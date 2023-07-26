Сургут ждет позиции округа по обращению с бездомными животными из-за принятия нового закона

В среду, 19 июля, Совет Федерации одобрил законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать свои правила обращения с бездомными животными. Зоозащитники опасаются, что это приведет к бесконтрольному убийству собак и кошек, оказавшихся на улице. Как это может быть реализовано в Югре и Сургуте – своим мнением с корреспондентом siapress.ru поделился заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Вячеслав Адушкин.

Насколько я понимаю, внесена одна основная деталь – регион сам формирует свою политику в части зоозащиты и обращении с безнадзорными животными. Это все. По какому пути пойдет регион – либо он будет агрессивных собак усыплять, либо, есть и такое предложение, всех, кого отловили. Сейчас, согласно закону, если собака не проявляет немотивированной агрессии, ее должны вакцинировать, провести все мероприятия, чтобы она была здорова, чипировать и отпустить и на свободу.

Регион может принять закон о том, чтобы всех содержать. Тогда вопрос обстоит в средствах. У нас популяция порядка 2000 особей, 700 сидит на пожизненном содержании, и они тянут достаточно большую статью бюджета. Мы считаем, что если регион даст установки о том, чтобы всех содержать, то мы отказываться не будем, но не стоит забывать о финансовой стороне проблемы. Потому что одна собака обходится немало – 6000 рублей в месяц. В год это 72 тысячи, и это только на одну особь!

Приюты строятся, безусловно. Но нужно понимать: что делать с агрессивными животными? Поэтому мы ждем официальной позиции округа, тогда у нас появится возможность обсудить это детально.

Напомним, что ранее соучредитель Регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай Лапу» Александра Нуриева высказала свое мнение о новом законопроекте, который относится к обращению за бездомными животными.

Также депутат Госдумы Владимир Бурматов разъяснил, зачем для регионов вводят новый законопроект об обращении с безнадзорными животными.