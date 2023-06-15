Как сделать предстоящее 430-летие Сургута интереснее и круче

Сургут отметил очередной День города и День России. Праздник в целом удался, но каждое подобное событие требует постоянного обновления и улучшения, иначе оно через некоторое время «навязнет на зубах». Как можно качественно обновить это событие – в проекте «О чем говорят» обсудили Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Записываемся мы на следующий день после 12 июня. 12 июня у нас, в том числе День России и День Сургута. Город Сургут вчера гулял: были классические наши гуляния на Центральной площади, гвоздем программы был концерт Александра Маршала, исполнителя. Кстати, мы там выпускали интересный текст, как город вообще ретроспективно отмечал свой День города, как в Сургуте ходили парады колясок, какие концерты приезжали, у нас там даже, помню, «Ария» на центральном кольце выступала. То есть разные были истории.

И сейчас мы решили поговорить именно о том, как День города формируется, как его можно сформировать, как его можно качественно сделать лучше. И как раз по этому поводу давай немножко поговорим, пофантазируем, может быть. Как тебе вообще формат, вообще День города? Ты, вероятно, их видал в разных городах больше, чем многие из нас. Какие вообще форматы могут быть из тех, которые Сургут, может быть, не использовал или какие-то идеи, которые можно адаптировать под наши почвы.

Т.С.: День города – это всегда праздник в любой точке мира, всегда какие-то народные гуляния, веселье, немножко безбашенности, немножко перехода за какие-то границы. Сургут в этом плане не исключение. Для меня лично певец Маршал – это, скорее, ржавый гость программы. Но это так, дело вкуса. Точно были б у меня возможности, я бы точно поискал что-то поновее, чтобы развеселить публику нашего прекрасного города. Но, тем не менее, это эстетские заметки на полях без всяких далеких выводов.

То есть, вообще-то, что День города, что проводы зимы, что народные гуляния рождественские всевозможные, все эти праздники имеют примерно один алгоритм: создать условия для веселого, активного времяпрепровождения на улице, вывести людей из домов и как-то их объединить с помощью тех или иных тематических представлений, действий. Собственно, чем любая муниципальная власть более-менее успешно занимается. Все-таки, вроде в Сургуте проведение городских массовых мероприятий поставлено достаточно так на поток, у нас еще День работников нефтяной и газовой промышленности немножко в подобном формате проходят, хотя в таком более жестком производственном: вот вам какая-то сцена, вот вам площадь, вот вам Александр Маршал, он вам сейчас песенку споет. Все, погуляли, все по домам. День города он такой, это День рождения. Все тут, все хорошо.

Но можно, конечно же, именно ко Дню города применить какие-то новые технологии, не только массовые гуляния на центральной площади или на нескольких центральных площадях, какой-то чей-то концерт вечером, какие-то торговые палатки. Наверное, как во многих местах это делается: День города используется как повод для подведения определенных итогов, причем в таком формате, когда это делается публично перед гражданами: мэр награждает каких-то лучших граждан своими почетными грамотами, другими наградами.

Д.Щ.: У нас такое есть, да. У нас же как раз 12 июня обновляется Доска почета в Сургуте, около той даты.

Т.С.: Может быть, я грешен, может быть, я чего-то пропустил. Мне кажется, что самого действа, когда публично вызываются люди на сцену, им вручаются все эти атрибуты почета, медали, премии, награды, как бы прошло. Нет, это всегда есть, все прекрасно. Но я подвожу к другой мысли: можно расширить эту идею и основать несколько городских конкурсов, которые имеют годовую продолжительность, но ко Дню города подходит к какому-то финалу с объявлением соответствующих итогов. Но мне на ум приходит, естественно, в первую очередь, что-то, связанное с архитектурой, с какой-то средовой политикой.

Возможно, город уже все-таки должен, претендующий на статус уютного, удобного, красивого, устремленного в будущее, использующего какие-то нетривиальные подходы к средовой политике, основать некий городской конкурс на лучшее здание года, лучшую территорию года, лучший двор года, лучший парк, сквер, магазин, в конце концов, я не знаю, ради бога. Это творческий момент. Это можно все продумать и вовлекать тем самым в продолжительный публичный процесс инициативных граждан, предпринимателей, которые с душой относятся к своему имуществу, к своей территории, к своим каким-то участкам, к своему делу и как-то стараются не банально преобразить вокруг себя пространство и в подобных конкурсах участвуют. Если бы еще муниципалитет выделял на это какие-то осязаемые суммы, было бы тоже здорово.

Вторая вещь. Но это все как бы в рамках, это надо круглогодично работать, это надо понимать, что вот кто-то ее должен вести, и в День города все это красиво, пафосно, достаточно торжество выносится на окончательный суд публики. У нас же есть те же конкурсы, голосования по проектам, где мы просим федеральные деньги на местные проекты, те же скверы, какие-то проектики. Есть городская повседневная работа, она бюрократизированная достаточно, но ей можно придать немножко другой формат, в другой бантик завернуть, когда жители города голосуют за инвестиции в свои дворы, и от сюда пляшет городская администрация, кто проголосовал, кто проявил инициативу, какое ТСЖ сработало хорошо, туда и уходят инвестиции.

Может быть, тоже подумать, чтобы придать этому более, что ли громкое звучание. День города для этого отличный повод. На большую территорию, где телекамеры, где журналисты, где тысячи горожан на улице, вот это вот объяснять. Может быть, это будут какие-то стенды, может это будут какие-то выставочные форматы, но, мне кажется, использовать День города для подобных содержательных презентаций необходимого Сургуту того или иного процесса можно и нужно. Это просто, еще раз, идеи через запятую на полях, но почему бы их не продумать. Во многих городах Европы и даже в паре городов не Европы я видел достаточно интересные специфические фестивали. Очень Америка это любит делать. У них там День лисы. А почему бы и нам не сделать праздник, День черного лиса?

Д.Щ.: У нас есть черно-бурая лисица.

Т.С.: Да, вот. Почему бы не обыграть? Давайте подумаем. То есть надо использовать любую возможность брендировать Сургут, потому что брендирование – это усиление его конкурентных позиций в конкурентной борьбе с соседними регионами, в конкурентной борьбе за туристический поток, за качественное население, за привлечение инвестиций частных, инвестиций корпоративных, инвестиций федерального бюджета. Это все очень хорошо работает, когда встроено в комплексную работу.

Так вот там в Америке… Где-то я встречаю День брусники, опять же. Многие делают День брусники. Я не говорю про День города, но что-то, приуроченное ко Дню города можно изобрести. Кстати говоря, совсем не обязательно День города праздновать собственно в один день, как у нас совпадает с Днем объявления независимости России. Можно делать какие-то фестивали, которые бы были предтечей ко Дню города. У нас есть прекрасный фестиваль «Соцветие». Фактически фестиваль дружбы народов. Можно делать просто не как «Соцветие». Это, кстати, совершенно прекрасное чисто сургутское изобретение, ноу-хау, очень неплохое, очень достойное.

Д.Щ.: Ровно за неделю до Дня он прошел в Сургуте.

Т.С.: Да. Если бы его каким-то образом увязать с Днем города, не обязательно его вносить в День города. Можно просто перегрузить, потому что 12 июня народ со всеми этими мероприятиями сойдет с ума. Но подвязку какую-то делать идейную, смысловую, культурную можно. А в День города чего-нибудь там где-то как-то употребить. Наверное, в День города надо на центральных площадях и улицах делать какие-то инсталляции, когда ставятся постеры какие-то, мобильные рекламные конструкции с фотоотчетом, что там было сделано за год. Это все очень здорово работает. Это тоже элемент любого Дня города во многих местах, городах, странах. Это тоже отлично работает на повышение самоощущения граждан, они видят, что они живут в городе, где точно вот этого не было, сделан какой-нибудь стендик, на нем написано все с ценой, с бюджетом, с исполнителями. Все это прекрасно работает.

И если бы у нас был какой-нибудь фестиваль чуть более продолжительный по времени, чем собственно День города, день календарный, он бы тоже привлекло внимание ко Дню рождения Сургута сильнее. Люди бы уже этого ждали, кто-то бы готовился. Например, если вот мы начали с Александра Маршала, а чего бы нам не возродить сургутский рок-фестиваль. Вот 30 лет назад, кстати, ваш покорный слуга со своим коллегой, с Олегом Новиковым тогда мы все это делали, и у нас проходили, 2 года подряд мы делали прекрасные, совершенно виртуозные на базе тогдашнего ДК «Энергетик», сегодня филармонии рок-фестивали, десятки групп…

Д.Щ.: Я даже, по-моему, был на одном из них, кажется.

Т.С.: Может быть. Он тогда назывался «Су-Рок», кстати говоря, пожалуйста, берите название. Он назывался «Су-Рок». И 10-ки очень хороших достойных групп с очень хорошими текстами, композициями непрерывно, целыми днями, по 2-3 дня проходил этот рок-фестиваль, выступали на сцене. Мне кажется, замечательная идея. Ее можно использовать. Рок – это хорошо. Очень много групп. Можно и не рок, кстати говоря. Давайте сделаем несколько площадок, может быть, кто-то в другом стиле готов исполнять это все. Я просто про то, что мне ближе. И тогда наш День города так-то и неплохой по структуре, по организации, по качеству организации, он бы просто уже перерос в другое, более серьезное, углубленное качество. Вот, собственно, что можно сказать по прошествии нашего очередного городского праздника под названием День города.

Д.Щ.: Кстати говоря, у нас в следующем году будет 430 лет праздновать Сургут со дня своего основания. Дата круглая. То есть повод как-то дополнительно задуматься о том, как эту круглую дату можно более качественно отметить. Вот как раз есть целый год на то, чтобы хорошенько задуматься. И, может быть, следующий День города, следующее 12 июня Сургут будет праздновать в каком-то новом качестве, с новыми подходами. Это было бы очень здорово, потому что пора. Я помню, когда я критиковал немножко День города, когда он просто застоялся. То есть было много хороших мероприятий, которые когда-то были очень классными, а потом, спустя с десяток лет повторения, они уже немножко выхоливалось. Такие обновления, конечно, нужно делать, и делать ощущения от праздника более качественными. Что же, мы будем завершать этот наш эпизод. В следующем поговорим про школу. Как раз сейчас экзамены идут и скоро каникулы. Как раз можно поговорить о том, как у нас дела в школе обстоят. Так что подписывайтесь на наш Telegram-канал, на наш YouTube-канал, ставьте лайки этому видео и поехали дальше.