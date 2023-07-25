Нижний предел призывного возраста в России решили не повышать до 21 года

Госдума во вторник 25 июля рассмотрит сразу во втором и третьем чтениях законопроект об изменении возраста призыва в армию. Об этом «Ведомостям» сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Вынести проект закона на обсуждение палаты решил в понедельник 24 июля совет Госдумы. Сами поправки ко второму чтению комитет Госдумы по обороне одобрил еще в пятницу, 21 июля, но в думской базе их текст до сих пор не опубликован. Картаполов сказал, что они появятся в системе обеспечения законодательной деятельности 25 июля.

А все началось с того, что Министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 года впервые сообщил о планах изменить возрастные рамки призыва на срочную службу: нижний предел предполагалось повысить с 18 до 21 года, предельный – до 30 лет. Также он предложил «обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу».

17 же января Минобороны сообщило, что президент принял решение увеличить численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Сообщалось, что масштабные изменения состава Вооруженных сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации будут проводиться в течение 2023 - 2026 годов.

Нижний предел призывного возраста останется прежним, призывать в российскую армию будут с 18 лет, сообщил журналистам Андрей Картаполов.

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», – сказал он.

Он отметил, что вступление в силу данных поправок к закону о призывном возрасте, согласно которому данный возраст повысится до 30 лет, предлагается с 1 января 2024 года.

«На осенний призыв эти правила не распространяются. Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут подпадать», – отметил Картаполов.

14 июня законопроект № 312507-8 о поэтапном повышении призывного возраста прошел первое чтение. В соответствии с первоначальной редакцией документа, призвать в армию можно будет граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе. При этом, в документе говорилось, что призыву подлежат граждане в возрасте: от 19 до 30 лет – в период с 1 января по 31 декабря 2024 года; от 20 до 30 лет – в период с 1 января по 31 декабря 2025 года; от 21 года до 30 лет – в период с 1 января 2026 года.

Также предлагалось в законе 53-ФЗ прописать, что граждане, достигшие возраста 18 лет после 1 января 2024 года, изъявившие желание пройти военную службу по призыву ранее дня наступления призывного возраста и подавшие в призывную комиссию соответствующее заявление, подлежат призыву на военную службу.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Граждане, которым были предоставлены отсрочки от призыва на военную службу до вступления в силу настоящего федерального закона, пользуются указанными отсрочками до истечения срока их действия или до исчезновения их оснований, говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что принятие этого закона позволит сократить финансовые обязательства федерального бюджета на организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, на сумму свыше 639 млн рублей в год (ежегодно около 675 тысяч граждан реализуют свое право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования, в том числе по программам общего образования – более 35 тысяч человек и среднего профессионального образования – почти 390 тысяч человек).