как весьма дорогой. Определить реальную стоимость на глаз не всегда возможно.

Сохраняйте чек. Если взаимоотношения с учителем допускают, передайте чек вместе с подарком, чтобы доказательство в случае чего было у принимающей стороны. Можно вложить чек в отдельный непрозрачный конверт и попросить не открывать, а просто сохранить на всякий случай.

Если переживаете (или переживает учитель), ограничьтесь приятным памятным сувениром. Букет цветов и персонализированный аксессуар будут отличным компромиссным решением.

Чем подарок отличается от взятки?

Отличие подарка от взятки в том, что в случае со взяткой есть факт договоренности. Если материальная ценность передается учителю в обмен на какую-то услугу или уступку (например, хорошую оценку в четверти), это уже расценивается как проявление коррупции.

Чтобы ни у кого не возникло подозрений в том, что вы даете взятку, преподносите подарки «по поводам». А также будьте аккуратны в формулировках текста открытки или сопроводительной записки, если таковые прикладываете к презенту.

Ранее стало известно, что югорские родители потратят в среднем 2 600 рублей на подарки ко Дню учителя.