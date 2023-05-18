Разбираем опыт Красноярска в проведении архитектурного конкурса

Открытые архитектурные конкурсы – практика, которой пользуются все больше городов России, чтобы вырабатывать наилучшие решения для знаковых зданий. В Сургуте пока подобного нет, но призывы использовать конкурсный инструментарий звучат с каждым годом все чаще. Как в принципе работает эта система – разберем на свежем примере из Красноярска.

Что случилось?

В Красноярске решили реконструировать театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского. Здание строилось в 1966-1978 годах. Там 13 тысяч квадратных метров с полным внутренним устройством – сцена, залы, репетиционный комплекс, дубль-сцена и прочие полезные вещи.

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Расположен театр в центральной исторической части города и в некоторой степени он стал визитной карточкой Красноярска. Для создания концепции предстоящего обновления власти и объявили архитектурный конкурс.

Как это происходило?

Заказчиком конкурса стал непосредственно театр оперы и балета имени Хворостовского. Деньги на организационные расходы и призовой фонд (1,5 млн рублей за первое место, 1 млн за второе и 500 тысяч за третье) дал «Норникель». В качестве оператора конкурса определили АНО «Институт города», а партнером – Союз архитекторов России и конкретно его красноярское отделение.

Далее все как на обычном конкурсе – формулировка техзадания, сроки, сбор заявок, оценка лонг-листа проектов и определение сначала финалистов, затем победителей. Всего заявок было 30, в решающий этап вышли восемь проектов, и про победителя – чуть ниже.

А судьи кто?

Вопрос резонный. Если посадить в конкурсную комиссию одних чиновников и близких к ним общественников, как это зачастую делается, то эффекта от такого мероприятия будет немного. В Красноярске к делу подошли с неплохой долей диверсификации.

Конечно, там были чиновники – главный архитектор края (кстати, он возглавляет не департамент архитектуры, а службу контроля над градостроительной деятельностью, почувствуйте разницу), министр культуры, министр строительтсва, директор непосредственно реконструируемого театра, глава Красноярска. Но далее – руководители крупных культурных заведений, причем далеко не местных – «Геликон-оперы», Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, а также несколько представителей профессионального архитектурного сообщества.

То есть участвовали и местные профильные власти, и серьезные архитекторы, и сообщество «эксплуатантов» – руководителей культурных учреждений из Красноярска и Москвы, плюс один представитель компании-спонсора этого конкурса.

Что получилось?

Что получится в итоге – узнаем в 2028 году, когда театр в год своего 50-летия будет открыт после реконструкции. Но пока вы можете сами оценить проект-победитель от компании «Ваухаус» – пробегитесь ради любопытства. Эту концепцию возьмут за основу, и, по всей видимости, она же получит заказ на эскизный проект.

«Победивший вариант самый спокойный из всех и предлагает сохранить основные формы здания, – поделился мнением об этом проекте урбанист Аркадий Гершман. – Расширение на 7 тыс. кв. м. планируется за счет подземного этажа и стеклянных стен, площадь же должна переходить в театр и создавать новые сценарии городской жизни, плюс на крыше хотят обустроить летний кинотеатр. Лично мне понравилось, что архитекторы с уважением отнеслись к привычному виду, ведь эта площадь и театр — открыточные виды, здесь важна преемственность и история жителей. Кроме того, архитекторы прописали сохранение элементов фасада».

Кроме того, по итогам конкурса начнет работу специальная комиссия, которая изучит все предложения от всех участников, чтобы извлечь из них максимальное количество интересных решений для будущего использования в проектировании и строительстве.

В сущности, при помощи конкурса власти Красноярска за считанные миллионы рублей (даже не из бюджета, а от спонсора) открыли для себя мощный поток креатива от профессионалов архитектуры и урбанистики со всей страны. Использовать этот инструментарий несложно, но довольно эффективно. Надеемся, что подобный подход в ближайшие годы найдет свое применение в Сургуте.