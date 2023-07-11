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Как избежать отравлений грибами? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Роспотребнадзор Югры рассказал о мерах профилактики отравлений грибами

Как избежать отравлений грибами? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Пик отравлений грибами в регионах России приходится на конец лета − начало осени. При этом, тяжелее всего подобный недуг переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В юном организме еще нет тех ферментов, которые нужны для переваривания грибов. Именно поэтому не рекомендуется кормить ими детей в возрасте до 14 лет. Об этом и других мерах профилактики отравлений грибами рассказали в Роспотребнадзоре Югры.

Основной причиной отравлений грибами является незнание населением отличительных особенностей и внешнего вида съедобных, условно-съедобных и ядовитых грибов, нарушение правил предварительной обработки и технологии их приготовления.

Чаще всего отравление условно съедобными грибами (сморчки, строчки, волнушки, рядовки и другими) возникает вследствие их неправильного приготовления. Употреблять условно съедобные грибы без специальной обработки − предварительного вымачивания, термической обработки с последующим сливом отвара нельзя, поскольку в нем могут сохраниться ядовитые вещества.

Отравиться можно и съедобными грибами − старыми, переросшими, собранными в местах загрязнения почвы токсичными элементами, хранившимися с нарушением условий и сроков годности. Как отличить съедобные грибы − в обзоре siapress.ru.

Кроме того, грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания – ботулизма, возбудитель которого в виде спор содержится главным образом в почве. Если перед консервированием грибы (особенно пластинчатые) были плохо очищены и промыты, на их поверхности вместе с мельчайшими частицами земли могут оказаться и возбудители (споры) ботулизма. Домашняя термическая обработка их не разрушает, а в условиях отсутствия кислорода (в герметически укупоренной банке) споры микроба прорастают с образованием в консервированных грибах ботулотоксина – опаснейшего для человека яда. Чтобы избежать заболевания ботулизмом, нужно очень тщательно очищать и промывать от земли предназначенные для консервирования грибы. При обработке в домашних условиях грибы рекомендуется консервировать в банках с неплотно притертыми крышками.

Отметим, что заболевание ботулизмом проявляется спустя 12-72 часа после приема грибов в пищу. Клинические проявления заболевания ботулизма:

  • головная боль;
  • сухость во рту;
  • тошнота;
  • рвота;
  • понос;
  • судороги;
  • затруднение глотания;
  • нарушение зрения.

При появлении хотя бы одного-двух указанных признаков следует срочно обратиться к врачу.

Профилактика отравлений грибами следующая:

1. Отправляясь на сбор грибов, по возможности, пригласите с собой опытного грибника, собирайте только хорошо знакомые виды грибов, в съедобности которых вы не сомневаетесь, срезайте каждый гриб с целой ножкой;

2. Не собирайте старые, переросшие грибы, растущие вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей, в черте города;

3. Внимательно следите за детьми, особенно во время посещения леса, прогулок в парках, скверах, на детских площадках с целью исключения возможности из-за любопытства попробовать ими сырых, в том числе ядовитых грибов;

4. Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали;

5. Соблюдайте условия и сроки хранения грибов, правила консервирования и приготовления грибных блюд (рекомендуется отваривать любые виды грибов в хорошо подсоленной воде большого объема, воду после отваривания слить, грибы промыть в кипяченой воде);

6. Не покупайте у случайных лиц, в местах стихийной и несанкционированной торговли свежие грибы в резаном, сушеном или консервированном виде в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях. На организованных рынках и ярмарках к продаже допускаются грибы непромышленного производства только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов;

7. Если вы покупаете грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная, при отсутствии этикетки, листов-вкладышей и вообще информация о товаре;

8. Грибы являются трудно перевариваемым продуктом. Поэтому их не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны маленьким детям, а также лицам с заболеваниями ЖКТ (гастриты, холециститы, панкреатиты, гепатиты и другие), так как прием грибов может спровоцировать обострение хронического заболевания.


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