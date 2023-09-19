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​Тысячи городов присоединяются к «Европейской неделе мобильности». Это может быть полезным и Сургуту

Как применить «Европейскую неделю мобильности» в Сургуте

​Тысячи городов присоединяются к «Европейской неделе мобильности». Это может быть полезным и Сургуту
Фото mos.ru

С 16 по 22 сентября несколько тысяч городов мира включаются в акцию под названием «Европейская неделя мобильности». У нее нет единой для всех программы, но есть общая идеология – популяризация любых способов перемещения по городу, кроме как на автомобиле. Понятно, что сейчас в России в целом и Сургуте в частности невозможно мероприятие, чье название начиналось бы с упоминания Европы, но разберем суть этой концепции и попробуем понять, чем она может быть полезной для нашего города.

История

Как ни странно, но дальние истоки «Европейской недели мобильности» носили сугубо практический характер. В 1956 году произошел Суэцкий кризис, известный также как Синайская или Вторая арабо-израильская война. Одним из его последствий стали серьезные перебои в работе нефтяных танкеров, доставлявших сырье в Европу. Это, в свою очередь, ударило по производству топлива, и некоторые страны начали думать о мерах экономии. И вот в Бельгии, Нидерландах и Швейцарии придумали «День без автомобиля». Проводили его по воскресеньям в течение Суэцкого кризиса, а затем возвращались к этой практике в другие сложные с точки зрения нефти годы.

Через десятки лет эстафетную палочку подхватили в Рейкьявике (Исландия). Там в 1996 году устроили свой первый «День без автомобиля», но уже с улучшенной мотивацией – чтобы народ пользовался более чистыми и менее энергоемкими и опасными способами перемещаться по городу. Чуть позже, в 2000 году, шведка Марго Вальстрём в статусе европейского комиссара по окружающей среде начала выводить эту идею на уровень ЕС.

Из всего этого в 2002 году выросла «Европейская неделя мобильности». С тех пор она продолжается ежегодно, и к ней присоединились сначала десятки, потом сотни, а затем и тысячи городов в Европе и за ее пределами. На пике было более трех тысяч участвующих муниципалитетов.

В чём суть?

Общая идеология этой акции заключается в продвижении довольно простой, но пока еще не всем очевидной мысли – повсеместное массовое использование автомобилей в качестве основного типа транспорта приводит к ухудшению качества жизни в каждом городе, вне зависимости от климата и других обстоятельств. Но главная мысль в том, что у машин есть масса альтернатив – общественный транспорт, велосипеды, самокаты, пешие прогулки и так далее. Рассказать о них, показать на практике и популяризировать иные способы перемещаться по городу, кроме как на личном авто – и есть главная цель «Европейской недели мобильности».

А как всё это выглядит на практике?

Очень по-разному. Единой программы нет, так что города действуют в собственном творческом фарватере, оглядываясь на опыт других участников. Например, в Уппсале (Швеция) в эту неделю можно бесплатно починить или поставить на сервис свой велосипед (бизнес к этому делу охотно подключается), а также город организует велопрогулки для детей и родителей вкупе с просвещением на тему дорожного движения.

В Акурейри (Исландия) в главный день «Недели мобильности» всем пассажирам автобусов раздают бесплатные билеты на посещение бассейна. В Бергене (Швеция) перекрывают несколько улиц в историческом центре, и проводят там фестиваль для жителей – с той же бесплатной починкой велосипедов, угощениями, концертами и так далее. Аналогично – в Утрехте (Нидерланды), где центр закрывают для машин с 10 до 17 часов и организуют фестиваль. Там же локальные поллстеры проводят опросы относительно удобства перемещений по городу – эти данные город использует для корректировки транспортной политики. В Литве президент Гитанас Науседа накануне нынешней «Недели мобильности» пошел на работу пешком (естественно, вместе с журналистом, чтобы в интервью рассказать про эту акцию).

В некоторых городах (например, Брюсселе или Антверпене) дело принимает серьезный оборот – там в ходе «Недели мобильности» устраивают такой «День без автомобиля», что реально по существенной части города из привычных машин может ездить только общественный и спецтранспорт, а также такси. Но есть два нюанса – все же это выходной, и проезд на общественном транспорте в этот день бесплатный. Народ также активно пересаживается на велосипеды, самокаты, роликовые коньки или идет пешком.

В России такое бывает?

Бывало, причем в десятках городов, но заглохло после начала активной фазы пандемии коронавируса (там ни до какой мобильности уже дела не было) и дальнейших событий. Тем не менее, еще в 2021 году храбрые власти города Заречный в Пензенской области проводили свой «День без автомобиля» и круглый стол на тему развития велодвижения в городе.

А ранее, например, Барнаул включался в «Европейскую неделю мобильности» в довольно плотном формате. Там каждый день с 16 по 22 сентября проходили различные мероприятия, от опросов на тему «Если бы не было машин» до забега «Кросс нации» и акций «Мой друг велосипед», «На работу на велосипеде» и «День без автомобиля».

Итого

«Неделя мобильности» вне зависимости от первого слова в названии – акция, безусловно, полезная для Сургута. Долгие годы автомобилизации привели к тому, что многие горожане в принципе не представляют себе, как можно выживать без машины. Поэтому начать следует хотя бы с разговора об альтернативных способах мобильности, а там и до практики можно дойти.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 221, комментариев: 0
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