История о том, как Никита Ефремов и Тэрон Эджертон за квадратики боролись

«Тетрис» – это фильм, основанный на реальных событиях. Ну и, конечно, игра, созданная советским программистом Алексеем Пажитновым, позже ставшая культовой во всем мире. Благодаря своей простоте и узнаваемости она стала символом индустрии видеоигр и открыла двери для многих других проектов.

На дворе 1988 год – СССР близок к распаду, а в то же время в ярком Лас-Вегасе предприниматель Хэнк Роджерс видит на выставке новую видеоигру «Тетрис», после чего и запускается вся цепочка событий. Все происходящее на экране в основном развивается плавно, добавляя экшена лишь под конец.

Главные герои – Хэнк Роджерс и Алексей Пажитнов – лучшие представители вражеских друг к другу идеологий. Казалось бы, их дружба невозможна, но, общаясь, они находят общий язык, делятся своими познаниями и бытом.

На протяжение всей картины мы наблюдаем за перипетиями в жизни главных героев, а также за финансовыми интригами и хитросплетениями крупных корпораций. Фильм отлично передает внутренний мир и поведение людей, которые одержимы деньгами и готовы идти по головам, чтобы получить как можно больше.

Режиссеры смогли талантливо передать дух и атмосферу того времени: перемены, инновации, сомнения. А качественные анимационные вставки в стиле старых видеоигр вызывают приятное чувство ностальгии.

Меня порадовало и даже удивило то, что в фильме присутствуют три языка: английский, русский, японский. В особенности, лестно было услышать русскую и японскую речь от самих носителей. На фоне играют каверы популярных песен на ранее упомянутых языках. Стоит отметить, что надписи на русском были выполнены без ошибок, так как, к сожалению, Голливуд часто этим грешит. Присутствие немалого количества российских актеров, а в особенности Никиты Ефремова, также не может не порадовать отечественного зрителя.

Но, как и ожидалось, не обошлось и без стереотипов и так называемой «клюквы»: злые КГБшники, пустые прилавки, негативно настроенные советские люди, которые не понимают юмора. Советский Союз показан бедным, хмурым и депрессивным – просто смотря на него уже хочется записаться к психотерапевту.

Актерская игра на высоте. Все актеры постарались и отлично отыграли своих персонажей, вызывая целую гамму эмоций – как положительных, так и отрицательных.

Концовка фильма получилась теплой и душевной, чего, на мой взгляд, в последнее время так не хватает в киноиндустрии. Картина напоминает зрителям про ценность семьи и дружбы, оставляя приятное послевкусие.