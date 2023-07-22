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​Вместо одной «свечки» можно построить комфортный малоэтажный комплекс. Как это делается

В Сургуте совсем потеряли из вида среднеэтажное жилье – и очень зря

​Вместо одной «свечки» можно построить комфортный малоэтажный комплекс. Как это делается
Фото t.me/gre4ark

Сургут в течение последних десятилетий живет в парадигме, якобы у нас очень мало земли, поэтому жилье нужно строить максимально плотно, и дома должны быть высокими, чтобы вместить большое количество квартир. За последние двадцать лет сложно припомнить новый дом, где было бы меньше девяти этажей.

Таким образом жилищная политика обретается в двух крайностях – либо почти небоскребы с сотнями квартир, либо частные дома. Но есть и альтернатива – жилье средней высотности. Вопреки заблуждениям, оно вполне может давать ту же плотность застройки и населения, как и многоэтажки, но при этом с социальной и архитектурной точки зрения все может выглядеть намного лучше. Как именно – читайте в материале СИА-ПРЕСС.

Одну «свечку» можно развернуть на вполне себе милый и приятный низкоэтажный микрорайончик. Парковки в нем – возле каждого отдельного дома

Для начала – схема «раскладки» классической высотки в сургутском (на самом деле общепринятом российском) стиле. Во всем мире известно, что на той же территории можно разместить то же количество жилья, но в куда более комфортной для людей компоновке. Только в Сургуте, кажется, об этом пока не догадываются.

Пользуясь именно этим знанием, девелопер в Минске построил квартал, в котором совместились разные форматы жилья – частные дома, таунхаусы и «среднеэтажки». Вот как это выглядит.

Часть района – обычные частные дома с парковками у ворот

Другая часть – таунхаусы и небольшие многоквартирные дома. Это значит, что можно переселиться из одного класса в другой без потери географической привязки

Вообще в России некогда была традиция строить небольшие дома, где количество квартир можно пересчитать по пальцам двух рук, но сейчас это скорее тот формат, который чудом «выжил», а не который воспроизводится.

Жилье в подобных домах теперь считается довольно неплохим, а местами – престижным

Даже если дом с небольшой этажностью выглядит не очень опрятно из-за возраста – это не беда, все можно исправить, о чем ниже

Конечно, нельзя сказать, что в России нет среднеэтажного жилья. Оно есть, правда, его доля не растет, а падает. Речь о хрущевках, которым вполне можно дать новую жизнь и повысить комфорт, внешний вид и, следовательно, привлекательность старых районов. Вот как это делают, например, в восточном Берлине, где в течение десятилетий разворачивалась советская застройка.

Одна из важных новаций – пристроенный лифт, который резко повышает комфорт жизни в хрущевках

Хотя бы по озеленению территорий возле хрущевок Сургут не уступает Берлину

А можно ничего не достраивать, а просто подчистить и подштукатурить – уже какой эффект

В итоге получается симпатичный и спокойный район, где жилье точно будет пользоваться спросом

А между тем в Польше провели конкурс на создание недорогого типового дома. Как ни странно, у победителя не 17 и даже не 40 этажей, а всего три. С учетом, того что на многих первых этажах будут располагаться бизнесы или соседские центры. В целом эти дома – модульные, то есть их можно в некоторой степени собирать, как конструктор. Первые этажи полностью адаптированы для маломобильных людей. В каждой квартиры есть балкон, крыши – с озеленением.

В подобных домах будут складываться сообщества – соседи будут знать друг друга, им будет легче отпускать детей играть во двор, да и самим собираться и общаться на территориях у первых этажей

Это довольно дружелюбная и безопасная компоновка дворов. И никаких очередей у лифтов и драк за паркоместа

И еще один пример – та же Польша, но город Конин – он чуть меньше Нефтеюганска. Там была техническая база недалеко от центра города, она пустовала. Город решил построить там социальное жилье на 200 квартир. Опять же – обратите внимание на этажность и планировочные решения.

Приятная архитектура, двор – детская площадка, зелень, общественные пространства, а не бесконечные машины

А ведь можно было воткнуть в центре этого участка одну «свечку», вокруг сделать парковки – и дело в шляпе. Но почему-то решили иначе

Итого

Многие урбанисты говорят, что одна из важных проблем, которые формируют современный российский подход к жилой застройке – отсутствие «насмотренности». Даже профильные чиновники от архитектуры, не говоря уж об обычных гражданах, просто не знают, как оно бывает в других местах. Мы продолжим рассказывать об этом в надежде, что этот опыт будет воспринят в Сургуте и Югре.


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22 июля в 09:01, просмотров: 754, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
22 июля в 14:52
Да есть же все это уже в Сургуте, включая совмещенные разные форматы жилья – частные дома, таунхаусы и «среднеэтажки». Один, правда, такой совмещенный мкр «замерз» в районе ж/д – парка. Застройщик ДЭП.

Даже сибпромстрой два мкр построил из 4 этажных домов с хорошими прилегающими территориями.

А вот почему в Сургуте наставили свечек и продолжают ставить свечки, это вопрос к депутатам и администрации города – которых нет.

Зато народный фронт есть, эксперты которого с умным видом бодаются с автобусными маршрутами.
Alkonowa1ow
22 июля в 17:52
Вчера на заседании Совета Федерации спикер палаты Валентина Ивановна Матвиенко заявила, что нынешняя жилищная политика в РФ - это тупик. Ибо 33% жилья в стране строится в крупных городах-агломерациях, которые как пылесос втягивают все населения в округе до 300 км. Сургут яркий пример такого пылесоса. А посему строить для прибывающего в город населения мало- среднеэтажное жилье застройщику не выгодно. Не потянут они ипотеку. Для них нужно «самое доступное в мире», пардон в России, жильё, чтобы за три-четыре года отбить ипотеку. И жилищная политика в городе «имени Николая Калинниковича Строжука» этот подвиг совершила! Иес! Они это сделали! В Сургуте строится самое доступное и, между прочим самое энергоэффективное, в России жильё. «От добра добро не ищут». И корректируемый ныне Генплан города ничего похоже не изменит в высотности жилья. Если уж Валентина Матвиенко назвала тупиком нынешнюю жилищную политику, то видимо это жест отчаяния от всевластия застройщиков, живущих по волчьим законам рынка. Вообще-то жилищная политика городов-агломераций с его домами «муравейниками», которые можно назвать даже гетто- это вопрос национальной безопасности страны. Ну да ладно. Все это понимают, но ничего сделать не могут. Не хочет народ жить в средних и малых городах, потому что там нет: ни зарплаты, ни работы, ни перспективы. Промышленные производства в малых и средних городах исчезли вместе с тоталитарным режимом и приходом прозападной демократии. Экономика, демография, территориальное распределение производительных сил в стране сегодня в состоянии хаоса. А проще говоря русского бардака. Даже в Югре вот назначили Сургут главным ответственным по вводу жилья в Округе и на мало- среднеэтажное жилье «забили». На детсады и школы «забили». Потому что планы у Александра Моора ввести 2 млн м2 жилья в год, а у Натальи Комаровой - 1 млн м2 жилья в год. И эти планы можно реализовать только в 17-25 этажных домах. Тем временем Антон Силуанов предлагает ввести секвестр бюджета по незащищенным статьям бюджета на 10%. А незащищенных статей у нас на 4, 5 трл рублей, а 30 трл рублей бюджета - это защищённые статьи бюджета. В целом предлагается снизить расходы бюджета на 450 млр рублей. В силу этого менять жилищную политику, видимо государство не будет в ближайший год-два. Поэтому с мало- среднеэтажным жильем придётся подождать. Как придётся, видимо, подождать с одноэтажными приютами для бездомных собак и одноэтажными спортзалами.
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