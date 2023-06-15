В Сургуте провели рейд по выявлению несовершеннолетних в общественных местах в ночное время

В Сургуте продолжают следить за тем, чтобы дети не гуляли ночью без сопровождения родителей. Особенный контроль в городе проходит в весеннее и летнее время – в теплую погоду ребята часто проводят досуг в парках, а также игровых и спортивных площадках. И порой они забывают о действующих на территории округа ограничениях. Поэтому накануне, 14 июня, сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних вместе с журналистами проверили общественные места на предмет нахождения детей на улице в запрещенное время.

«В весенне-летний период особое внимание мы уделяем игровым и спортивным площадкам, парковым зонам, которые являются местом притяжения не только взрослых, но и, прежде всего, детей, спортсменов, любящих проводить время на свежем воздухе, для того, чтобы посмотреть, соблюдается ли законодательство, исполняют ли родители свои обязанности по контролю за тем, где находятся их дети, чем занимаются и во сколько приходят домой», – поделилась начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации Сургута Наталья Танева.

Напоминаем, что законом ХМАО - Югры № 109-оз от 10.07.2009 «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ в Ханты-Мансийском автономном округ - Югре» в округе установили ограничение по времени нахождения несовершеннолетних в вечернее и ночное время без сопровождения родителей либо других законных представителей. Это с 23:00 до 06:00 часов – с 1 апреля по 30 сентября в летне-весеннее время и с 22:00 до 06:00 – с 1 октября по 31 марта в осенне-зимнее время.

«Также решением Думы города Сургута еще в 2016 году на территории города определены места, где нельзя находиться детям без взрослых в ночное время: помимо улицы, это подъезды жилых домов, лестничные площадки, лифты, коридоры, дворы жилых домов, в том числе игровые и спортивные площадки, парки, площади, базы отдыха, водоемы и прилегающие к ним территории, магазины, компьютерные клубы, остановочные павильоны и другие места, где есть риск опасности для ребенка в ночное время», – добавила Наталья Танева.

Кроме того, в Сургуте систематически проводится профилактическая работа по выявлению нахождения детей на крышах домов, в заброшенных зданиях и иных опасных местах. К сожалению, по словам начальника отдела, ранее в городе было зафиксировано падение с крыши несовершеннолетнего со смертельным исходом.

И, конечно же, в Сургуте на постоянной основе проводят профилактическую работу, направленную на предупреждение употребления подростками алкоголя. При достижении 16 лет, подросток несет административную ответственность за это, и поэтому должен будет заплатить штраф от 500 рублей. Родителям детей младше 16 лет, которые допустили потребление алкоголя, грозит штраф от 1 500 рублей.

Во время рейда сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних опросили ребят на улицах, знают ли они об ограничениях. Оказалось, что детям об этом рассказывали родители, а также школьные педагоги:

– Я знаю, что мне можно гулять до 23:00. Обычно провожу время с друзьями. Сегодня мы сдавали экзамен, решили прогуляться и отдохнуть.

– Нельзя находиться в запрещенное время на детских площадках, в магазинах, на крышах и заброшках. Нам рассказывали об этом еще в школе, родители тоже напоминали.

– До 23:00 гуляем, пока что еще 15 минут у нас есть. Так что успеваем.

Всем детям и подросткам раздали памятки с информацией о запрете нахождения на улице в ночное время суток без сопровождения родителей.

«К счастью, с начала лета этого года пока что не приходили сообщения об опасности молодых людей. А они ведь любопытные – могут забраться на крышу, в подвалы залезть, гуляют в позднее время. Мы стараемся следить за этим и предостерегать ребят. Если сообщения поступят, то мы среагируем, приедем и по желанию проводим ребят домой», – подчеркнул заместитель руководителя «Молодой Гвардии» Иван Ердяков.

Отметим, что любой неравнодушный горожанин может сообщить в правоохранительные органы о ребенке, гуляющем ночью на улице. Для этого нужно позвонить по телефону 112.

Если же несовершеннолетний не соблюдает действующие требования, неоднократно гуляет ночью в общественных местах без сопровождения родителей, то его родителей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, подростка и его семью поставят на профилактический учет, с ними будет организована индивидуальная профилактическая работа. В этом году такие случаи уже фиксировали в Сургуте.

«С родителями проводится в обязательном порядке профилактическая беседа, бывает, не единожды. Если такое происходит из раза в раз, то наступает административная ответственность по статье 5.35 Кодекса РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Родителей привлекают к ответственности в виде предупреждения, либо штрафа», – сообщила начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав.