Плюсы и минусы публичных конкурсов по отбору чиновников в Югре

В августе в Югре покинули свои должности директоры департаментов культуры и спорта. Замену им ищут при помощи отчасти публичной процедуры – открытого интернет-голосования, презентации программ лучших кандидатов с экспертным голосованием, и так далее. Является ли это одним из последних демократических институтов в округе или некоторым «аттракционом» для граждан? Это обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, как всегда!

Д.Щ.:Поговорим о том, что у нас было интересного в городе и в округе. В округе у нас был интересный процесс на минувшей неделе. Многие помнят, что с приходом Натальи Комаровой на должность губернатора она через некоторое время запустила такой процесс, что на департаменты культуры, спорта и социальной политики, у нас там новые руководители в случае ухода старых отбираются с привлечением публичной процедуры. Сначала люди выставляют свои кандидатуры, люди за них голосуют, там какой-то топ этих людей попадают на специальную конференцию, на которую съезжаются общественники, профессионалы разных сфер, и там кандидаты представляют свои программы, отвечают на вопросы и уже в очном формате эти общественники, эксперты отдают свои голоса за тех или иных кандидатов. И уже топ-3 попадают на узкие консультации руководством правительства, с Натальей Комаровой, и тогда она принимает окончательное решение о том, кто станет новым директором.

И вот у нас где-то в августе, по-моему, синхронно ушли два директора, которые как раз эти процедуры прошли и проработали там какое-то количество лет. Директор департамента культуры и директор департамента спорта у нас сейчас вакантные должности. И вот была конференция, как раз посвященная программам кандидатов на эти должности. Не будем обсуждать людей, не будем обсуждать программы. Это все наносное, это все будет приходить и уходить. Обсудим саму методику, как это все работает и насколько подобные демократические, можно их так назвать, подходят к назначению этой самой бюрократии окружной, которая возглавляется Натальей Комаровой. Как тебе подобный подход?

Т.С.: Практика несколько напоминает практику времен перестройки под названием «выборы директоров». Я напомню, тогда Горбачев активно внедрял всевозможные демократические процедуры в еще государственно-социалистические предприятия, и одна из этих процедур, была процедура выборов гендиректоров крупных предприятий, одной из самых знаменитых таких историй была история с выборами гендиректора автомобильного завода РАФ в Латвии. Но при всей прогрессивности для того времени этого нововведения эксперимент пришлось свернуть, так как быстро выяснилось, что выбор управляющих — это, все-таки, не прерогатива простых рабочих, простых людей, которые, в общем-то, имеют другой функционал.

И тогда по всей стране, еще бывшему СССР, просто прошла волна обратных процессов, когда предприятия останавливались и выяснялось, что люди выбирали для себя удобные кандидатуры, но сами кандидатуры, все-таки, не совсем справлялись с управлением крупными системами, крупными процессами.

Тем не менее, практика, которую губернатор Наталья Комарова внедрила в Югре с выборами руководителей регионального правительства разных уровней, она очень интересна. Я этот пример с перестроечным экспериментом привел не в качестве отрицательного, кстати говоря. Он просто иллюстрирует стремление властей придать каким-то устоявшимся, закостеневшим процедурам новую форму, как-то освежить этот процесс поставить его на пользу делу, в данном случае, политике Югры. Потому что понятно, что у губернатора нет длинной скамейки запасных. Это видно, потому что часто, все-таки, чиновники в окружном правительстве меняются.

А где новых людей брать? Вот из общественного мнения, из подобных конкурсов основываться на каких-то праймериз, вот фактически то, что мы сейчас наблюдали по выборам этих двух департаментов спорта и культуры — это, можно сказать, праймериз. Кстати говоря, «Единая Россия» тоже не совсем дура партия, она же очень активно использует очень эффективную западную методику партийную праймериз, и внутри партии очень такая отчаянная борьба идет, пока, наконец, тот или иной кандидат не становится и главным и утверждается партией в партийные списки.

Д.Щ.: Да. Хотя, там есть некоторые люди, которые подозревают, что как бы оболочка внешняя праймериз, внутри это такой административный ресурс и некоторое подталкивание нужных людей в сторону победы все равно не прекращается. Но это не тема нашего разговора.

Т.С.: Ну я об этом и говорю, что берется зарекомендовавшая себя качественная, эффективная процедура, форма, но наполняется своим местным содержанием. Тем не менее, все-таки, интерес у наших и других региональных властей тут вызывает именно эта процедура праймериз и провоцирование внутренней конкуренции для того, чтобы хоть какими-то социальными лифтами поднимать людей вверх и этими вот кандидатами наполнять структуру власти.

Я-то думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы с помощью подобных конкурсов создавался определенный ажиотаж у публики, которая за всем этим наблюдает и во всем этом участвует. Простые люди, граждане вовлекаются в этот процесс, участвуют, они голосуют, для них все-таки это аттракцион в таком хорошем смысле, внимание к кадровой политики региона привлечено. Разве это плохо? Хорошо. Во всяком случае, уж точно о кандидатах, которые претендуют на департамент культуры, половина Югры сейчас знает, потому что там такие крупные фамилии. Один из лидеров этого конкурса представитель Сургута.

И это все неплохо. Это обращает внимание избирателей, если можно называть избирателями в этой процедуре людей, к тому, что происходит на уровне региональной власти. Ничего плохого нет. Просто это все делается вроде бы достаточно открыто, без каких-то административных параллельных процессов, о которых ты говоришь. Наконец, такой конкурс позволяет губернатору, какому-то руководящему звену правительства определить лидера общественных мнений при выборе того или иного руководителя департамента, будь то департамент спорта, культуры или какой-нибудь другой департамент, не знаю, может быть, заместитель. Это все неплохо.

Важно тут понять одну вещь и не проиграть в этом конкурсе: как бы влияние, я не хочу говорить слово «толпы» в данном случае, общественного мнения не сбило прицелов принятия качественного грамотного решения. Потому что в одних случаях общественное мнение очень четко совпадает с процессом и указывает на правильного кандидата. Так бывает. Бывает, когда человек авторитетный, когда его профессиональная квалификация для тех, кто следит за этим процессом, очевидна, и люди с удовольствием голосуют не просто, как за представителя своего родного города или региона, ведомства, а голосуют именно за профессионала. Так бывает.

Я не хотел бы сейчас оперировать какими-то фамилиями: во-первых конкурс еще губернатор не закрыла, во-вторых, если шире взять, то в подобном конкурсе могли бы участвовать и другие персоналии, о которых можно было бы говорить «это, безусловно, подходящий кандидат». Что на департамент спорта, что на департамент культуры, что конкурс на любой другой департамент. Но иногда общественное мнение бывает не объективно, оно просто высказывает свою позицию в отношении не профессионала, а земляка. Или представителя ведомства.

Кстати говоря, мы же нечто подобное наблюдаем на местных, муниципальных выборах, когда за представителей нефтяников всегда голосуют больше и активнее, чем за представителей других профессий. Это ведь не только потому, что нефтяников больше. Их, кстати, не больше. У нас, по-моему, по численности больше бюджетников, учителей в том же Сургуте, чем нефтяников. Нефтяники, в основном, в Сургутском районе сконцентрированы. Нет. Это такая магия ведомственной принадлежности. И люди, не задумываясь, голосуют за тех же нефтяников. Им так кажется надежнее. То есть понятно, что здесь они осуществляют выбор не разумный, не рациональный, они просто подвергаются этой силе ведомства большого, силе большой компании, корпорации, силе большого бренда. И они уже выбирают не специалиста-депутата, а просто депутата — представителя известной им компании. Так легче. Так тоже бывает, я думаю, в подобных конкурсах.

Но то, что я наблюдал сейчас, мне указывает как раз на первый вариант, когда общественное мнение не ошибается, и оно вроде очень квалифицированно выявило очевидных лидеров вот этой гонки за кресло начальника, в частности, департамента культуры. Вот и все. Поэтому я думаю, что подобную процедуру не нужно отменять, ее нужно как-то развивать положительно, ее надо делать такой, это, собственно, у нас и есть уже в Югре, нормальной практикой привлечения внимания со стороны населения к кадровой политике правительства. И люди, в конце концов, просто будут знать, кто ими руководит, с какими мыслями. Наверное, это даже так позволит людям считать, что они приложили к назначению руку, может быть, у людей возникнет желание делиться какими-то предложениями, рекомендациями в адрес нашей региональной власти, может быть, она услышит много интересных идей, которые можно реализовать на том или ином участке в нашем регионе. Вот так это видится.

Д.Щ.: Стоит ли подобное делать в Сургуте?

Т.С.: Смотря, на каком уровне. Мы же понимаем, что эти конкурсы по департаментам — это не избирательный процесс. Да? Скажем так, это процесс очень номенклатурный, которому, тем не менее, придана определенная гласность и публичность. А что в Сургуте? Где? В Сургуте, если мы имеем в виду...

Д.Щ.:В Сургуте тоже есть департаменты, ведомства, департамент спорта там...

Т.С.: Скажем так, все-таки, базово в кадровой политике, что Сургута, что Югры, является квалификация того, кто нанимает на работу. То есть работодатель должен на каком-то предварительном этапе понимать, что он отсекает не квалифицированных кандидатов, и наоборот максимально старается вовлечь в этот конкурсный процесс кандидатов с высокой профессиональной квалификацией. Это первое. Будет ли помогать в этом процессе городской конкурс? Наверное, да. Можно поэкспериментировать, посмотреть, как бы это было. Но здесь должна быть какая-то практика, здесь должна быть хоть какая-то история, чтобы люди умели это делать.

К счастью, на муниципальных уровнях у нас сохранены выборы депутатов, пока еще. Здесь эта практика отрабатывается. Градоначальника уже мы не выбираем, но пока еще процесс выборов градоначальника происходит достаточно в открытом, публичном пространстве, то есть медиа пишут, какие-то дискуссии позволительны, обсуждения разных кандидатов не блокируются властями, вроде бы тоже можно сказать мы с какой-то гласностью в этом вопросе, более-менее. Ну, наверное, да, наверное, это хорошая идея.

Просто давай на практике: департамент, кого, чего, образования, к примеру. Кстати говоря, когда несколько лет назад в департаменте образования возникла вакансия, ведь общественное мнение очень бурлило по этому поводу: кто же там будет, Анна Томазова или кто-то другой. Да? Опять-таки, я тебе говорю, это потому, что в городе очень много учителей, самая большая прослойка зависимых от этого конкретного департамента, самая большая, там тысячи, десятки тысяч людей, включая людей, которые обслуживают всю эту систему народного образования. Поэтому там был такое большое к этому внимание.

Департамент архитектуры. Ну, давайте объявим городской конкурс. Но мы же понимаем, что для начала туда должен быть допущен элементарно профессионал, человек, у которого есть диплом архитектора, который отличит фонарный столб от столба заборного. Вот этот первый этап кто-то должен сделать. Это, видимо, глава, это, видимо, ключевые его советники, которые отсекают все не профессиональное и позволяют войти в процесс профессиональному. Но можно попробовать. Кто бы это, конечно, хотел. Но попробовать можно. Во всяком случае, если это делает правительство Югры, и ничего там от этого, ни у кого инфаркт там не случается, то почему бы не расширить такие интересные эксперименты до уровня каждого муниципалитета.

Д.Щ.: Что ж, хорошо. Будем завершать этот эпизод. В следующем поговорим про лифты и сравним их с самолетами. Неожиданное сравнение. Так что, переходите, смотрите. В принципе, смотрите нас на YouTube, ставьте лайки, читайте нас на Телеграмме и на siapress.ru.