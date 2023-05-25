Чем Сургутская агломерация может оказаться полезной жителям

В Сургуте состоялось заседание совета большой агломерации, куда входят Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район и Пыть-Ях. Участники встречи утвердили планы на год и избрали председателя – им стал замглавы экономической столицы Югры Артем Кириленко. Договорились реализовать 36 проектов – как инфраструктурных, так и культурных, образовательных и прочих. Какие инициативы могли бы стать реально полезными для жителей всей агломерации – в проекте «О чем говорят» обсудили Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим сегодня про некоторые вещи, которые касаются Сургута. Помнится, несколько месяцев назад мы обсуждали тему с агломерацией, там большая агломерация вокруг Сургута строится, это Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район и Пыть-Ях, насколько я помню. И вот у нас продолжается развитие этой истории. Сейчас там был собран некоторый совет этой агломерации, председателем этого совета на год был избран замглавы Сургута Артем Кириленко, он отвечает за экономику и инвестиции.

Значит, рассказывается, что было включено множество разных проектов в общий агломерационный портфель, там 36 проектов по 10-ти сферам, из них 3 инфраструктурных, 29 – в сфере культуры, образования, воспитания молодежи, спорта, еще несколько в сфере безопасности и ярмарочной деятельности. В общем, агломерация потихоньку движется к чему-то более-менее осязаемому. О чем мы сейчас можем говорить, зная происходящее?

Т.С.: Мы ничего не знаем о происходящем, кроме этой декларации, которую ты сейчас зачитал. Поэтому мы можем лишь только порассуждать, что скрывается за перечисленными проектами в рамках осуществления этой большой агломерационной политики и что могло бы быть там. Конечно, очень интересно было бы понять, что скрывается за этими тремя инфраструктурными проектами. Потому что понятно, что большинство из перечисленного тобой – это типичные программы одного или нескольких муниципалитетов, которые бы эти муниципалитеты так или иначе все равно выполняли: школы, всякие учреждения социокультурного, бытового назначения, какие-то конкурсы, ярмарки.

То есть это так или иначе то, что в планы работы муниципалитетов Сургутского, Нефтеюганского, более мелких муниципалитетов, которые попадают в эту агломерацию, осуществлялась бы. У нас вообще, в общем-то, как строится работа по осуществлению тех или иных более крупных, нежели обычные проекты, проекты, вспомнил все эти нацпроекты, которые еще в бытность президента Медведева осуществлялись, по медицине, по образованию, то есть то, что регионы должны были осуществлять в рамках выполнения своих полномочий, вписывалось теперь уже в программу нацпроект.

Д.Щ.: И сейчас так есть.

Т.С.: Так мы это и наблюдаем. Так что, я допускаю, что процентов 70 не по затратам финансовым и административным, а по перечню, по списку, процентов 70 этой программы будет то, что итак бы делалось. Поэтому мы сейчас пока ничего не знаем, кроме того, что более-менее конкретно слово ярмарка прозвучало, посмотрим, что за ярмарка, о чем речь.

Д.Щ.: Там какие-то дороги, они с дорогами… В том же комментарии Артем Кириленко говорил, что Сургут и Сургутский район соединяет дорога, что нужно маятниковую миграцию так отработать, чтобы людям было комфортно добираться туда и обратно. Поэтому заявлена улица Валентина Солохина, транспортный коридор с Западной стороны, создание которого позволит обходить узкую часть в виде Грибоедовской развязки и Аэрофлотской, например.

Т.С.: На самом деле это я и подразумевал, потому что агломерация призвана, в первую очередь, решить задачу удобной внутренней миграции населения. В этом-то и смысл любой нормальной агломерации заключается, конкретно в том, чтобы житель одного населенного пункта мог спокойно добираться на работу или по каким-то своим делам в другой населенный пункт без существенной затраты времени и в рамках единой транспортной политики, это какой-то единый проездной, удобные стыковки, удобная сеть общественного и не общественного транспорта, сеть дорог, сеть каких-то коммуникаций.

Вот это первая задача. И любая агломерация преследует чисто экономическую цель: поднять уровень внутреннего регионального, местного продукта, более-менее разбавив, размазав население по всей территории агломерации, не в том смысле, что все должны с одинаковой плотностью жить по всей территории, а в том, чтобы люди могли найти работу, учебу, жилье там, где им это удобно и для них бы было бы беспроблемно перемещаться в рамках агломерации. Вот и все. Поэтому, я полагаю, что инфраструктурные проекты подразумевают какие-то транспортные проекты.

И здесь на ум мне приходит, вероятно… Ну, давай, просто порассуждаем: что могло бы нашу большую Сургутско-Нефтеюганскую агломерацию, которая составит по населению более 1 млн человек, в свое время даже как-то слышал цифру от Алексея Сафиоллина, который презентовал все это дело несколько лет назад, 1,5 млн он в своей Стратегии указывал.

Д.Щ.: Насчет миллиона я, конечно, не уверен, но где-то половина жителей округа там живет, это тысяч 800 наберется, думаю так. Надо смотреть, конечно.

Т.С.: Хорошо. Давайте возьмем так. Мы не знаем, что в этом проекте. А что могло бы быть? Наверное, строительство или возрождение второго аэропорта в Нефтеюганске. Потому что, если агломерация на такое большое количество населения, то один сургутский аэропорт, это мало. Если посмотрим на агломерации, что в России, у нас, какие самые сейчас известные агломерации? Москва и другие миллионники, которые пытаются в этом направлении развиваться. А в мире вообще один аэропорт с таким населением не справляется. Просто их строят уже так же технологично быстро, как, например, аэропорт Жуковский построили практически с нуля в Москве, и он вписался в авиаузел Московский, выполняя конкретные задачи.

Логично? Наверное, логично, потому что в свое время этот аэропорт тоже выполнял какую-то функцию, и он избавляет Сургут от этой большой нагрузки, и жители как раз более западных территорий, которые уже практически входят в агломерацию, они бы пользовались этим авиационным портом, и он бы еще, к тому же, выполнял какую-то дублирующую роль, все-таки. Это логично? Мне кажется, да. Что еще может быть? Развитие железнодорожной сети нашей агломерации, прежде всего развитие электричек, местных пригородных поездов, которые бы соединяли регулярным сообщением Сургут, Нефтеюганск, Пойковский, все населенные пункты у нас, которые как бы нанизывались на ось железнодорожную. Это большие инвестиции, это не просто там купить какие-то новые подвижные составы, вероятные пути и вся, вся, вся логистика.

Д.Щ.: Там нет железной дороги.

Т.С.: Вообще нет железной дороги, что нонсенс: такой крупный город без железной дороги. То есть людям надо добираться до Сургута или до ближайшей станции, которая совсем рядышком проходит возле Нефтеюганска и улетает куда-то дальше. То есть мост через малую Обь там есть, можно было бы какие-то ветки сделать. То есть все это возможно. В свое время, в советские годы этого не сделали. Но, по-моему, это логично.

Что еще логично? Логично, опять-таки, развивать и возрождать там речное сообщение? Наверное, да. Потому что вся эта агломерация стоит на Оби. То, что раньше делало Обь-Иртышское пароходство, наверное, в современной интерпретации, в более технологичном виде, с более развитой логистикой, в общем-то, объединила эту агломерационную территорию. Тут, кстати, надо посмотреть, никак ли не подтянут там второй мост через Обь в эту программу? Я думаю, что нет, потому что он, вроде бы, на Восток ориентирован, совсем в противоположную сторону от этой нашей агломерации. Если бы он там оказался, то это было бы немножко странно. Что еще могло бы быть из крупных проектов? Это что-то из сферы медицины, какой-то большой госпиталь, какая-то большая клиническая больница или что-то на базе уже имеющегося. Опять, оно уже и так, и есть.

Д.Щ.: Да, и так все друг к другу катаются лечиться.

Т.С.: Конечно, фактически взять там любую крупную сургутскую больницу, каковых там три, плюс травма у нас тоже такая очень крупная, мощная в регионе, они все выполняют функцию уже регионального медицинского хаба: что перинаталка, что ОКДЦ, клинический кардиоцентр, Сургутская окружная клиническая больница на Энергетиков – все они медицинские хабы. Но если будут какие-то инвестиции в ее дальнейшее развитие, это, конечно же, хорошо, но развитие ли это агломерации? Потому что без развития транспортной инфраструктуры это будет как-то немножко в стороне стоять.

Развитие науки? Вероятно. Но опять, чтобы инвестиции в университеты какие-то, инвестиции в НТЦ, и он будет представлен как один из крупных проектов по созданию агломераций, допускаю, что что-то будет в этом направлении. Опять, без агломерации НТЦ все равно бы состоялся. Шансы на успех у НТЦ повышаются, когда агломерация, действительно, в транспортном, логистическом плане будет качественной, и население этой агломерации будет без проблем попадать в Сургут, в этот НТЦ, на работу, например, или студенты или работники бизнес-инкубатора, и потом вернуться домой в течение светового нормального дня.

Образование тут тоже близко. Собственно, близко в том плане, потому что очень напрашивается, я так думаю, у авторов этой программы что-нибудь туда вписать из образования. Но если еще раз это отрезюмировать, то, как я видел многие агломерации в Европе, это, в первую очередь, создание очень удобных транспортных узлов стыковочных, просто транспортных артерий, общественный транспорт, создание новых дорог, аэропорты, жд станции, просто на каждом полустанке перехватывающие людей с автомобильного трафика, может быть, с каких-то самолетов. А параллельно речь идет о развитии науки, о развитии социальной сферы, медицинской сферы.

И проекты такие дают очень хороший рост местной экономике. Мы, по-моему, год назад говорили на примере агломерации Бонн, Дюссельдорф, Кельн, как совершенно не привлекательный с точки зрения регион стал одним из самых посещаемых в Германии. Там с туристической точки зрения не на что смотреть, там нет природы красивой, нет какой-то особенной архитектуры, а после создания агломерации уже много лет, сразу после Второй мировой войны процесс этот там пошел, стал этот регион одним из самых посещаемых жителями других регионов Германии и сопредельных государств. Поэтому все это хорошо очень работает. Будем смотреть.

Д.Щ.: Посмотрим, может, все, действительно, начнется с транспорта и дальше будет как-то развиваться, может, какие-то другие цепочки предполагают наши руководители. Как раз, может, нам получится сделать интервью с Артемом Кириленко и узнать, что это там за проект и что планы на год, что он там будет делать в качестве председателя этого Совета агломерации, так или иначе.

Т.С.: Давайте, зададим все эти вопросы. Кстати, я вспомнил, та же малая авиация, которой занимается Евгений Барсов… А чего, собственно, нет? Можно, наконец, пойти навстречу Барсову, который много лет говорит о том, что из этого мини-аэропорта, который сегодня просто является любительским, можно сделать одно из звеньев общей транспортной авиационной сети, запустить аэротакси по нашему региону, хотя бы как раз по этой агломерации. Решение? Решение. Это не реклама. Это просто так мысли в голову попадают.

Д.Щ.: Что ж, ладно, хорошо. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте нам лайки, это поможет нам продвигать видео. В следующем эпизоде мы поговорим про горячую воду, которую в Сургуте начали отключать в очередной раз.