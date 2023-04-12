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​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать

Что для россиян означают принятые Госдумой поправки в закон о призыве на военную службу

​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать
Фото siapress.ru

Во вторник, 11 апреля, Госдума России в скоростном порядке и без какого-то предупреждения и обсуждения приняла сразу во втором и третьем чтении пакет поправок в законодательство о призыве на военную службу. Сегодня он будет поддержан Советом Федерации, и, по всей видимости, в ближайшее время подписан президентом. Как изменится жизнь россиян – в нашем материале.

Что случилось?

В России в крайне обозримой перспективе поменяется система вручения и получения повесток на военную службу. Теперь уведомление о необходимости прийти в военкомат будет приходить в виде заказного письма и сообщения в «Госуслугах». В случае, если потенциальный военнослужащий не явится по этим повесткам, к нему будут применять различные санкции, подробно о них расскажем ниже. Отдельно стоит заметить, что эти изменения в законах коснутся не только призывников на срочную службу, но и тех, кто попадет под мобилизацию – а она, напомним, началась 21 сентября и до сих пор официально не завершена.

А что если я удалю свой аккаунт на Госуслугах, чтобы не получать повестку?

Действительно, мысль кажется логичной. Особый шарм происходящему придал тот факт, что за полторы недели до срочного рассмотрения и принятия законов об «электронных повестках» власти объявили о запрете на удаление аккаунтов на «Госуслугах», кроме как посредством личного посещения МФЦ. Впрочем, за день до эпохального заседания Госдумы этот запрет сняли. Но он ничего не меняет.

Дело в том, что закон предусматривает презумпцию информированности призывника. Если повестка придет на Госуслуги, а вы не откроете это сообщение, или даже удалитесь из этого сервиса, или будете прятаться от заказного письма, или придумаете еще что угодно – ничего не сработает. Потому как в России появится специальная электронная база повесток, и когда сам факт отправки вам уведомления любым способом будет занесен в эту базу – спустя семь дней государство будет считать, что адресат ее получил. Следовательно, обязан явиться в военкомат в должный срок. За неявку – последствия.

Что будет, если не пойти в военкомат?

Первое, о чем стоит упомянуть – никто не отменял административный штраф от 500 до 3 000 рублей, ни о какой уголовной ответственности речи пока (пока!) не идет. Но этим дело не ограничивается.

Новации принятых Госдумой поправок заключаются в планомерном сокращении прав и возможностей нормально жить для тех, кому государство присвоит статус уклониста. Для начала – запрет на выезд из России, который вступает в силу с момента «вручения» повестки (а это, как вы помните, семь дней с момента, когда имя призывника попало в цифровой реестр).

Далее, если мужчина не является в военкомат в течение 20 календарных дней, начинается самое интересное. Военком сможет наложить ограничения на: сделки с недвижимостью (их просто нельзя будет зарегистрировать в Росреестре), право управления автомобилем, получение кредитов, регистрации в качестве ИП или самозанятого. Более того, регионы смогут добавлять свои ограничения к федеральному списку – например, лишить объявленного уклонистом человека льгот или другой господдержки.

Когда эта система начнет работать?

Закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации, подписи президента и публикации в «Российской газете». Правда, едва ли его нормы будут распространяться на текущий весенний призыв, стартовавший 1 апреля – все-таки ухудшающие положение граждан нормы не могут иметь обратной силы. То есть для потенциальных срочников это станет максимально актуальным 1 октября, когда начнется осенний призыв. Но даже если у мужчины имеется военный билет категории В (ограниченно годен), государство может призвать его в качестве мобилизованного, и даже в самое ближайшее время это может произойти по новой схеме.


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Сегодня в 12:16, просмотров: 118, комментариев: 0
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