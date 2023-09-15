Как и где искать работу студенту-очнику

«Как найти себе подработку, если учишься на очном отделении? Как совместить и то, и другое?» − спрашивает сургутянин Игорь Карасев.

Отвечают эксперты hh.ru:

Задача номер один: устроиться на такое место работы, чтобы и карманных денег заработать, и карьерный фундамент заложить, и с учебой совмещать. Вот что можно сделать уже сейчас:

1.Составьте список хард-скилов, которыми вы владеете. Выберите из них те, которые позволят зарабатывать и дадут возможность профессионально расти;

2.Составьте список компаний, где можно применить эти навыки;

3.Выясните, получится ли совмещать работу с учебой, какие карьерные перспективы принесет такая работа и какова модель расчеты заработной платы. Эти вопросы можно задать на собеседовании или знакомым, работающим в этих компаниях. Главное, составить представление о будущем месте работы, чтобы принять взвешенное решение.

А теперь рассказываем, где искать:

Сайты по поиску работы. Чтобы выбрать подходящие вакансии, можно использовать фильтры по типу занятости, опыту работы, специализации.

Центры карьеры в учебных заведениях. В них можно узнать о горящих предложениях о работе, ярмарках вакансий, ивентах, мастер-классах, деловых играх, образовательных тренингах с участием работодателей.

Сарафанное радио. Родители, друзья, знакомые, старшекурсники — хорошие источники. Кроме того, можно опубликовать пост о поиске работы в социальных сетях, как на личной странице, так и в специализированных разделах.

Рекомендуем рассматривать варианты подработок по профилю образования либо из смежных областей. Например, в курьерах нуждаются не только сервисы по доставке еды, но и небольшие юридические компании, рекламные агентства, продакшен-студии и т.д.

Работая курьером в одной из таких компаний, можно наблюдать за бизнес-процессами, погружаться в корпоративную культуру, знакомиться с профессионалами. Советуем подхватывать дополнительные проекты и задачи, проявлять целеустремленность и трудолюбие. Построение карьеры через профессиональное развитие в долгосрочной перспективе более выигрышно, чем временная подработка не по специальности.

Юридические аспекты трудоустройства очников:

Статус студента очного отделения предусматривает некоторые послабления:

1) Если ты учишься в ссузе и твой возраст от 16 до 18 лет, тебя не должны нагружать работой более четырех часов в день (или 17,5 часов в неделю). Если ты студент вуза, и тебе больше 18, эти правила на тебя не распространяются. Однако ты можешь договориться с работодателем о неполном рабочем дне или гибком графике. Заработная плата в этом случае будет пропорциональна отработанному времени либо объему выполненной работы.

2) Молодому специалисту, совмещающему работу с получением среднего профессионального или высшего образования впервые, Трудовой кодекс дает дополнительные гарантии, а именно — отпуск на время сдачи экзаменов. Для студентов вузов, обучающихся на очном отделении, это: 15 календарных дней в учебном году для прохождения промежуточной аттестации, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов — четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов — один месяц. Учащимся ссузов выделяется 10 календарных дней на сессию и до двух месяцев — на прохождение государственной итоговой аттестации. Важно понимать, что речь о студентах, осваивающих образовательные программы с государственной аккредитацией (в других случаях льготы устанавливаются договорами).

И еще: оформление учебного отпуска не подразумевает выдачи отпускных. То есть зарплата за время отсутствия на работе начисляться не будет. Но основной оплачиваемый отпуск оформляется как любому штатному работнику.

3) Учащийся любого учебного заведения может претендовать на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП). Порядок его предоставления предусмотрен локальными нормативными актами (детали можно прояснить в деканате). Среди причин, дающих на него право, может быть и «совмещение учебы с трудовой деятельностью по специальности, с предоставлением справки с места работы».

В индивидуальном учебном плане расписано все: график занятий, перечень программ обучения, количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие обучение. Обучающиеся обязаны соблюдать все пункты, в том числе посещать предусмотренные программой учебные занятия. С учетом желания, способностей может быть разрешено изучение отдельных учебных курсов и тем в форме самообразования. Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного года.

Работа и учеба: как совмещать?

Студенты дневных отделений входят в группу риска для работодателя. Очень высока вероятность быстрого выгорания, когда на голову одновременно сваливается сдача курсовой и срочный проект на работе. Поэтому на собеседовании студента обязательно спросят, как он планирует совмещать работу и учебу. Лучше всего отвечать честно: «Буду уделять учебе столько-то часов в день или столько-то дней в неделю или попробую договориться с преподавателями».

Сессия − это всегда дополнительная нагрузка, которая увеличивается при совмещении учебы с работой. Провести три ночи без сна за зубрежкой билетов, а днем выполнять рабочие обязанности − такое мало кому по силам, как минимум, с точки зрения здоровья. Да, если ты учишься по программе, имеющей госаккредитацию, работодатель должен предоставлять отпуск на время экзаменов. В противном случае придется рассчитывать только на свои силы. И есть вероятность, что, переключившись на сессию, можно в итоге остаться без работы.

В этой ситуации советуем избавляться от «синдрома студента», когда выполнение полученного задания отодвигается до последнего момента. Такой подход научит грамотно планировать время, распределять свои силы, расставлять приоритеты и, как следствие, эффективно работать в режиме многозадачности.