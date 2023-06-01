Как может выглядеть расширение сети железных дорог и электричек в Югре

В Югре анонсирован большой проект – возможное расширение сети электричек и в принципе железных дорог, чтобы все крупные муниципалитеты были связаны этой транспортной сетью. Пока речь идет о расчетах потенциального проекта, но сама по себе заявка выглядит серьезно. О том, какой эффект подобные инициативы могут дать Югре – в свежем выпуске «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим сегодня про всякие интересные вещи. Давайте сначала про первую интересную вещь, она случилась чуть раньше в временном таймлайне, так что давайте с нее и начнем. В прошлый раз мы с тобой разговаривали про сургутскую агломерацию, которая включает в себя 5 больших муниципалитетов. Кстати говоря, как мы говорили, интервью Артема Кириленко на сайте вышло о том, как, какие процессы сейчас там идут и что там за совет агломерации, какие решения он принимал. Так что, почитайте у нас на сайте, если интересно.

Между тем, мы говорили о том, что в принципе транспортная структура агломерации – это самое главное, потому что она позволяет людям быстрее и эффективнее, дешевле, безопаснее и красивее перемещаться, и это подтягивает все остальные сферы за собой: экономику, бизнес, образование, медицину и так далее. Не успели мы это сказать, как буквально через день-другой Наталья Комарова, проводя совещание о пространственном развитии Югры рассказала о том, что есть идея, и она поручает ее проработать новому директору департамента дорожного хозяйства и транспорта. О том, чтобы, во-первых, усилить роль электричек во внутреннем транспорте в Югре, чтобы электрички более активно ходили, и для этого нужно просчитать все транспортные потоки, которые перемещаются между нашими городами так, чтобы электричек стало больше, чтобы люди ими пользовались лучше и чаще. И во-вторых, в принципе, чтобы расширить железнодорожную сеть и включить в нее, например, тот же Ханты-Мансийск. Давай обсудим: вещь в некоторой степени долгожданная. Что сейчас? Какие ожидания, какие предположения мы можем сделать относительно той большой работы, которую Наталья Комарова инициирует?

Т.С.: Решение сколь долгожданное и правильное, столь и запоздалое. Я, сколько работаю в журналистике, с конца 80-х годов, речь о том, чтобы Югру связать ж/д транспортом и обвязать ж/д транспортом шли всегда.

В начале 90-х годов был очень такой остроумный, оригинальный, технический, новаторский проект – создать струнный ж/д транспорт, он даже не ж/д, а он уже струнный, где вагон колесами едет по железной колее, а струнный, соответственно, он на подвешенных каких-то опорах, по струнам идет вагонетка.

Нам сегодня неизвестны какие-нибудь серьезные подробности проекта «железнодоризации» Югры. Мы не знаем, что это будет. Это будет железная дорога классическая, которая дойдет до Ханты-Мансийска, может быть, улыбнется счастье Нефтеюганску, она через него пройдет и обеспечит развитие грузовых перевозок в регионе. Это – одна задача. Соответственно, я так думаю, проект ограничится, в основном, той железной дорогой классической, которую мы се с вами представляем. Возможно, даже будет одноколейная ж/д, как существовало множество лет от Сургута до Тюмени. И она будет обеспечивать перевозку тяжелых грузов. Это, конечно, даст импульс развитию той же строительной отрасли, той же нефтяной отрасли на Западе нашего региона, но это не разовьет сильно логистику людских ресурсов пассажирских перевозок.

А мы говорили с тобой в прошлый раз о необходимости, в том числе уделить внимание логистике пассажирских перевозок при создании агломерации. Действительно странным является тот факт, что две крупнейших агломерации: Сургутская, Нефтеюганская, как называют, и Нижневартовская. Не знаю, есть ли у нее такое название. Если это агломерация, по факту она безусловно есть, потому что Нижневартовск – это не только собственно Нижневартовск, это и Мегион, там рядом еще населенные пункты, они не соединены друг с другом той же ж/д, кроме ж/д ветки Сургут – Нижневартовск. Все входящие в эту агломерацию населенные пункты находятся мимо.

Странно, что две эти агломерации внутри не обвязаны той или иной системой какого-то ж/д транспорта, может быть, там легкий есть ж/д транспорт, узкоколейки те же существуют во многих регионах России, по-моему, до сих пор есть узкоколейные, маленькие вагончики ездят. И, наконец, они не соединены со столицей нашего региона. Все, что там на Западе и дальше Ханты-Мансийска, это все там пустошь такая с точки зрения транспорта, во многие населенные пункты добраться можно только вертолетом или по воде летом.

Д.Щ.: Такое есть.

Т.С.: Соответственно, почему мне представляется важным именно этот аспект: развить систему, позволяющую людям свободно перемещаться по региону? Потому что, повторюсь, это очень здорово развивает рынок труда. Люди могут выбирать место работы без буквальной привязки к своему месту жительства. Если жителю одного населенного пункта достаточно до своей работы добраться в течение одного-трех часов и, возможно, назад, то люди уже будут выбирать себе какую-то работу в других регионах, это распределит рынок труда более равномерно по региону. А учитывая то, что Югра очень специфический регион с точки зрения рынка труда, это промышленный центр, основу экономики которого составляет нефтегазодобывающая промышленность. Соответственно, как будет выглядеть этот проект, который Наталья Комарова анонсировала? Это будут традиционные поезда или это будут пригородные электрички, которые свяжут города? Это немножко другая структура как бы.

Д.Щ.: Речь про электрички шла, в первую очередь.

Т.С.: Да. Или это будет какая-то комбинация. Я предлагаю просто помечтать, как бы это было в идеале. Как это видится? Помимо того, что железная дорога, соединяющая максимальное количество населенных пунктов внутри региона, это прекрасно. Будут ли эти железные дороги, это сообщение проходить через крупные города, например? Вот возьмем Нижневартовск и Сургут. Если это электричка, то предполагается, что она не где-то там по касательной прошла, а она заезжает, в крупных городах, например, возьмем Москву, другие наши российские мегаполисы, есть несколько станций, где люди входят- выходят, пересаживаются, им не надо специально ехать в самый дальний, единственный ж/д вокзал, откуда идет эта единственная электричка.

Так вот, представьте, если это Сургут, то она где-то через Черный мыс заходит железная дорога, сквозь город, где-нибудь там в районе Нефтеюганки, мимо проспекта Мира проходит и уходит дальше на Запад. Идеально? Идеально. И в Сургуте было бы там 3 каких-то перехватывающих станции. Это обеспечит инфраструктуру проекту совершенно другого уровня. Да? Это такой же мировой подход.

Это, кстати, то, что делает Москва очень интенсивно. Они свою транспортную систему разбрасывают таким образом, чтобы Москва была просто упичкана станциями 3-го , 4-го кольца Круговой железной дороги, внутригородских поездов, которые задевают город и едут дальше в Московскую область. Сургут, понятно, не Москва. Но если говорить о Югре, как о регионе, у которого стоит такая серьезная транспортная задача, то почему бы нет, будет это предусмотрено проектом или нет? Но, хотя бы в таком большом городе, как Сургут, хотя бы тоже в достаточно крупном городе, как Нижневартовск, следующий вопрос: пройдет ли железная дорога через Нефтеюганск? Наверное, это назревшее решение, это многим людям здорово облегчит жизнь. Вот, собственно, как бы все. Ну так это же мы сейчас говорим о железной дороге. Проект можно себе представить, насколько он дорогостоящий, и все ли тут хорошо посчитано? Хватит ли у региона и у российского правительства средств на то, чтобы этот проект осуществить?

Д.Щ.: Да, мы с тобой страшные вещи говорим. Потому что сколько там у нас Китай построил железных и автодорог за последние лет 30-40? Мы рассуждаем, а есть ли у нашей огромной богатой страны возможность построить какую-то жалкую ж/д ветку для маленького Нефтеюганска.

Т.С.: Ну у нас на 1 км российской автодороги Китай строит 50, по-моему, или 20, в зависимости от обстоятельств. Так что… Нет, тут, конечно, достаточно все грустно, но шаг же сделан в верном направлении, озвучена идея, пусть это и идея-мечта, но это безусловно правильное решение, хотя бы запустить процесс предварительного проектирования.

Д.Щ.: Да, да, оно так сейчас, примерно, и будет делаться.

Т.С.: Обвязывание региона, возможно, автомобильное обвязывание. Интересный же вопрос, я сейчас отвлекусь от ж/д дорог, а что-нибудь с автострадами будет в нашем регионе? Это ведь тоже очень важная вещь. Дороги, которые были реконструированы или построены заново 30 или 20 лет назад, они сегодня технически, в первую очередь, и морально устаревшие. Понятно, что региональные дороги такого качества не в каждом субъекте Федерации в России можно обнаружить. Но если смотреть шире, то есть если понимать, что Югра – это динамично развивающийся регион с очень быстро растущим населением, с населением, уже приспособленным к внутренней миграции.

Во-первых, потому что население чаще всего приезжает в Югру из других регионов России и даже некоторых государств, значит, оно не боится перемещаться, у них этот навык, эта поведенческая социальная модель у них в норме. Им ничего не мешает перемещаться из города в город, из населенного пункта в населенный пункт. Какие для этого есть условия? Вот все это должно лечь, конечно же, в основу большой этой программы по созданию агломерации в Югре. Если правительство округа выберет не компромиссный вариант, не усеченный, там ветка до Ханты-Мансийска и, слава богу, хотя бы пусть так, а выберет проект бескомпромиссный, такой идеальный, то это будет безусловный прорыв в деятельности региональной власти. Причем такой прорыв, такое достижение, которое инфраструктурно, это будет один из лучших инфраструктурных проектов на 10-летия и века. Это очень хорошая заявка. Посмотрим, как будет она осуществляться на практике.

Д.Щ.: Сейчас ближайший этап – это именно работа по подсчету происходящего. То есть там сейчас будет департамент дорожного хозяйства и транспорта вести какую-то работу именно аналитическую, собирать данные, изучать потоки и смотреть, как это все может работать, и уже с этим всем, с этими расчетами Наталья Комарова отправиться в РЖД. Если расчеты будут сделаны достаточно хорошо, качественно, и ей там покажут, что-то интересное. Ладно. Мы будем, конечно же, следить за этой историей в ближайшее время. Я думаю, что это долгие сначала месяцы расчетов, а потом, возможно, и годы реализации, но, тем не менее. В следующем эпизоде «О чем говорят» мы обсудим то, как в Сургуте был построен собор святой Троицы, который у нас находится на пересечении Островского-Мира. Его освятили на минувших выходных. Как раз вспомним, как это было, и чему нас научила эта большая история в жизни Сургута. Так что, переходите.