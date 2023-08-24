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Скоро в школу! А готов ли ребенок?

Детский психолог рассказывает, как понять, что ребенок готов к учебе в школе

Скоро в школу! А готов ли ребенок?
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

У родителей начинается важная и непростая пора – начало учебного года. Покупка формы и канцелярии, выбор букетов и нервное ожидание Дня знаний – это лишь небольшой список того, что волнует семейных сургутян. Некоторые из них задаются вопросом: как подготовить первоклассника к новому этапу в его жизни? Об этом корреспондент СИА-ПРЕСС поговорил с детским психологом.

По словам специалиста, о готовности ребенка к школьному обучению говорят несколько факторов: хорошо развитая речь, с помощью которой ребенок может изложить свои мысли и чувства, физиологическая зрелость и наличие базовых для дошкольника знаний об окружающем мире.

«Самый простой способ для родителей – это внимательно посмотреть, как выполняет ребенок то или иное задание, то есть, понимает устную инструкцию, самостоятелен при выполнении задания или действия. Если с первого раза не получается, то допускается просьба о помощи у взрослого, потом уже другая попытка самостоятельного выполнения», – делится лайфхаком психолог.

Роль родителя в становлении ребенка учеником крайне важна. Как рассказал эксперт, взрослый должен сформировать правильное отношение у дошкольника к учебе. Необходимо объяснить, для чего нужна школа и говорить о ней в положительном ключе, чтобы у ребенка не сформировались нежелание учиться или страх.

«Перед началом учебы можно разыграть сценку или поиграть в игру про школу, где родитель обратит внимание на самые важные моменты. Нужно обговорить с ребенком ситуации, которые могут с ним произойти, и обучить, как в них правильно действовать», – дает совет собеседник издания.

Взрослому также стоит прислушаться к мнению педагога-психолога, который работает в том детском саду, откуда выпускается ребенок. Перед тем, как дошкольник впервые сядет за парту, специалист проводит диагностику. Именно она дает ясно понять, стоит ли отправлять ребенка грызть гранит науки.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 164, комментариев: 0
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