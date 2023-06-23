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​Разместить под одной крышей ГКЦ и «Петрушку» – оптимальное решение, если мы хотим, наконец, обеспечить кукольный театр собственным домом

В Сургуте появился оптимальный способ найти дом для «Петрушки»

​Разместить под одной крышей ГКЦ и «Петрушку» – оптимальное решение, если мы хотим, наконец, обеспечить кукольный театр собственным домом
Фото siapress.ru

В очередной раз в повестке дня Сургута поднялся вопрос о доме для главного кукольного театра города и округа «Петрушка». После некоторых раздумий местная власть склоняется к переносу строительства собственного здания для этого театра в ядре центра города на более поздний срок. Этому находятся разные объяснения – именно их и разбирают в очередном выпуске «О чем говорят» ведущие Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский. И предлагают обдумать вариант, который сейчас выглядит наиболее оптимальным – совмещение ГКЦ и «Петрушки» в одном здании нового «Строителя».

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Мы на этой неделе поговорим на одну тему, но она важная и интересная – это судьба театра «Петрушка». Мы много раз поднимали эту историю, так или иначе, в разговорах и наших материалах на siapress.ru. Сейчас ситуация несколько смещается в другую сторону. В последний раз, когда мы об этом говорили, речь шла о том, что театр «Петрушка» должен получить полноценное здание на 15 тысяч кв м где-то в ядре центра города. Теперь в думе Сургута прошли обсуждения, и возникает сомнение, что будет реализован именно такой подход. Потому что, как объясняют городские депутаты и городские чиновники, достаточно много проектов сейчас ведет город, например, Детская школа искусств в 25-м мкрн, ГКЦ в районе «Строителя», собственно Центр «Строитель». Они спроектированы, их нужно делать. Если сейчас еще вложить порядка 28-ми млн рублей в проект новой «Петрушки», то опасаются наши представители власти, что просто не хватит ресурсов выполнить этот проект, и он опять же может пропасть, его нужно будет перепроектировать, что-то переделывать.

Этим объясняется то, что, возможно, «Петрушка» будет либо перенесен по времени, либо поступило предложение вообще слить его с ГКЦ, чтобы «Петрушка» вошел территориально в состав нового ДК «Строитель», который у нас будет строиться на его предыдущем месте. Давай обсудим эту ситуацию. Как ты ее видишь и как, может быть, правильным способом можно было расшить эту проблему с большим количеством проектов, которые идут у нас параллельно, как их распределить?

Т.С.: Очевидно с самого начала, что аппетиты «Петрушки» надо умерять, и мы об этом много раз говорили. Может быть, аппетиты не самого театра «Петрушка», а аппетиты тех, кто этот проект продвигает. Потому что в другом случае несчастный «Петрушка» так никогда и не будет построен как самостоятельное здание и как самостоятельный театр. Мне кажется, это настолько ясная и явная вещь, что профессионально уже необходимо подходить к более технологичному решению проблемы, что, вероятно, пытаются сделать некоторые депутаты. Тут я бы тоже не стал на 10 процентов верить позиции депутатов городских и окружных, которые эту тему вот так задвигают с ГКЦ «Строитель», потому что пока это такие поверхностные, прикидочные предложения. Плюс, я полагаю, что их высказывают, в том числе из какого-то будущего корпоративного расчета, интереса.

Потому что, что такое Школа искусств в 25-м мкрн? Это проект окружного депутата Рината Айсина, а городской депутат Богдан Гужва эту тему продвигает, как его единомышленник. То есть тут понятны эти вещи. Я не говорю, что тут меркантильное явление этого проекта. Ни в коем случае. Но это такая борьба корпоративных клановых интересов, если вы хотите, в Сургуте. Даже не борьба, а столкновение разных точек зрения. Само по себе это прекрасно. Потому что, чем больше точек зрения, тем чище будет конечный результат, и мы получим выверенное какое-то решение, которое прошло там сквозь дискуссии публичные, профессиональные. Но это нормально, это правильная вещь.

Сама по себе история с «Петрушкой» настолько долгоиграющая, настолько утомительная, что каким-то образом точку в этой истории пора ставить. И я понимаю так, что городская администрация тоже измучена этой проблемой, она тоже уже хотела бы какой-то финиш в этом вопросе зафиксировать и отсюда все эти дискуссии.

Значит, с «Петрушкой» история была, отметаем 90-е годы, когда впервые этот вопрос начал звучать. Проанализируем последние несколько лет общественного и профессионального разговоров на тему здания для «Петрушки». Вот первый вариант самый очевидный, который всплыл на поверхность, был с бывшим помещением кинотеатра «Аврора». Такое очень компромиссное решение, но при толковом, нормальном, профессиональном архитектурном подходе, при работе головного мозга соответствующих исполнителей, в общем-то, проект мог бы быть реализован.

Он уперся опять-таки, во что? Он уперся в амбиции «Петрушки». «Петрушка» говорит, что им этого помещения мало, здесь ничего невозможно сделать. К этой позиции чуть позже присоединилась власть, которая сказала, что «Аврора» находится в абсолютно аварийном состоянии, подлежит безусловному сносу, но результат мы знаем: «Аврора» благополучно продолжает жить и у нее второе рождение, нашелся некий инвестор, который там будет делать социально-молодежный полезный проект. А «Петрушка» опять осталась без своего дома. Хотя, я думаю, что если бы тогда была занята твердая профессиональная позиция исполнительной власти, подкрепленная каким-то соответствующим движением со стороны депутатов и руководителей тетра «Петрушка», то сегодня, наверное бы, уже «Петрушка» подходила в какую-то пред финишную фазу реконструкции под будущий прекрасный театр.

Идем дальше. Значит, прошло время, «Аврора» живет своей жизнью, а «Петрушка» и ныне там. Дальше мы говорили, что давайте вариант с «Вершиной» рассматривать, ТЦ «Вершина». Единственное архитектурное сооружение в Сургуте и одно из первых в Югре, которое было изначально спроектировано как специализированный проект под ТРЦ, под общественное здание международным архитектурный бюро. До появления ТЦ «Вершина» в Сургуте не было общественных зданий, не корпоративных, как у «Сургутнефтегаза», спроектированного сербами, а общественное здание, которое бы полностью делалось международной архитектурной какой-то конторой. А в случае с «Вершиной» мы вообще имеем дело с проектировщиком, с архитектором, входящих в топ-10, топ-20 мировых архитектурных бюро, я имею в виду Эрика ван Эгераата, голландца.

И вот Сургут получил это здание с очень печальной судьбой. Мы это с тобой тоже очень много обсуждали. И на сегодня «Вершина» с финансовой точки зрения просто валяется под ногами. Просто нужно взять, наклониться, не утруждаясь взять, привести в порядок, потратить на смысловую реновацию «Вершины» определенные бюджетные средства и получить, наконец, в Сургуте музейно-выставочный культурный кластер, в котором бы прекрасно уместились и «Петрушка», и, возможно, еще какие-нибудь театральные коллективы. У нас, все-таки, есть, кроме сургутского драматического театра, коллективы меньшего, скажем так, масштаба, не в культурном плане, я имею в виду чисто в физическом, и картинная галерея там могла бы разместиться, и не одна, а, может, и краеведческий музей. То есть это такое прекрасное кластерное пространство. Тот, кто хотя бы поверхностно пытался заниматься темой музейных кластеров, тот поймет, о чем мы сейчас говорим.

То есть это не музей, это не вот это вот отполированное от пылинок помещение, где на стульчиках в углах сидят бабушки и следят, чтобы экспонаты не трогали руками. Конечно же, речь идет о совершенно ином, современном подходе, не тривиальном, не на том подходе к музейной, выставочной, развлекательной деятельности, которую мир практикует очень успешно. Просто надо брать этот опыт и переносить на нашу грешную землю. Ну, вот опять: нет «Вершины», нет «Петрушки».

И вот городская администрация объявляет о достаточно гигантском проекте о строительстве с нуля нового здания в ядре центра города, это собственно тот самый пятачок, где у нас помещение СурГУ находится, главный корпус, и вот где-то на этих пустырях участок в 15 тысяч метров, это очень большая площадь, чтобы понимали, что такое 15 тысяч метров, это много.

Д.Щ.: Это здание как будто бы должно было быть 15 тысяч, может быть.

Т.С.: Я в той новости, которая сейчас у нас прошла с заседания думы, там 15 тысяч квадратных метров земли. Хорошо, давайте мы будем уточнять, пусть земельный участок будет меньше или больше, а если речь идет о 15 тысячах квадратных метрах здания, то тут тоже очень много, это здание сопоставимое по строительному объему, например, с городской филармонией, с первым офисом «Сургутнефтегаза». Просто понимайте: 15 тысяч «квадратов» – это очень большое здание. Вот здание городского Дворца торжеств, ЗАГСА на бульваре Свободы – 3 тысячи, а здесь 15. Вот понимаем, да? Не избыточно ли это все-таки для такого, повторюсь, замечательного объекта культуры, как театр «Петрушка»?

На этом фоне предложение некоторых депутатов об оптимизации подходов к данному проекту звучат, безусловно, разумно. И вариант уместить с размещением под одной крышей и ГКЦ и театра «Петрушка» неплохой. Если мы исходим из того, что, как в известной детской игре с фишками, когда ты кидаешь кубик, ты дошел уже почти до конца, и вот тебе выпадает опять ноль, и ты должен уходить куда-то на первую позицию. То есть, если мы себе представляем, что дискуссия «Петрушки» снова возвращается куда-то к своим истокам, то такой компромисс, как ГКЦ и театр «Петрушка» под одной крышей, он, как минимум, представляется обсуждаемым, он не лишен здравомыслия и его надо просто проработать.

Я думаю, что противление данной дискуссии пойдет сейчас, конечно, и со стороны «Петрушки» и со стороны ГКЦ. Просто понятно, что два руководителя двух серьезных культурных заведений могут не захотеть делить одно здание друг с другом, могут слабо себе представлять, как это с точки зрения хозяина будет происходить. Но, я думаю, что для этого и существует исполнительная власть, чтобы подобные вещи как-то корректно отрегулировать без ухода в конфликтные ситуации.

Значит, кто-то говорит (я все на слух выдергиваю то, что что-то прозвучало, написано, кто-то заявил), два входа как-то, это должен быть у детского театра особенный проект, потому что там такие-то залы, столько-то, как это будет архитектурно смотреться. Но, слушайте, даже, если у будущего ГКЦ будет два рабочих фасада с входными группами, а мы месяц назад с тобой обсуждали, что этот измененный проект «Строителя», ГКЦ уже гораздо лучше первого предэскиза, и у него, в общем-то, работают все фасады. Ничего страшного не будет, если там будет главный фасад, будет дополнительный фасад, если будет какой-то вход чисто под театр «Петрушка».

Примеры таких двуликих зданий в Сургуте есть. Например, тот же главный корпус СурГУ. У него есть всем известный главный вход, а с противоположной стороны с видом на стрелку Саймы вход в театр СурГУ, и прекрасно они работают, никак это здание не разрывает, а наоборот создает такую живость, потому что фасад рабочий. В отличие, кстати говоря, от не правильно спроектированного еще в советские годы бывшего здания ДК «Энергетик», в котором сегодня филармония находится. Главный фасад шикарный, работает на площадь, и такой большой парапет со входом, который сценой может работать. А задний фасад, который выходит на ул. Республики совершенно какой-то технический и уже не соответствует статусу одной из центральных улиц города.

Поэтому, если речь идет о оптимизации и бюджетных средств, связанных с проектированных, бюджетных средств, связанных с новым строительством, об оптимизации чисто административных процессов по управлению этих двух учебных заведений, если во всем этом обнаруживается, находится какой-то разумный подход, смысл, то почему бы, действительно, не передвинуть вопрос о новом помещении для театра «Петрушка» в строну, скажем так, ГКЦ? Давайте обдумывать.

Хотя, я по-прежнему считаю, что лучшим вариантом для Сургута было бы подобрать «Вершину» и сделать из нее крутой культурный центр, который бы стал украшением нашего города. Просто это лежит на поверхности. Эта «Вершина», по-моему, еще дешевле стала стоить. Она там где-то на Авито или где висит. То есть, может быть, идти этим путем? Но, если власти по тем или иным причинам не рассматривают этот вариант, давайте тогда, действительно, думать о том, когда, наконец, у «Петрушки» появится своя сцена, свой театр, свое помещение, и не будет ли вариант симбиоза с ГКЦ лучше, чем строительство в непонятно какие времена нового здания в ядре центра города? Потому что это, действительно, будет очень дорого, просто дорого. Может быть, подъемно для Сургута и бюджета нашего субъекта федерации, но оно по смыслу дорого, это как бы не совсем разумные траты денег на фоне дефицита музыкальных школ, каких-то культурных, спортивных центров, бассейнов. Ну, есть варианты, куда можно еще тратить деньги. И эта потребность уже сегодня как бы кричит и заявляет о себе.

Д.Щ.: Что там говорить – у нас денег, скорее всего, в стране будет значительно меньше, чем в предыдущие годы. И поэтому надеяться на то, что ресурсов вдруг внезапно станет больше на то, чтобы построить все эти дела и эти потребности закрывать, вряд ли стоит надеяться.

Т.С.: Это еще один аспект, да, ухудшение всей бюджетной ситуации с государственными деньгами, с нашими региональными, с городскими, это все понятно. И сколько бы денег не прибывало в бюджеты всех уровней, расходная часть этих бюджетов увеличивается очень стремительно. Поэтому, может быть, в этот раз отказаться от такой любимой игрушки ДАиГ делать и делать проекты? Они же очень много изготавливают проектов, на это, действительно, серьезные деньги уходят. А проекты потом часто лежать на полке годами, без какой-либо реализации, без перспективы быть реализованными.

Так почему бы сейчас, когда мы уже там в каком-то полушаге от реализации проекта с тем же ГКЦ, не подумать о том, как одним выстрелом убить двух зайцев? Давайте, посмотрим, как это смогло бы сработать. И, наконец, еще одна мысль: в конце концов, давайте, мы сейчас несчастную «Петрушку» уже приютим в ее постоянный какой-то дом, и пусть этим домом будет часть ГКЦ, а если городу и бюджету позволит ситуация построить отдельное здание для «Петрушки» в 25-м году или в каком-либо другом году, так прекрасно, давайте выделим деньги, и со временем «Петрушка» переедет в то прекрасное будущее здание, которое предполагается как отдельный проект в ядре центра города. Все, этот вариант не должен никого смущать. Он, по-моему, очень рабочий. Ноя, естественно, за то, чтобы мы чего-то сделали с «Вершиной» и из «Вершины» создали еще одну хорошую правильную точку, которая бы брендировала наш город.

Д.Щ.: Хорошо, да, спасибо. Мы будем завершать наш разговор на этой неделе. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки под нашими видео, в Telegram-канал тоже заходите, там тоже выходят наши новости, и на siapress.ru читайте. Через неделю увидимся, поговорим о том, что будет интересным. До свидания!


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Сегодня в 15:33, просмотров: 130, комментариев: 0
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