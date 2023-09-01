Как можно отказаться от передачи своих биометрических данных

«Говорят, что банки начали передавать данные о своих клиентах в Единую биометрическую систему. Причем отказаться от этого можно было только 1 сентября. Правда ли это? И как запретить передачу моих данных?» – спрашивает читатель siapress.ru Кирилл Дмитриев.

Отвечают эксперты Роскачества:

Биометрические данные представляют собой идентификаторы конкретного человека, ведь они уникальны. Например, одинаковых отпечатков пальцев не бывает даже у близнецов. Помимо отпечатка пальцев, к биометрии относят характеристики радужной оболочки глаза, лица, голоса, геометрии руки или даже походку.

Биометрические данные могут быть использованы для автоматического определения личности различными системами. Например, многие из нас прикладывают отпечаток пальца для разблокировки смартфона, при проходе в метро смотрят в камеру для распознавания лица, покупки в магазине оплачивают посредством биоэквайринга.

Биометрические данные считаются более надежными и устойчивыми к подделке или утере. Однако, сбор, хранение и использование этих данных требует особой осторожности и соблюдения принципов конфиденциальности.

Что говорит закон

Вопросы передачи биометрии зафиксированы в Федеральном законе № 572 «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». В нем говорится буквально следующее: до 30 сентября 2023 года организации, собирающие биометрические данные (например, банки), должны эти данные передать в единую биометрическую систему (ч. 2 ст. 26). Сама передача необходима для того, чтобы защитить права граждан.

Необходимо дополнить, что никто не вправе передавать данные в ЕБС до 30 сентября, не уведомив человека, чьи данные передаются. Банк или любая другая организация обязана предварительно уведомить о таком действии гражданина, а он, в свою очередь, вправе возразить против передачи данных.

Выслать уведомление нужно как минимум за 30 дней до дня передачи данных (ч. 15 ст. 4). Получается, что крайний срок уведомления — 1 сентября. Именно срок уведомления, а не срок отказа от передачи биометрических данных в единую базу!

Это прежде всего касается биометрических данных, собранных государственными органами, банками, нотариусами и другими организациями до 29 декабря 2022 года. Если данные были собраны, то согласия на их размещение в единой биометрической системе не запросят, но остается возможность отказаться от передачи данных. Для этого нужно сообщить о вашем решении организации, которая прислала уведомление. Если вы откажетесь от передачи, организация не импортирует ее в ГИС ЕБС и обязана будет удалить ее из своей системы.

Кстати, сами организации после передачи данных не теряют право использовать технологии биометрии, но получают определенные ограничения. Они не смогут хранить саму биометрию, но получат взамен вектор – математически преобразованные данные, по которым можно оказывать услуги удобно и безопасно.

Способы отозвать согласие на использование биометрических данных

Если человек предоставлял биометрические данные в какой-либо организации, например в банке, и давал согласие на их обработку, то он вправе отозвать его. Сделать это нужно в той же организации. Для каждой организации свои правила отзыва. Зачастую, в банки необходимо явиться физически и оформить отказ. А вот приложение «Сбербанка» позволяет сделать это онлайн.

Как разъяснили в МФЦ, конкретных сроков для отказа от хранения и использования биометрических данных в базе нет. То есть, гражданин может сделать это в любой момент, в том числе отозвать уже переданные согласия или оформить запрет на использование своих биометрических персональных данных (п.п. 5, 6 ч. 14 ст. 3 рассматриваемого закона). Тоже самое касается запрета – его потом также можно отозвать.

Таким образом, в любое время вы можете отказаться от сбора, хранения и использования ваших биометрических данных в общей базе. Но если вы хотите, чтобы их вообще не передавали в единую биометрическую систему, можно в течение 30 дней со дня получения соответствующего уведомления направить свои возражения. Правда, при оформлении отказа (запрета) вы теряете и возможность пользоваться услугами, предоставляемыми по биометрии (например, платить с идентификацией по лицу или получать банковские услуги, не приходя в офис банка). Если же вы не успели в отведенный законом срок или по какой-либо причине не получили уведомление, ничего страшного – отказаться от сбора, хранения и использования биометрических данных можно в любой момент! Например, проверить есть ли данные в Единой биометрической системе, можно в личном кабинете Госуслуг в разделе Профиль – Биометрия. Там же можно ее удалить в один клик. Кроме того, можно написать письменный отказ от регистрации биометрии, для этого нужно прийти в МФЦ.

Процедура подачи отказа в мфц

Конкретных сроков для отказа от хранения и использования биометрических данных в базе нет. МФЦ в течение одного календарного дня со дня представления физическим лицом отказа от сбора биометрических персональных данных или отзыва такого отказа направляет данные сведения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия оператору единой биометрической системы (п. 13 Постановления Правительства РФ от 27.03.2023 № 478 «Об утверждении Правил представления физическим лицом отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в целях проведения идентификации и (или) аутентификации, отзыва такого отказа и письменного подтверждения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг представления физическим лицом указанных отказа и отзыва отказа, а также форм указанных отказа, отзыва отказа и письменного подтверждения их представления»).

По данной услуге в МФЦ установлен специальный порядок принятия заявлений. Вместо расписки о принятии документов сразу после того, как ваше заявление в электронном виде уйдет оператору ЕБС, оригинал заявления с соответствующей отметкой МФЦ выдадут вам на руки. И это заявление станет однозначным подтверждением того, что ваш отказ принят.

Как проверить, что данные действительно не передали?

Проверить статус своей биометрии можно самостоятельно на портале Госуслуг в личном кабинете, в разделе Профиль - Биометрия. Если биометрия не зарегистрирована в ГИС ЕБС, информация будет отражаться с формулировкой «Биометрия не зарегистрирована».

Если биометрия была сдана, это также будет написано в личном кабинете. При этом вы сможете видеть срок ее действия и место регистрации.

При появлении биометрии в Единой биометрической системе информация об этом отражается не только в специальном разделе Госуслуг. О размещении биометрии в системе в личный кабинет портала приходит специальное уведомление. Информирование происходит по аналогии с новыми статусами о получении государственных услуг и иными уведомлениями портала.