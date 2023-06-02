Свято-Троицкий собор в Сургуте построили, а планетарий будет потом

В Сургуте завершен десятилетний цикл строительства православного собора на пересечении проспекта Мира и улицы Островской. В 2013 году патриарх Кирилл озвучил инициативу по возведению нового культового сооружения, а в 2023 году приехал его освящать. А ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский подводят, как выясняется, промежуточные итоги этой большой истории.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. В первом эпизоде мы обсудили предложение Натальи Комаровой, которое было посвящено развитию сети электричек в городах Югры и в целом в Югре, в том числе развитие ж/д транспорта, протяжение новых веток к крупным городам. Так что, посмотрите, если интересно.

Сейчас поговорим про Троицкий собор. Это у нас случилось знаменательное событие. Немножко предыстории: у нас буквально в эти выходные приезжал патриарх Кирилл, который освятил тот самый Троицкий собор на пересечении Островского-Мира. Он сам запустил этот процесс 10 лет: в 14-м году был его прошлый визит в Югру. Просто у него был какой-то рабочий визит. Тогда такая легенда ходила, что он посмотрел на карту Сургута, увидел пустырь на пересечении Островского-Мира, достаточно большой, и центр города, и он сказал, что здесь лучше бы поставить какой-нибудь большой, серьезный храм, потому что хорошее место.

Решили, что это будет реконструкция, ремейк храма, который раньше стоял на берегу Оби, его тогда, по-моему, пожар уничтожил. И вот тогда решили, что давайте будем это все делать. Но сургутские власти, тогда был Дмитрий Попов, решили провести некоторое общественное обсуждение этой истории и предложили: давайте что-нибудь построим на пересечении Островского-Мира. Может быть, это будет храм? Но жители города оказались достаточно креативными: самый яркий проект, который был выставлен в качестве альтернативы этому собору, это был проект планетария. Вот поэтому у нас тогда и началась эта дихотомия храм/планетарий. И мы до сих пор немножко помним: эта история в городе сохранилась. Давай вспомним, как это все развивалось тогда. Чему нас, как сургутян, и сургутскую власть, как сургутскую власть, может или могла научить история с храмом и планетарием, которая у нас наконец-то благополучно завершилась окончательной устройкой и освящением итогового храма.

Т.С.: Храм получился вполне себе заметный, крупный, большой, его купол доминантным элементом этой части города стал. В общем-то, храм даже чем-то напоминает очертания возможного планетария. Так что связка храм-планетарий вольно или невольно при реализации этого проекта сохранилась. Но тут немножко истории: на самом деле Троицкий собор, который был главным собором Сургута в дореволюционные годы, просуществовал какое-то время при советской власти, он был разрушен советской властью…

Д.Щ.: Да, советской властью…

Т.С.: На его фундаменте был возведен кинотеатр «Октябрь». Он просуществовал до конца 80-х годов. Там такая была история. И разговоры о возрождении Троицкого собора активизировались в последние годы перестройки. Много тогда писала местная пресса, которой была газета «К победе коммунизма». Она начинала публичную дискуссию о возрождении Троицкого собора, причем о возрождении на его родном месте, на его фундаменте. И эта точка зрения, кроме муссирования в каких-то культурных, интеллигентских кругах, в кругах активистов русской православной церкви, которые тогда начинали свою заметную деятельность, вот там вот так и осталась.

И через некоторое время идея Троицкого собора, как главного городского собора, возникла вновь в таком трансформированном виде, то есть разговоры шли, шли, шли, РПЦ этот храм очень хотел, и ты правильно вспомнил, что Дмитрий Попов тогда вынес на общественное обсуждение тему использования пустыря.

Конечно, я не верю в историю о том, что хорошо разбирающийся в картографии патриарх Кирилл, бегло взглянув на карту Сургута, тут же обнаружил свободный участок, где собственно сегодня этот новый храм и построен. Я думаю, что была определенная подготовка и были достаточно сильные лоббистские усилия ряда людей, которые хотели построить храм, построить его именно в этом месте. И эти лоббистские усилия отнюдь не исходили от представителей церкви. Это делали представители светской власти, в недрах городской администрации, в недрах окружного правительства. Наталья Комарова благоволила этой идее. У нее вообще хорошие отношения с Патриархом и Епархией. Это всем известно. Дмитрий Попов, по моим наблюдениям, от этой идеи старался до поры до времени как-то самоустраниться, от ее реализации и от активного участия в этом вопросе. Собственно, тема с городским референдумом, с этим опросом, у нас же был не референдум, у нас был опрос же?

Д.Щ.: Городской конкурс у нас был.

Т.С.: В принципе, это не референдум, это немножко другой статус?

Д.Щ.: Да, да, да.

Т.С.: Это мероприятие, это был достаточно громкий и глубокий срез общественного мнения сургутского. Какой за многие, многие, многие последние годы, пожалуй, что самый яркий эпизод, когда у горожан впрямую спрашивали какого-то общественного мнения.

Д.Щ.: Горожане внезапно подумали, что его у них действительно спрашивают, и что от их мнения что-то зависит. Выяснилось, что не совсем.

Т.С.: Мы сейчас к этому подойдем. Но до этого я помню, мнения горожан спрашивали еще в бытность главой города Александра Сидорова о перспективах троллейбусного сообщения. Это были 90-е годы. Я тоже не помню: тогда был референдум или тоже что-то наподобие какого-то опроса. Город бурлил. И последняя общественная дискуссия у нас была связана с приватизацией или концессией Городских тепловых сетей. Там все было в рамках общественных дискуссий.

Вот Дмитрий Попов, не очень как бы стремясь к реализации этого проекта, он склонялся больше к использованию данного пустыря на пересечении Островского-Мира в светских каких-то целях, в гражданских. В городе много говорилось о необходимости строительства какого-то крупного мульти спортивного центра, где-то вскользь обозначалась идея планетария в качестве какого-то необязательного предположения, обсуждался музейный комплекс, в общем, много каких-то идей, которые дали бы Сургуту новый объект соцкультбыта интересный, развивающий его гуманитарный капитал. Но я полагаю, что сколько дорожечке не виться, рано или поздно надо ставить точку. И, видимо, перед Поповым вопрос был поставлен если не ребром, то принципиально: нам надо, так или иначе, решать проблему строительства Троицкого собора, давай, мы как-то будем уже определяться. И в результате мы имеем сегодня новый собор в Сургуте.

Если все шутки в сторону отбросить, похож он на планетарий – не похож, я хочу сказать, что благодаря строительству собора Святой Троицы, его появлению в Сургуте и благодаря тому, что этому предшествовала горячая общественная городская дискуссия о том, как использовать данный земельный участок, и в результате этой дискуссии всплыла тема планетария. Так вот, благодаря всей этой предыстории, благодаря этому храму, конечно же, имеем внесенный в городскую повестку вопрос о планетарии. Вот так вот это интересно получилось.

Сегодня планетарий раз за разом всплывает в городских серьезных разговорах, когда заходит какая-то речь о развитии города, о необходимости создать в нем какой-то гражданский объект гуманитарный, социальный объект, о том, что городу необходимы точки притяжения, которых до сих пор не существовало. Планетарий каждый раз возникает, как нечто очевидное, нечто необходимое. Я хотел бы верить в то, что с каким-то временем, надеюсь, не очень долгим, тема планетария вызреет, и она вызреет, так или иначе будет реализована.

Хотя бы по этой причине, не вдаваясь ни в какие религиозные вещи, можно сказать большое спасибо тем, кто инициировал и добился строительства Троицкого собора. Теперь, благодаря ему, в Сургуте все-таки, возникнет планетарий. Из какого-то соображения баланса, типа: вот вам культовое сооружение, вот вам не культовое.

И под завязку, я думаю, что было бы очень неплохо, если бы с сегодняшнего дня, после того, как новый собор у нас появился в городе, с этого момента организационные финансовые усилия спонсоров храмостроителей были перенаправлены на возведение новых объектов соцкультбыта. Музей, театр, набережная, может быть, технический музей, индустриальный крупный центр, наверное, будет что показать, дом пионеров, судьба ТЦ «Вершина», из которого можно сделать хороший музейно-выставочный кластер.

В общем, проектов, которых такому городу, как Сургут, городу глубоко светскому, городу интеллигентному, городу инженерному, необходим. И город, который вступил, судя по многочисленным декларациям нашего главы Андрея Филатова, в конкуренцию с соседними регионами за гуманитарный капитал: за молодежь, за умную молодежь, за хорошие рабочие места, этот город должен, конечно же, прирастать не только храмами, но и перечисленными мной объектами социальной инфраструктуры и не только такими объектами, но и многими другими. Давай выразим большую надежду на то, что мы будем получать как можно больше новых и необходимых объектов соцкультбыта.

Д.Щ.: Да, что ж, хорошо. Мы тогда будем завершать наш разговор на сегодня. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, это позволяет распространять…

Т.С.: Один лайк – 10 просмотров, 2 лайка – 20, тысяча лайков – тысяча. Поэтому помогайте нам распространять наш контент как можно шире.

Д.Щ.: Что ж, до свидания! Через неделю снова увидимся и поговорим о чем-нибудь интересном.

Т.С.: Спасибо всем! Всем пока!