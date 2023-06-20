В Старом Сургуте состоялся национальный праздник «День обласа»

«Здравствуйте, долгожданные, любимые посетители Старого Сургута! Сегодня, на открытии Старо-cургутского ART-квартала, мы поздравляем всех с традиционным национальным праздником «День обласа!» — такими словами 18 июня в Сургуте было открыто мероприятие, посвященное небольшой узкой лодке «Облас», выдолбленной из кедра или осины, и традиционной культуре коренных народов ХМАО.

День обласа — один из главных праздников ханты и манси. Испокон веков население древней Югры брало начало от воды, строя свои жилища на берегах рек и озeр. «Речные люди», проживающие в бассейне Оби, занимались преимущественно рыболовством. Водоёмы для коренных народов были путями сообщения и кормильцами, поэтому лодку почитали ещё с древних времен и в середине лета устраивали в честь неё весёлый спортивный праздник. Гвоздь праздника – гонки на обласах, управлять которыми очень сложно.

«Мы проводим «День обласа» с 2004 года. Обычно приезжают Сургутяне, а также жители соседних городов, ХМАО. Обласом очень трудно управлять, тяжело сохранять равновесие, но у коренных жителей, которые практикуют это с самого детства, все получается довольно хорошо. А наблюдать за этим очень интересно», — поделилась с нами директор историко-культурного центра «Старый Сургут» Елена Галеева.

Еще одной важной традицией этого праздника был обряд поклонения духу воды.

«По повериям хантов и мансей в каждом водоеме живут водные духи — хозяева рек и озер, от которых зависит успех рыболовного промысла», — сообщила ведущая, и дабы не нарушать традиции, все отправились проводить обряд поклонения воде.

Задобрить духа можно с помощью монет, завернутых в светлую ткань и опущенных в воду. Обряд был выполнен организаторами, на лодке вдали от берега, но людям предложили внести свой вклад, и тогда взрослые и дети с большим энтузиазмом бросали в воду монетки. Такой интересный подход вызвал множество эмоций, все с нетерпением ждали начала соревнований.

Соревнования проводились в четырех номинациях, среди мужчин и женщин разных возрастных категорий. На холме около речки собралось множество людей, готовых поддержать своих близких. Как только начался заплыв люди громко скандировали имена участников и кричали слова поддержи.

«Я не часто хожу на подобные мероприятия, но сегодня я тут чтобы поддержать свою подругу. Это укрепляет национальный дух, объединяет людей. Я в детстве тоже плавала, но сейчас бы не рискнула. А смотреть соревнования очень интересно и взрослым, и детям, и даже молодежи», — подчеркнула местная жительница Людмила Орлова.

Не стоило оставлять без внимания и эмоции участников соревнования:

«Я спортсменка и часто езжу на соревнования, но вот на Облас не садилась довольно давно. Эмоции крайне положительные, хотя перед тем как поплыть меня трясло, очень волновалась. Но сейчас все хорошо, главное доплыла!», — прокомментировала участница мероприятия Анна Воронина.

«Я периодически участвую в соревнованиях, но на «Дне обласа» последний раз был около четырех лет назад. Тренировался я несколько дней, первое время всегда тяжело, мышцы забиваются. Тем не менее такие мероприятия важны, на них собирается молодежь и показывает свое мастерство», — рассказал участник, занявший третье место в номинации «мужчины от 18 до 40 лет» Иван Тэльвин.

Общественный тренер Борис Щербаков, который тоже принимал участие в соревнованиях, поделился своим мнением:

— Главное общение. Сюда ведь приезжают люди из других поселков, городов, чтобы увидеться со своими родственниками и получить заряд бодрости и здоровья.

Когда соревнования подошли к концу и судья удалился для принятия решения, участники и зрители были приглашены на небольшой, но очень увлекательный концерт, в котором участвовали творческие коллективы из Сургута, Сургутского района, ХМАО.

«Очень весело, интересные музыкальные ансамбли, творческие объединения — это скрашивает досуг. Прекрасное времяпровождение для детей, мы каждый раз такие мероприятия посещаем!» — оценил сургутянин Артур Баклан.

Помимо прочего на территории была открыта ярмарка — продажа национальных этнических сувениров и изделий ручной работы, а также проведен бесплатный и увлекательный мастер-класс «Дух реки».

«Мне как рукодельнице было очень интересно пообщаться с коллегами и посмотреть на всю красоту, которую предлагают. И вообще нам сегодня было очень весело, праздник удался!» — поделилась эмоциями гостья мероприятия Марина Устинова.

По завершению концерта были оглашены результаты соревнований, все участники получили свидетельства, а победители дипломы.