16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,4890   EUR  100,3614  

Новости

Больше новостей
Надо ли запрещать аборты в России?
Комментировать
0
Где в Тюменской области жить лучше всего?
Комментировать
0
Пять ранее судимых югорчан получили разрешение на работу с детьми. Ваше отношение к этому...
Комментировать
0
Ваш основной источник новостной информации...
Комментировать
0
Планируете ли вы покупать автомобиль до конца этого года?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные покупки недвижимости до конца года?
Комментировать
0
Нужно ли организовать дежурство спасателей на местах несанкционированного купания в Сургуте?
Комментировать
0
Больше опросов

Призывной возраст остался прежним. Но это ненадолго // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Нижний предел призывного возраста в России решили не повышать до 21 года

Призывной возраст остался прежним. Но это ненадолго // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Госдума во вторник 25 июля рассмотрит сразу во втором и третьем чтениях законопроект об изменении возраста призыва в армию. Об этом «Ведомостям» сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Вынести проект закона на обсуждение палаты решил в понедельник 24 июля совет Госдумы. Сами поправки ко второму чтению комитет Госдумы по обороне одобрил еще в пятницу, 21 июля, но в думской базе их текст до сих пор не опубликован. Картаполов сказал, что они появятся в системе обеспечения законодательной деятельности 25 июля.

А все началось с того, что Министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 года впервые сообщил о планах изменить возрастные рамки призыва на срочную службу: нижний предел предполагалось повысить с 18 до 21 года, предельный – до 30 лет. Также он предложил «обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу».

17 же января Минобороны сообщило, что президент принял решение увеличить численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Сообщалось, что масштабные изменения состава Вооруженных сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации будут проводиться в течение 2023 - 2026 годов.

Нижний предел призывного возраста останется прежним, призывать в российскую армию будут с 18 лет, сообщил журналистам Андрей Картаполов.

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», – сказал он.

Он отметил, что вступление в силу данных поправок к закону о призывном возрасте, согласно которому данный возраст повысится до 30 лет, предлагается с 1 января 2024 года.

«На осенний призыв эти правила не распространяются. Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут подпадать», – отметил Картаполов.

14 июня законопроект № 312507-8 о поэтапном повышении призывного возраста прошел первое чтение. В соответствии с первоначальной редакцией документа, призвать в армию можно будет граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе. При этом, в документе говорилось, что призыву подлежат граждане в возрасте: от 19 до 30 лет – в период с 1 января по 31 декабря 2024 года; от 20 до 30 лет – в период с 1 января по 31 декабря 2025 года; от 21 года до 30 лет – в период с 1 января 2026 года.

Также предлагалось в законе 53-ФЗ прописать, что граждане, достигшие возраста 18 лет после 1 января 2024 года, изъявившие желание пройти военную службу по призыву ранее дня наступления призывного возраста и подавшие в призывную комиссию соответствующее заявление, подлежат призыву на военную службу.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Граждане, которым были предоставлены отсрочки от призыва на военную службу до вступления в силу настоящего федерального закона, пользуются указанными отсрочками до истечения срока их действия или до исчезновения их оснований, говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что принятие этого закона позволит сократить финансовые обязательства федерального бюджета на организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, на сумму свыше 639 млн рублей в год (ежегодно около 675 тысяч граждан реализуют свое право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования, в том числе по программам общего образования – более 35 тысяч человек и среднего профессионального образования – почти 390 тысяч человек).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:22, просмотров: 107, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Формула любви 658
  2. ​Сургуту неизбежно предстоит провести реформу парковок и сделать их платными. Такова судьба всех мегаполисов 625
  3. В Сургутском районе подросток утонул в озере 580
  4. ​В Сургуте горел деревянный дом - обошлось без пострадавших 578
  5. Лидер по вводу жилья в ХМАО «ДСК-1» подводит итоги работы за 1 полугодие 2023 года 562
  6. ​В Нижневартовске расширился парк автобусов на экологичном топливе 517
  7. В Минтруде рассказали об отдыхе в 2024 году 513
  8. ХМАО попал в ТОП-3 самых ЗОЖных регионов страны 508
  9. За купание в неположенных местах оштрафовали 22 сургутян 463
  10. Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 10% годовых 394
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80431
  2. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 2294
  3. Полвека назад в Сургуте… 1803
  4. Сургутянка забралась на крышу недостроенного здания и угрожает спрыгнуть 1636
  5. Пять детсадов ХМАО признали лучшими в России 1606
  6. ​Проект «ДУМАть и решать». Никита Никешин 1536
  7. ​Сума, тюрьма и дети 1421
  8. ​Наш #MeToo 1382
  9. В ЗАГСе Югры назвали самые популярные и редкие имена 2023 года 1377
  10. ​Исправление и наказание 1340
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80431
  2. ​В отношении сторонников Пригожина возбуждают уголовные дела 9720
  3. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5432
  4. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 4812
  5. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 4481
  6. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 4330
  7. Помогите спасти! 3942
  8. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 3615
  9. Умер Владимир Пидзамкив 3221
  10. ​Землю – людям 2975

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика