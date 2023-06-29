Чем уникальна туристическая тропа «ЧелоВечность» в Сургутском районе

Рядом с Сургутом есть удивительная локация для отдыха − туристическая тропа «ЧелоВечность». Ее открыли в прошлом году на территории Барсовой Горы в зоне размещения 32 объектов культурного археологического наследия федерального значения. И теперь с каждым днем она наполняется новыми объектами, чтобы порадовать посетителей этого места. Что же такого уникального в тропе «ЧелоВечность» узнали корреспонденты siapress.ru.

Стоит только пройти через арку − и мы видим путеводитель по истории Барсовой Горы. Здесь нас познакомят с животными плейстоценовой фауны, обитавшими в древности на этой территории, реликтовыми растениями, с бытом древних людей, населявших Барсову Гору в течение девяти тысяч лет в эпохи камня, бронзы, железа и средневековья.

Удивительные арт-объекты дополняются исторической справкой. Это позволяет полностью погрузится в мир прошлого Барсовой Горы.

Реализация проекта началась с участия жителей Барсово в первом региональном конкурсе инициативного бюджетирования. Группа молодых людей задумалась о том, что чаще всего эта территория использовалась для пикников или свалок, и захотела благоустроить ее. Они стремились к тому, чтобы люди не просто гуляли по ней, но еще и проникались величием истории этих мест.

К счастью, проект получил поддержку, и тогда удалось приобрести большую часть объектов обустройства туристической тропы: входную группу, арт-объекты, информационные стенды, систему навигации, парковую мебель.

Место, действительно, интересное, однако на новых объектах уже можно заметить небольшие вмятины. Кроме того, на территории достаточно много строительных материалов. И все-таки это не сильно портит общее впечатление.

Несмотря на то, что открытие туристической тропы «ЧелоВечность» прошло еще в прошлом году, территория не перестает расширяться и пополняться новыми объектами.

«На сегодняшний день продолжается строительство тропиночной сети, она увеличится на 1 км 300 м. Добавим еще участки с двумя большими смотровыми площадками. Одна из них будет с видом на мост через Обь, а вторая − на протоку Микишина», − рассказала заместитель начальника управления культуры администрации Сургутского района Ольга Шабалина.

Кроме того, на смотровых площадках планируется установить бинокли. Это бинокуляр-футуроскоп с VR-панорамой «Средневековой город» и второй футуроскоп с VR-панорамой «Поселение эпохи камня». И это еще не все − в планах его обустройство 19 локаций.

«В 2024 году мы планируем еще три крупные зоны. Это будет натурная реконструкция жилища эпохи палеометалла, крытый палеонтологический раскоп с полноразмерной репликой скелета мамонтенка для детей, летний кинотеатр с большим экраном», − добавила глава ведомства.

Отметим, что всего к концу 2023 года в тропу вложат почти 200 млн рублей. Более подробно об этом объекте − в интервью siapress.ru.