Эксперт разъяснил, что ждет девятиклассников при сдаче ОГЭ в 2024 году

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, которые определяют содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов в 2024 году. Директор департамента методологии и разработки образовательных программ MAXIMUM Education Артем Мушта разъяснил суть изменений.

В 2024 кодификатор — то есть описание содержания тем экзамена — стал удобнее и понятнее. Теперь система проверки ряда заданий стала проще и для преподавателей, и для учеников. В целом можно сказать, что ОГЭ стал понятнее и прозрачнее.

Изменения произошли в ОГЭ по русскому языку: в них включенычетыре новых задания с кратким ответом, а также скорректированы критерии оценивания развернутых ответов.

В ОГЭ по литературе уточнили систему оценивания некоторых заданий, а максимальный первичный балл за работу изменён: с 42 до 37 баллов. Новая система оценивания должна повысить эффективность выявления знаний у конкретных заданий и всего экзамена в целом. Кроме того, ожидается, что благодаря изменениям улучшится система оценивания заданий итогового собеседования.

В ряде предметов скорректировали набор проверяемых тем. Так, экзамен по обществознанию будет проверять развитость такого понятия, как «эмоциональный интеллект».

В экзамен по истории добавился раздел «Новейшая история России», хотя традиционно ОГЭ проверяет события до начала ХХ века. На данный момент сложно сказать, что именно будет включено в программу экзамена по истории.

В ОГЭ по химии появились новые темы:

1) Типы кристаллических решеток,

2) Водородные соединения,

3) Способы идентификации и получение газов,

4) Способы применения химических веществ в реальной жизни,

5) Первоначальные органические вещества и биологически важные вещества: белки, жиры и углеводы.

Кроме того, теперь что на ОГЭ по математике допускается использовать калькулятор, не имеющий функций программирования.

Изменения во многом ожидаемые, их нельзя назвать глобальными. В ряде предметов скорректировали наполнение и проверяемое содержание экзамена (связано это с изменениями во ФГОСах 2021 года), на которые также указывают составители экзамена. Конечно, большинство изменений — это нюансы, но есть вероятность, что именно их и будут проверять на экзамене

В ряде предметов изменения связаны с не всегда однозначной трактовкой выполнения тех или иных заданий.