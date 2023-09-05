Ждать ли россиянам масштабных проблем с лифтами

Проблемы санкций, ухода иностранного бизнеса и импортозамещения в России коснулись не совсем очевидной, но близкой очень многим сферы – лифтов. Судя по всему, десятки тысяч этих аппаратов по всей стране не будут заменены в плановом режиме, а их обслуживание будет несколько затруднено. Приведет ли это к тому, что россиянам станет страшно ездить в лифтах из-за потенциальных поломок и даже падений – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.:Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. Тарас Самборский также на связи. В первом эпизоде мы поговорили про методику такого применения публичной процедуры, почти что демократической, при отборе кандидатов и будущего директора на пост руководителя департамента культуры и спорта в АО и применимость этого опыта в Сургуте. А сейчас поговорим про лифты.

У меня есть тезис, который, может, Тарас оспорит, может, согласится. Сейчас и обсудим. Мне кажется, что в современной России лифты все больше становятся похожи на самолеты. Раскрою смысл. Самолеты, в принципе авиатранспорт, считается одним из безопасных в мире. Но только при одном условии: если у тебя есть самолет, к которому есть авторизованное качественное обслуживание и авторизованное качественное его собственное, подходящую ему запчасть. Потому что, если у него не будет ни обслуживания, ни запчастей, то, скажем так, шансы на то, что он будет летать также надежно, как он летал до этого, снижаются.

Мне кажется, что в современной России еще, слава богу, пока держимся полтора года санкций. И, как говорят нам некоторые СМИ, примерно 1,2 млрд долларов серого импорта запчастей, которые пролезли в Россию через какие-то там разные лазеечки, позволяют до сих пор самолетам в России летать, как минимум, нормально. Есть лифты. Мы знаем (это данные наших федеральных СМИ), что примерно в половине регионов России десятки тысяч лифтов вообще сняты с планов по замене, хотя заменять их надо. И в принципе мы много пользовались импортным лифтовым оборудованием. И российские компании, может быть, даже не смогут физически покрыть эту потребность.

И мы приходим к выводу о том, что с лифтами может случиться примерно то же самое, что и с самолетами, то есть из-за отсутствия обслуживания, ремонта деталей и замены их вовремя они, может быть, начнут, мягко говоря, портиться. И что нас собственно натолкнуло на разговор: в Нижневартовске лифт сорвался, 3 женщины были внутри, все живы, слава богу, но как бы у нас подобные ситуации не стали более частыми.

Как ты видишь эту историю и вообще, что будет теперь с нашими лифтами? Сможет ли Россия перейти, не знаю, на китайские лифты, на вьетнамские, на кубинские, венесуэльские лифты, не знаю какими они еще там бывают, чтобы покрыть всю необходимость, потому что их, понятное дело, сотни тысяч по всей стране, и они как-то должны работать?

Т.С.: Что нам мешало в досанкционные времена перейти на китайские, кубинские, вьетнамские, северо-корейские или иранские лифты? Не понятно. Раз уж у нас аналогия с самолетами, расскажу маленькую историю, как один из важных в авиаиндустрии людей сказал год назад, отвечая на мой вопрос, как же теперь будем летать, он ответил, что будем летать как в Иране, летает же Иран. Вот прошел год, и он на эту же тему высказался несколько иначе: долетались. То есть проблема, безусловно, есть, несмотря на наличие серого импорта. Как на днях я прочитал одну новость в ленте одного из западных же экспертов: Запад не контролирует санкции против России. Это говорит о том, что, видимо, доля серого импорта гораздо больше, чем ее официально представляют те страны, которые ввели против России санкции. И по прилавкам в магазинах, по ассортименту в магазинах промышленной группы мы видим, что да, это не лазейки с серым импортом, это, видимо, просто какие-то нормальные такие каналы поставок, хорошо отработанные.

Но это все бравада. Безусловно, санкции сказываются, и, безусловно, ситуация с теми же лифтами, как с важными механизмами, от которых зависит жизнь и здоровье граждан, усугубляется. И как бы не спасал в краткосрочной перспективе серый импорт, понятно, что без полноценного производства и обслуживания лифтов, как и самолетов, будет только хуже, стоимость обслуживания лифтового хозяйства будет расти.

Д.Щ.: Вот я как раз про это и хотел сказать, что авиакомпании-то богатые, они могут себе позволить где-то завести через Казахстан, через Киргизию детальки, которые им нужны. Но лифт — это прерогатива жильцов, и жильцы должны скидываться на эти лифты. И когда им начнут показывать все эти рассчетки, чтобы приобрести такой же, как у них лифт, и заменить его, поставить, это будет там стоить х2, х3 от того, что было раньше, они могут удивиться, мягко говоря. И у них-то лишних денег, скорее всего, как раз-таки и нет.

Т.С.: Я не думаю, что сейчас встанет вопрос о замене лифтов. По-моему, строительство лифта лежит не на плечах граждан, квартиросъемщиков. Ну, это детали, это нужно уточнить. Безусловно, расчетки будут дорожать, в том числе по строке лифт она, по-моему, она сейчас одна из таких самых подъемных. Но, тем не менее, подорожание произойдет. Но, опять-таки, не в этом даже проблема. Я, честно говоря, не очень себе представляю, о каких лифтах мы говорим. Большинство лифтов, которые я в России вижу в жилых домах, это какая-то ужасная жуть и ничего восхитительного как бы в этих лифтах нет. То есть какие-то лифты, как правило. Те самые лифты самого дешевого отечественного производства, может быть, даже уже и не отечественного, вот все дома...

Д.Щ.: Точно знаю, что есть «Могилев-лифт», это Белоруссия. Они еще будут. Кто у нас еще делал?

Т.С.: Ну я боюсь соврать: Мытищинский завод у нас вагоны строит. Мы просто можем углубиться. Мы делаем лифты. Но те самые советские лифты из фильма «Ирония судьбы»... Лифт, который в любой 9-этажке в Сургуте 80-х годов установлен был, эти вот лифты мы наблюдаем. А в новостройках лифты помодерновее выглядят. И то только потому, что пластик, имитирующий деревянные панели, и пластиковые же кнопки, вечно сжигаемые вандалами, заменили на железную отделку... Но точно также этот лифт также трясется, громыхает, скрипит, пыхтит, как старый самовар, пока доедет до нужного этажа.

Опять-таки, вспоминая другой разговор с другим человеком из авиаиндустрии. Я приведу его маленький рассказ про самолет ТУ-134. Я там прилетел откуда-то на ТУ-шке, она вся такая поношенная, пожеванная, потому что они эксплуатируются с конца 60-х годов. И мне Андрей Зарменович Мартиросов на мой вопрос, а как это может летать, сказал, что я ничего не понимаю, что, безусловно, все эти Боинги – это круто (это было еще в далекой эпохе до Боингов, когда еще авиакомпания Ютейр эксплуатировала наши отечественные самолеты, в частности, ТУ-134).

В общем-то, его рассказ меня настолько успокоил, я перестал беспокоиться по поводу выживаемости своей во время полетов на этом самолете, потому что, оказывается, все там можно подкрутить, подтянуть. Если перемерз трос, который напрямую, значит, механикой управлялся, вот этим рулевым механизмом на хвосте самолета, то был специальный лючок, через который можно было специальным молоточком отбить ото льда, и самолет бы продолжил себе лететь спокойно. То есть понятно, что наш разговор был очень ироничен, мы подтрунивали друг над другом, но в целом он сводился к тому, что у этой всей советской техники гигантский запас прочности.

Собственно, я к лифтам. Кстати, ТУ-шки до сих пор прекрасно летают. Если поддерживать авиатехнику в хорошем сервисном состоянии, то она может летать надежно, долго, но не очень экономично. Это надо понимать. То же самое будет с лифтами: будут они ездить. Я не думаю, что лифт в Нижневартовске сорвался из-за санкций. Наверное, все-таки, надо проверять качество работы управляющей компании или сервисной компании.

Лифты срываются во всем мире. Зайдите, пожалуйста, в YouTube, и посмотрите, там миллиард этих роликов. И не только в России они прекрасно в свободном падении летают вниз. Мы говорим о лифте, который тебя довез до нужного этажа или мы говорим уже о каком-то комфортном современном лифте, которого, к сожалению, видимо, еще долго в России не увидят. И я чего-то не слышал, чтоб в «Сургутнефтегазе», «Газпроме» лифты остановились. Все работают, все прекрасно, значит, все функционирует. Поэтому, я думаю, здесь надо немножко сбивать пену, не паниковать и понимать, что десятки тысяч лифтов, которые сейчас в России выведены из эксплуатационного регламента, как ты сказал, это не какое-то практическое действие управляющей компании, а некая бюрократическая процедура. Видимо, потому что их нельзя перестать эксплуатировать. Потому что прокуратура придет и…

Д.Щ.: Просто там их заменять будто бы не планируют.

Т.С.: Значит, их планируют переводить в какой-то другой статус и в другой сервисный регламент, регламент ремонта, обслуживания, то есть как-то выкрутятся. Будут ли они падать? Я надеюсь, что нет. Будут ли они удобными, хорошими? Нет. Но они и не были такими, большинство наших лифтов. Да? Будет ли дорожать строчка в расчетках? Да. Будет ли возмущаться народ? Очень любопытно посмотреть за реакцией: где предел этого долготерпения людей. Опять-таки, у нашей власти есть прекрасный, универсальный ответ: товарищи, у нас коммунальная плата в России одна из самых низких в мире, что же вы возмущаетесь? Ну, поиграют на этом аргументе. Если где-то, не дай Бог, что-то произойдет с каким-то лифтом. С травмами или жертвами, не дай бог, человеческими, будет очередной кипишь, будет информационная компания, г-н Бастрыкин будет опять брать под личный контроль, через 3 дня это все будет забыто. И так вот продолжит Россия-матушка жить со своими, выведенными из эксплуатации, лифтами.

Д.Щ.: Что ж, да, много чего интересного нам предстоит узнать. Хорошо, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, читайте нас в Telegram, читайте нас на siapress.ru Через неделю снова встретимся, чтобы поговорить, обсудить, что было интересного в Сургуте и окрестностях. До новых встреч. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Всем пока!