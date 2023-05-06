Спектакль «А зори здесь тихие» собрал аншлаг и бурные овации в день премьеры

В это воскресенье и понедельник Сургутский музыкальный драматический театр снова продемонстрирует жителям города спектакль «А зори здесь тихие».

Постановка по повести Бориса Васильева успела собрать на своей премьере полный зал зрителей, которые по мере просмотра всей картины сидели, вцепившись в подлокотники кресел не в силах отвести взгляд от актеров. Спектакль заставил ощутить каждого из гостей топот мурашек по спине от почти физического контакта с военными годами, погружая в переживания каждого героя на сцене.

Невероятно трагичная история пробивает до слез и в какой-то момент хочется самому выбежать и вывести каждую из пятерых девушек за руку в безопасность. Еще вчера Женя, Соня, Рита, Лиза и Галя жили, любили, учились, танцевали, а сегодня ужас не сходит с их лиц. Страх пронизывает до глубины души и зрителей, когда сердце замирает и погружает в молчание, тихая зоря настигает весь зал тягостным и липким волнением. Затем раздается выстрел и все последующие уже невозможно слышать сквозь пелену слез и звука собственного пульса в ушах.

Режиссерская работа Мурата Шихшабекова оказалась выше всяких похвал, каждая сцена отточена до мелочей. Ты, как наблюдатель, веришь во все, что происходит перед глазами, но этого явно оказывается мало, когда все внутренние переживания героинь так гармонично вклиниваются в повествование. Сцены мирной жизни не могут не вызвать улыбку, но в то же время и осознание того, что тихие зори еще впереди.

«Хочу поставить перед зрителями, наверное, именно то, чтобы он посмотрел, как женщина ведет себя в боевых действиях. Вообще, в принципе, женщины могут помогать в военных действиях. Поэтому мне хотелось бы раскрыть вот эту тему. Когда женщина, она вообще признана давать жизнь и вдруг ее ставят в такие условия, когда она жизнь должна отнять», – рассказал Мурат Шихшабеков.

Перед моими глазами еще долго всплывали сцены гибели девочек, а сердце пропускало удары. Поймите правильно, меня познакомили с каждой из них, я влюбилась в них всех, пережив все переживания вместе с ними. Я словно была рядом в их самые счастливые и горестные моменты. Прощаться с девушками становилось невыносимо, особенно таким диким и жестоким образом.

В каком-то смысле зритель ассоциирует себя со старшиной Федотом Васковым, который на протяжении всего времени трепетно заботился о своих «сестрах», как он сам их потом начал называть, а потом потерял каждую из них по очереди. Его душевные страдания и муки совести находят отклик в сердцах людей из зала. Хочется кричать и плакать вместе с ним от боли разорванного сердца. Вместе с ним приходит и осознание того, насколько коротка и несправедлива жизнь, да насколько неминуема смерть.

Отдельно хочется отметить актера Аркадия Корниенко, сыгравшего роль Федота Евграфовича Васкова. Последняя сцена с его участием не сможет еще долго выйти из моей памяти. Настолько пронзительно и душераздирающе он сыграл, что казалось, будто весь мир затаил дыхание в этот самый момент. Восхитительно!

Вы не пожалеете, придя в театр на эту картину. Даже если вы оказались не знакомы с оригинальным произведением, то ничего не потеряете во время просмотра спектакля «А зори здесь тихие».