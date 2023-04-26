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Как собрать дачную аптечку // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Что нужно обязательно хранить в дачной аптечке

Как собрать дачную аптечку // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Наступление дачного сезона уже близко, и поэтому важно не только подготовить рассаду и мангал для шашлыков, но и подумать о здоровье и безопасности. О том, как собрать дачную аптечку для любых чрезвычайных ситуаций − рассказали эксперты Роскачества.

Общие советы по формированию аптечки:

  • Выберите подходящий контейнер. Предпочтение можно отдать большим, прозрачным, гибким, водостойким пластиковым сумкам с крышкой. Так вы сможете быстрее найти нужный медикамент.
  • Обозначьте контейнер. Например, напишите «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» нестираемым маркером в нескольких местах.
  • Выберите определенное место для хранения аптечки и сообщите о нем всем членам семьи. Если в семье маленькие дети, выберите место, недоступное для них. Не храните лекарства в жарком месте и на свету (особенно под солнцем).
  • Регулярно контролируйте содержимое аптечки и сроки годности препаратов.

Можно даже создать список содержимого аптечки. В нем вы также укажете сроки годности препаратов – это очень удобно для тех, кто получит доступ к комплекту и сможет быстро сориентироваться.

Что должно быть в аптечке

Средства для помощи при травмах и порезах. При незначительных порезах в ход идут всевозможные перевязочные материалы. Лучше, чтобы у вас были разные варианты:

  • 25 пластырей различных размеров.
  • Марлевые салфетки различных размеров.
  • Рулонный фиксирующий пластырь.
  • Стерильные повязки различных размеров.
  • Эластичный бинт.
  • Треугольная (косыночная) повязка.
  • Гемостатические (кровоостанавливающие) препараты.
  • Пакеты охлаждающие медицинские (при ушибах).
  • Антисептики (хлоргексидин, мирамистин, перекись водорода, йод и другие).
  • Очищающие салфетки.
  • Ватные шарики, диски.
  • Маленькие острые ножницы.
  • Пинцет (пригодится, например, когда нужно вытащить занозу).
  • Две пары одноразовых перчаток.

Из медицинских приборов для контроля за состоянием в первую очередь должны быть:

  • Термометр.
  • Тонометр.

Лекарства и мази для самых распространенных недомоганий:

  • Каламин лосьон (пригодится при солнечных ожогах, покраснении кожи, раздражениях, укусе насекомых и так далее)
  • Гидрокортизоновый крем (также снимает воспаления на коже, полезен при аллергическом раздражении, укусах насекомых).
  • Противодиарейные препараты.
  • Антацидные средства и ингибиторы протонной помпы (понадобятся при изжоге, дискомфорте, боли в эпигастрии).
  • Сорбенты (при отравлении).
  • Антигистаминные препараты от аллергии.
  • Жаропонижающие и обезболивающие препараты.

Разумеется, если вы или члены вашей семьи имеют какие-либо хронические заболевания, то необходимо добавить в аптечку медикаменты исходя из ваших индивидуальных потребностей.

Помимо этого, на даче могут пригодиться следующие препараты:

  • Клей БФ-6 медицинский (он спасает при мелких порезах, ссадинах, заусенцах, мозолях).
  • Кровоостанавливающий жгут и ткань, которую обычно под него подкладывают, чтобы не травмировать им мягкие ткани и кожу. В идеале распечатать инструкцию по использованию, чтобы быстро сориентироваться на месте. Разумеется, при сильных кровотечениях нужно вызывать скорую помощь, но, учитывая, что вне города ее приезда придется ждать дольше, важно не терять время и оказать экстренную помощь на месте.
  • Средства для промывки глаз, увлажняющие капли (например, когда глаза слезятся из-за дыма от костров).

Напоминаем, ранее стало известно, что домашняя аптечка подорожала за год на 16%.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 401, комментариев: 0
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