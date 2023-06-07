Как сургутяне отметили Пушкинский день России

Сургутяне и гости города 6 июня отпраздновали важный для многих праздник − Пушкинский день России. С самого утра в Центральной городской библиотеке звучали стихи великого поэта. Первыми праздничные мероприятия посетили маленькие горожане из пришкольных лагерей − их встретили герои пушкинских сказок.

Пушкинский день начался с региональной флешмоба «Читаем Пушкина». Все желающие прочитали любимые стихи поэта вслух. К празднованию присоединились посетители библиотеки и прохожие, неравнодушные к творчеству Пушкина.

После сургутян ждала международная образовательно-просветительская акция «Пушкинский диктант − 2023». Диктант проводится в России ежегодно уже 10 лет, в городской библиотеке − третий год. «Собираем молодежь. Сегодня к нам придут студенты колледжей и вузов. Всех желающих мы также не оставим без внимания, будем их ждать. Но предупрежу, что есть вопросы, на которые смогут ответить только литературоведы или те, кто специально готовился к диктанту», − поделилась ведущий библиотекарь Александра Кочкина.

В этом году тема диктанта − «Любовь и дружество в творчестве А. С. Пушкина и поэтов пушкинского круга». Ранее весной был проведен конкурс методических материал, в котором все желающие придумывали свой вопрос о жизни и творчестве Пушкина. Самые удачные из них попали в диктант.

После этого у памятника А. С. Пушкину началась торжественная церемония возложения цветов. У него собрались деятели культуры Сургута, чиновники, писатели, участники литературных объединений и горожане.

Еще одним занимательным мероприятием на праздновании стало открытие выставки графических рисунков «Пушкиниана Нади Рушевой». Материалы были предоставлены Всероссийским музеем имени А. С. Пушкина.

Работы юной художницы не смогли оставить сургутян равнодушными − через ее творчество они увидели все годы жизни Пушкина. Рисунки девушки лаконичные и тонкие. Ее цикл «Пушкиниана» был написан гусиными перьями, без эскизов и использования ластика.

«В экспозиции представлены копии графических работ художницы времен СССР Нади Рушевой, посвященные биографии поэта. Она прожила всего 17 лет, но оставила после себя огромное творческое наследие. Манера Нади Рушевой очень похожа на пушкинскую, − рассказала главный библиотекарь отдела обслуживания Татьяна Завалинская. − Однажды рисунки юной художницы увидел известнейший пушкинист Арнольд Ильич Гессен, который готовил к печати книгу «Жизнь поэта». Он задумал проиллюстрировать монографию только рисунками Пушкина. Но оказалось, что до 20 лет тот почти не рисовал на страницах своих рукописей. И поэтому Гессен предложил Наде Рушевой проиллюстрировать книгу».

Юная художница Надя Рушева иллюстрировала не только произведения Александра Пушкина, но и Антуана де Сент-Экзюпери, Льва Толстого и Михаила Булгакова.