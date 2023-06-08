В чем плюсы и минусы новых правил благоустройства для киосков в Сургуте

В Сургуте приняты поправки в правила благоустройства. Они регламентируют размещение киосков и ларьков, причем так, что т.н. «нестационарные торговые объекты» фактически не смогут размещаться, например, на придомовой территории. Ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский долгие годы наблюдали за тем, как сургутские власти разных итераций выстраивали борьбу с подобным форматом торговли, и теперь разобрали плюсы и минусы нынешнего решения городской администрации и думы.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим сегодня про интересные вещи. Есть интересная вещь, которую мы никогда не обходим стороной, когда что-то там происходит интересного – это политика сургутской власти в отношении нестационарных торговых объектов, так называемых, конкретно всяких ларьков, киосков и так далее. На последнем заседании думы в мае было принято решение о том, что будет новая система требований к этим самым киоскам. Фактически в ходе комитетов и основного заседания думы разговор зашел о том, что это будет запретительная мера для тех ларьков и киосков, которая хотят встать на придомовых территориях, то есть во дворах.

Депутат Владимир Болотов так и сказал, что по большому счету речь идет о запрете вообще тотальном хоть на какую-нибудь установку этих самых ларьков во дворах. При этом каждый ларек это все равно какие-никакие заработки людям дает, на эти деньги они себя сами прокармливают. У нас даже Альберт Леонов, наш постоянный неравнодушный комментатор, написал о том, что действительно, а надо ли так кошмарить людей, может оставить им хоть какую-то возможность работать? Тем не менее, давай обсудим, что там у нас происходит и какие выводы, какие мысли у тебя есть по поводу этих решений городской власти, которые у нас сейчас будут вступать в силу.

Т.С.: Вообще это одна из моих любимых тем – ларьки, киоски на городском ландшафте, и с удовольствием можно порассуждать сегодня о том, что следует за этой реформой городских властей, к каким результатам положительным или печальным она может привести. Вообще, само стремление городской администрации бороться с хаосом на городских улицах – это нормальная вещь, это приветствуется. Мы видим, все-таки, какой-никакой, может быть, не в такие сроки, как бы мы хотели, но порядок там с городской рекламой наводится, какие-то идут поползновения в этом направлении.

Андрей Филатов в своих первых установочных публичных заявлениях заявлял сразу же, что вопрос того, как выглядит городская улица, городское пространство, в том числе и за уличной торговли, уличных киосков, это один из важных вопросов. Тут собираются наводить порядок, и мы видим, наблюдаем, как эта декларация обретает какие-то административные осязаемые черты.

Сразу хочу сказать, что мне кажется, что борьба с киосками, расположенных на территориях УК, это фрагментирование проблемы. Опять нужно понять, что городу трудно влиять на владельцев земельных участков, которые находятся в собственности чьей-то. И чиновники решили первым шагом, значит, идти войной против тех киосков, которые размещаются на муниципальной земле, на придомовой территории, на участках, которые управляются УК. Давайте попробуем это все разобрать.

За много лет борьбы городских властей с предпринимателями, которые ведут свою деятельность через ларьки, киоски, торговые павильоны… А это продолжается все просто годы, сколько это явление существует, как уличная торговля в таком формате, 30-35 лет, 40 лет, все борются и борются, кошмарят, придумывают какие-то формы… Так вот, за эти годы, мне кажется, что качество торговли в эти пресловутых киосках и ларьках улучшилось. Все-таки, те не прекращающиеся усилия чиновников по наведению порядка в этой торговли, дают какой-то результат.

Мы видим, что формат откровенных уж каких-то лачуг и шанхаев уходит, и эта торговля внешне и смыслово преображается. Уходят предприниматели, которые просто пугали горожан антисанитарией, своим вообще отношением к тому, как надо вести бизнес. И в большинстве, мне так кажется, может, я ошибаюсь, но то, что я пытался наблюдать, в нескольких конфликтах я даже участвовал, мы помогали предпринимателям, то, что остается, оно естественным порядком профессионализируется.

Теперь по нашей конкретной идее, которую наша городская администрация вынесла на суд депутатов. Конечно же, киоски – это в целом и общем городской мусор. С архитектурной точки зрения, с точки зрения формирования комфортной, безопасной, вызывающей позитивную реакцию, когда ты смотришь на городское пространство, городской среды, киоск – это, скорее, плохо, чем хорошо. Но тут возникает несколько «но», которые власть обязана очень тщательно проработать, чтобы не наломать дров.

Это такой же мусор, как билборды, которые заполняют городское пространство, хаотичная реклама, которая размещается на заборах, на фонарных столбах, на фасадах зданий и тому подобное. Киоск в этом же ряду, но как и любая реклама может быть мусором, а может быть и произведением искусства, так и с киосками надо очень тщательно работать, прежде, чем одним махом пытаться, каким-то одним универсальным документом сформулировать политику в этом вопросе. Потому что киоски в мире существуют, и я хочу сказать, что такие существуют киоски, которые участвуют в престижных архитектурных конкурсах и получают премии, потому что это уже не киоск, это уже что-то другое, это уже произведение архитектуры.

В мире сейчас наблюдается интересная тенденция создания городских пространств из так называемых подручных материалов. Не так, как у нас делают люди из досочек, сайдинга, каких-то металлических остатков крыш в виде профлиста или металлочерепицы, нет, конечно. Из морских контейнеров строят целые выставочные пространства, киоски, которые продают какую-то сувенирную продукцию, брендирующую регион, делают рестораны из морских контейнеров, жилье делают из морских контейнеров, если еще дальше идти. Это все очень интересно.

Я пока ничего подобного пока в той дискуссии, которая сейчас ведется между чиновниками и депутатами, мнение которых выражает Владимир Болотов, как я понимаю, и не только депутатов, но и предпринимателей, между владельцами киосков этих и администрацией городской. Я не вижу, чтобы в эту дискуссию было вшито обсуждение подобных форм, как-то все сводится к тому, что мы нарушаем права трудящихся, в каждом киоске 3 человека, 3 семьи, они кормятся, это понятный аспект, безусловно, даже если учитывать, что данная торговля в значительной степени находится в серой, а, может быть, даже в черной с точки зрения налогообложения зоне…

Д.Щ.: Это, кстати, надо смотреть: если у них стоят терминалы, а у них там, по-моему, уже у всех стоят терминалы, то это значит, что все-таки деньги идут по белой схеме.

Т.С.: Да. Но это вообще дискуссия, лишенная всякого смысла, эта торговая деятельность находится на вмененной системе налогообложения, то бишь на патентной, но вы просто делайте нормальные патенты. Я очень часто привожу в пример Москву. Просто Москва у нас во многих вопросах градостроительной, средовой политики, создания политики для людей, а не для корпораций, например, она демонстрирует определенные успехи. Как я понимаю, Андрей Филатов очень сильно ориентирован на московский опыт и тут как бы нет противоречия. Так делайте патенты, вам какая разница: платит там себе работник пенсию или не платит, платит он социальные взносы или нет. Вам какая разница? Если вы выдали патент, предприниматель в бюджет отдал деньги и осуществляет дальше свою деятельность.

Но мы сейчас углубляемся как раз в то, в чем тонут при обсуждении данного проекта депутаты и чиновники, а я бы хотел о более принципиальных вещах высказаться. Я боюсь, что те условия, то положение об этой торговле на территории УК, муниципальной земли, которые представили сегодня работники городской администрации, оно изобилует чрезмерными, очень противоречивыми и часто взаимоисключающими положениями, оно на практике невыполнимо.

Боюсь, как бы это ни было сделано сознательно, когда чиновники нарочно вшивают в какой-то норматив в такие нормы, которые предприниматель может выполнить однократно. Вот на данный момент к нему пришли с проверкой, он отчитался и «выполнил». А завтра другой пункт, который противоречит предыдущему, который он только что выполнил. И таким образом данные решения, какими бы они формальными нормативными формами не фиксировались, что это будет, постановление, не важно, они зачастую имеют такие скрытые вшитые, мелкие мины замедленного действия.

А предприниматели – простые люди, они этого не понимают, они считаю, что вот мне 10 метров от этого надо, 5 – от этого, тут не ставить, там не ставить, и они пытаются выполнить эти формальные нормы. Но проходит какое-то время, и выясняется, что то или иное постановление, в данном случае об этих киосках, имеет более глубинную структуру. И предпринимателю, который ведет ту ли иную деятельность становится фактически невозможно осуществлять свою деятельность, потому что он обязательно, так или иначе, на любом этапе своей деятельности подпадет под какие-то ограничения. Ограничения – это штрафы, это контроль, это давление чиновников на предпринимателя, это закошмаривание бизнеса.

Я это говорю, потому что я совсем недавно занимался двумя ситуациями, связанными чисто с киосками: это предприниматели нормальные, местные сургутяне. Они столкнулись с тем, что оказались в каком-то заколдованном круге: какую бы позицию они ни занимали, чиновники каждый раз выворачивали ее против них. Не буду с подробностями, потому что ситуация, к счастью, разрешилась в пользу предпринимателей, разрешилась, в том числе благодаря тому, что ей занимался лично глава города. Но это не нормальная ситуация. Хорошо, что так все закончилось, по справедливости, но это не нормальная ситуация.

Мы имеем дело с сотнями, с тысячами предпринимателей, если шире брать, это не только, которые в киосках ведут торговлю, но и которые так или иначе в своей деятельности соприкасаются с городским чиновничеством, и возможность негативно влиять на этих предпринимателей, сохраняемо у этих чиновников, и это очень плохо. Так вот для того, чтобы исключить коррупционную составляющую или просто элементарный тупизм, некомпетентный работник того или иного городского ведомства фактически парализует работу предпринимателя. То, что сегодня предлагается, должно быть максимально упрощено и понятно для всех игроков.

Конечно же, первое: это, прежде всего, четкий, внятный перечень тех видов деятельности, которые однозначно разрешается осуществлять в киосках и ларьках. Это первое. Там, что у нас: овощи, фрукты. Принимается? Раз, зафиксировали: это принимается. Выпечка, например, принимается? Принимается. Я предлагаю примеры, но мы говорим о структуре мысли, там дальше шлифуется. Ремонт обуви? Безусловно, принимается. Мороженое, там какие-то разливные напитки сезонные, принимается? Принимается.

Причем, моя идея разрешить продажу напитков зимой на всяких рождественских ярмарках, у нас там проводы зимы постоянно проходят. Ну почему нельзя продавать этот несчастный глинтвейн? Вы не подумайте, что я какой-то пропагандист алкоголя, но это все очень атмосферно, это все создает атмосферу. Глинтвейн, кстати, бывает безалкогольный, берите, делайте. Почему нет? Это все оживляет городскую территорию. Цветы принимаются? Ну, там с каким-то оговорками принимается. Потому что нужная вещь.

Дальше мы идем: а по какому принципу размещать эти киоски? Условно говоря, возле каждого жилого дома, или на какое-то количество жильцов или жилья, или на какое-то количество гектаров? Но, слушайте, мы имеем прекрасный опыт организации жилого пространства в Советском союзе на примере Сургута. Я тоже очень часто привожу эти примеры не потому, что я апологет СССР или «совка», а потому что конкретно то, что касается проектирования городов, особенно северных городов, как Сургут, особенно с нуля, как Сургут, заслуживает определенного профессионального внимания. Не все там было так глупо.

Мы видим, что построены были целые микрорайоны в короткие сроки, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой. Ну, сколько там на условный микрорайон Энергетиков, на его какие-то разные части было тех, тех, тех киосков? Исходите хотя бы из этой нормы. Люди же всегда были довольны этим обстоятельством. Повторите, зафиксируйте.

Следующий обязательный пункт: нельзя не увязывать размещение киосков с грамотными профессиональными требованиями к их корреляции с их архитектурной средой. Здесь, например, не должен размещаться киоск, сделанный каким-то самоделкиным на коленке. Нет. Давайте мы все-таки говорить будем о том, что и киоск тоже является частью архитектурного ландшафта, и к нему предъявляются серьезные требования, которые не нарушают, а улучшают архитектурную среду Сургута. Это, по-моему, очень простая вещь: если киоск красивый, если он сделан в рамках нужных архитектурных подходов, то он имеет полное право на существование.

При этом мы должны вот в эту же программу прописать нестационарные киоски. Я не знаю, как это правильно называется. То, что я называю «киоском на колесах». Ведь мы пару лет назад делали хорошую, большую, обзорную статью, как можно тоже оживлять городской ландшафт с помощью всяких ретро-автобусов. Сейчас делают всякие павильоны под ретро-автобусы, в стиле американских басов 50-х годов. Вот у нас перед входом в парк «За Саймой» стоял чудесный такой старый автобус, очень душевная вещь. По-моему, его все-таки изжили оттуда. Я, может быть, навру. Если этого не сделали, то слава властям, а если сделали, то позор, потому что это пример очень качественного, живого отношения к среде, ничего страшного в таком формате нет. Наоборот, это прекрасно, потому что он вызывает очень милые чувства у любого, кто там оказывается.

Так вы делайте, пожалуйста, всякие эти ретро-басы, делайте эти мороженое, как раньше тетушки стояли и в будочках переносных продавал, делайте какие-то такие формы, которые приехал, например, поторговал выпечкой, колбасой из оленины, еще что-то, и уехал. Это нормально.

Но весь этот идиотизм, который прописывает метры, сантиметры, не ставить на кабеля, не ставит на колодцы канализационные. Но это же очевидные вещи. Зачем просто про очевидное говорить? Когда идет дождь, человек достает зонтик, и держит зонтик над собой. Что, мы какую-то инструкцию подписываем на этот счет? Исключите максимальные издевательские требования, которые однозначно не позволят предпринимателям развиваться.

Вот сегодня, бегло изучив это предложение чиновников, я понимаю, что в последнюю очередь думали о том, как развить городской ландшафт с помощью киосков, как позволить предпринимателям творить, а не бесконечно отстреливаться от этих проверяльщиков, и как в целом достичь гармонии в этом вопросе, а не просто фиксации очередной болевой точки. Я не знаю, кто ее разрабатывает? Департамент архитектуры или какое другое ведомство? Если бы они поставили другую перед собой задачу, другое целеполагание, то, наверное, не было бы такой болезненной реакции у г-на Болотова, не было бы у депутатов такой болезненной реакции. Тогда бы город закрыл этот вопрос для себя раз и навсегда. Все.

Но теперь мы подходим к более серьезной проблеме, потому что киоски, которые стоят на муниципальной земле – тут все понятно, тут город может руководить. Что делать с теми, кто засирает город киосками, этими латочниками, которые, действительно, ничего не имеют общего ни с архитектурным элементарным представлением о красоте, ни с санитарными нормами, вообще ни с чем просто, которые размещаются на частных земельных участках.

Это, действительно, очень серьезная проблема: строится ТЦ, который в свое время, кстати говоря, возник из чего, как правило? Да, правильно вы понимаете – из какого-нибудь киоска. Понимаете? И эта у него психология ларечника примитивная, психология инфузории туфельки продолжается. Но ведь это все сделали в свое время власти, это они позволили ухватить кусок земли, это они позволили построить киоск из какого-то там дерьма, позволили потом этому киоску превратиться в дерьмовый ТЦ, и вот теперь они говорят, что это частная территория, мы тут бессильны, потом мы кошмарить тех будем. Нет, друзья, давайте мы лучше будем свою энергию и свои полномочия, а полномочия любого муниципалитета в вопросах организация все-таки таких дел есть и они существенны. Давайте, мы эту энергию направлять на эти вещи.

Ведь это совсем не правда, что владельцы земельных участков могут делать со своей землей все, что хотят. Каждый земельный участок регламентирован земельным кодексом, у него есть индекс, у него есть целевое назначение, и даже, если он в собственности, то вот просто берем в кадастре, там все прописано: какая территория, сколько уходит, под что, какая застройка, под какую парковку, под проезды, под коммуникации и так далее и тому подобное. Во всем цивилизованном мире подобного хаоса нет, безусловно. Да? А нет почему? Потому что как раз в таких случаях, когда руки властей до частного владельца земли короткие, они короче, чем до муниципальной земли, вот там прорабатываются всевозможные регламенты.

Если ты получаешь землю под строительство дома, например, частного или офисного здания, ТЦ, то там прописывается, сколько площади из этого участка уходит под размещение здания по такому-то проекту, и ты не можешь там поставить рядом никакого киоска. Это исключено, потому что иначе ты получишь очень большой штраф. Штраф сопоставим по суммам со стоимостью годовой аренды, например. Нормальная норма? Что мешает муниципалитету и субъекту федерации принять какой-то подобный регламент, и он бы регулировал такие отношения. И тогда муниципалитет и те же чиновники, которые сегодня так залихватски хотят отрегулировать деятельность ларечников на муниципальной земле, они избегают вообще любых разговоров о ларечниках, которые находятся на чьей-то частной земле. В этом бы случае они потратили свои усилия с большей пользой, потому что на территории очень многих частных земельных участков творится архитектурная вакханалия, город выглядит уродливо. Когда ты едешь по какому-нибудь микрорайону Геологов. Это везде, чего перечислять?

Д.Щ.: Кстати, тут странная история получается. Выходит, город может установить правила для многоквартирных домов, в которых живут такие же частники, которые также владеют этим домом в тех долях, в которых они им владеют. И эти люди действительно же могут сказать, что мы хотим, чтобы у нас здесь стоял такой вот ларечик хороший, красивый. Давайте мы сейчас согласуем, проголосуем, поставим, и будет нам счастье. Вот захотелось им такого. То есть получается, что им город говорит: нет, больше нельзя, потому что ваши киоски на вашей земле должны соответствовать таким-то нормам. А сказать то же самое владельцам ТЦ, возле которых стоят все эти киоски, город почему-то не может. Это странно, если честно.

Т.С.: Конечно, странно.

Д.Щ.: Это какая-то правовая коллизия странная? Мне это просто лично видится не логичным.

Т.С.: Еще раз: в большинстве подобных регламентных документах зашиты специально подобные коллизии, чтобы в зависимости от ситуации любой чиновник мог сказать: а мы этого не можем сделать. А в другой ситуации, в аналогичной же ситуации, они могут сказать, что мы имеем право это делать. И так вот мы наблюдаем, как одного предпринимателя кошмарят, доводят до самоубийства, до разорения, а другого предпринимателя как будто бы не замечают. И на все справедливые возмущения мы, что слышим от чиновников? «Ну, нам тут закон не позволяет, что тут частная собственность, тут это, тут это». Это все не правда.

Муниципалитет, заточенный на конкретный результат, спокойно может выходить не на очередную кампанейщину с киосками, а на хороший, нормальный результат в виде формирования красивой городской среды. Такой муниципалитет всегда найдет ресурсы для борьбы с теми, кто со своим земельным участком вытворяет все, что хочет: вырубает деревья, ставит там какие-то киоски. Это трудно, это гораздо труднее, чем, я вот говорю, бегать и контролировать с рулеткой, сколько он там сантиметров отступил от ближайшего садика, или не дай бог, не задевает ли он корневую систему газона из одуванчиков. Это труднее. Ну, так этим надо заниматься. В этом-то и есть смысл муниципалитета.

А что сейчас будет? Все киоски, которые чиновники разгонят на муниципальной земле, они переместятся на эти вот ТЦ, мы получим сотни жутких анклавов этого безобразия, этого хаоса, этого кошмара просто. И что? Город скажет, что это не наша проблема? Такого быть не может. Это его проблема, это муниципальная проблема, это проблема городской среды, это проблема квалификации чиновничества, юристов, всяких специалистов в вопросах юридических, земельных, в вопросах взаимоотношений собственников разных по улучшению таких территорий.

А как надо делать на самом деле? Я так вижу, что нельзя разрешать на частных земельных участках… Ну, хорошо, возьмем торговую зону. Потому что, например, если ты построил там жилой дом, бизнес-центр, учебное заведение, там уже сразу у тебя из кадастра видны нормы земли, и ты там уже ничего не можешь размещать, если частная собственность. А вот, например, если кто-то построил ТЦ.

Например, если кто-то решил построить гараж на улице Рабочая, а со временем он, безусловно, превратиться, вот увидите, в ТЦ. И вот вокруг него начнут расти киоски. Как предотвратить подобное развитие событий? Запретить на частных земельных участках, расположенных на территории нашего муниципалитета, постоянную торговлю, кроме той, которая в строгом соответствии с проектом выдано разрешение на строительство. Запрещать любое пристраивание к уже выданному разрешению на строительство всяких входов, тамбуров, входных групп. Ну, как у нас разрастается любой киоск по площади и по объему? Просто категорически это запретить, и вшить это в наши городские регламенты. Это все делается на уровне города спокойненько. Ты только что пример сам привел с жилищной застройкой очень четкий.

Значит, запретить категорически любую торговлю той продукцией, которая может успешно продаваться внутри ТЦ, который построен. Если у тебя там внутри есть отдел по продаже пива, то логично, что категорически нельзя разрешать никакого ларька с пивом здесь еще дополнительно на территории. Работа тонкая, вот ей-то и надо заниматься. Это труднее, это дольше, это интеллектуальнее, чем разработать положение по очищению муниципальных земельных участков от киосков и ларьков. Но без этой работы город-то не станет прекрасно. Мы все равно продолжим видеть тот же самый кошмарный хаос в виде киосков, который сейчас мы его и видим. Только киоски будут стоять не столько на муниципальной земле, сколько на частных земельных участках.

Вот здесь город должен просто начинать думать на перспективу: ладно, с этим-то мы разберемся, наведем более-менее порядок, и красивыми они будут, и современными, и в архитектурных премиях будут участвовать, если кому это так надо сильно. А что вот делать вот с этим? И тогда надо будет думать. Тогда, когда город будет уметь вести борьбу с алчными владельцами земельных участков профессионально, грамотно, тогда можно сказать, что он действительно победил, администрация молодец, чиновники нашли механизм регулирования этих вопросов, и город Сургут выглядит как современный, передовой, перспективный город, не угаженный этим анахронизмом прошлого в виде стихийных ларьков.

Д.Щ.: Что ж, мы, конечно же, будем следить за всем этим происходящим. Время у нас вышло, и у нас один такой большой выпуск получился на этой неделе, но тема потому что, действительно важная и интересная. Что ж, давайте будем завершать. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте там лайки, подписывайтесь на наш Телеграмм-канал и читайте нас на siapress.ru. Через неделю снова увидимся и поговорим обо всем интересном. До свидания!

Т.С.: До свидания, всем, друзья! Всем пока! Ставим лайки: 1 лайк – 10 просмотров, 2 лайка – 20, а 20 лайков – 200 и так далее, в геометрической прогрессии. Всем пока!