Рассказываем про меры профилактики клещевого энцефалита

Сезон клещей начнется уже совсем скоро. Поэтому важно подготовиться к пробуждению кровососов и заранее поставить прививку от энцефалита. Как часто нужно прививаться и что делать, если вы обнаружили на себе клеща − читайте в нашем материале.

Какие болезни вызывают клещи?

Насчитывается около сорока тысяч видов клещей. Некоторые из них совершенно безопасны для человека, некоторые – разносят опасные заболевания. Иксодовые клещи являются переносчиками возбудителей природно-очаговых инфекций таких как: клещевой энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Насколько активность клещей зависит от географии/местности? Когда самый пик их активности?

Клещевой энцефалит встречается не везде, в некоторых районах вероятность заразиться этим заболеванием выше – такие территории называются эндемичными. На Урале и в Сибири эндемичными являются все территории Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской, Томской областей, Республика Алтай и Алтайский край. К ним же относятся цен­траль­ные ре­ги­о­ны России — Твер­ская, Ива­нов­ская и Ко­стром­ская об­ла­сти. А вот вероятность заразиться боррелиозом очень высока во всех регионах России. Активными клещи являются в период с апреля по октябрь − до первых заморозков. Но пик приходится на май-июль.

Нужно ли вакцинироваться и как часто?

Всем, проживающим в эндемичных по клещевому энцефалиту районах, необходимо регулярно прививаться от этой инфекции. Вакцинация показана и взрослым, и детям. Вакцинацию можно проводить в течение всего года, но закончить следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции. В случае укуса заболевание у вакцинированного протекает в легкой форме и не влечет за собой тяжелых осложнений. При первичной иммунизации необходимо двукратное введение вакцины по одной из схем:

Первую вакцину рекомендовано делать в конце осени, вторую–через один-три месяца. Так организм сможет подготовиться к весенне-летнему сезону, когда клещи будут максимально активны. Ревакцинация выполняется каждые три года.

Экстренная схема (две инъекции с интервалом в 14 дней) применяется для не вакцинированных ранее лиц, приезжающих в эндемичные очаги весной- летом. Экстренно вакцинированные лица иммунизируются только на один сезон. Ревакцинация проводится через 12 месяцев после второй вакцины.

Что делать, если вы обнаружили на себе клеща?

Если вы нашли на себе клеща, то нужно его удалить как можно раньше. В идеале следует обратиться в ближайшее лечебное учреждение (травмпункт, поликлиника) для удаления насекомого и сдачи его на анализ. Если по какой-то причине у вас нет возможности обратиться за профессиональной помощью, то клеща нужно удалить самостоятельно, и чем раньше, тем лучше. Для этого можно использовать пинцет или специальные приспособления, которые продаются в аптеке.

Не используйте масло, крем, вазелин, или жидкости для обработки присосавшегося клеща и не трогайте его руками. Нужно захватить его как можно ближе к хоботку, затем аккуратно потянуть, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через один-три оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если под рукой нет ни пинцета, ни специальных приспособлений для удаления клещей, то клеща можно удалить при помощи нитки. Избегайте резких движений.

Старайтесь не раздавить клеща и не оторвать головку от туловища. После удаления обработайте рану антисептиком (например, раствором йода 5%, хлоргексидином).

Поместите клеща в прозрачную, плотно закрывающуюся емкость. Нельзя помещать в одну емкость клещей, снятых с нескольких человек. Далее необходимо сдать клеща на анализ в лабораторию.

В случае обнаружения антигена вируса клещевого энцефалита в насекомом, в течение 72 часов от момента укуса по назначению врача проводят экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. В случае обнаружения боррелий врач также назначает необходимое лечение.

Введение специфического иммуноглобулина после укуса – способ экстренной профилактики клещевого энцефалита. В первую очередь введение иммуноглобулина следует сделать обязательно непривитым. Если ранее человек был вакцинирован, не нарушал схему, то необходимости вводить иммуноглобулин, нет.

Есть ли симптомы, которые указывают на возможной укус если насекомое не было обнаружено? В какие сроки человек должен сдать анализ на антитела?

Рекомендуется обратить внимание на появление следующих симптомов: покраснение участка кожи, зуд, повышение температуры тела, появление головной боли, понижение артериального давления, учащенное биение сердца, появление высыпаний на коже, увеличение лимфоузлов, постоянное ощущение слабости. При появлении вышеперечисленных симптомов рекомендуется обратиться к врачу для проведения диагностики.

Нет необходимости сразу сдавать анализ крови на вирус клещевого энцефалита, так как за короткий срок в организме просто не успевают выработаться антитела. Антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита появляются в крови через две недели после присасывания клеща.

Меры профилактики

Чтобы защититься от клещей, необходимо в первую очередь вакцинироваться и во вторую − соблюдать меры индивидуальной профилактики при посещении лесных массивов, парков и скверов городов, дачных участков. Клещи не падают с деревьев, а ползают по траве, по низкорослым кустарникам, по растительному мусору (опавшие листья, ветки).

Чтобы их было легче заметить, предпочтительно надевать светлую одежду, максимально защищающую кожу. Длинные брюки и с затяжками, либо можно заправить их в носки, закрытая обувь и лучше надеть головной убор или капюшон. Есть даже специальные костюмы, сделанные из плотной ткани и снабженные затяжками, которые достаточно надежно защищают от клещей. Используйте специальные средства защиты – репелленты и акарицидные препараты. Перед применением этих препаратов необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению.

Периодически осматривайте себя, детей, друзей и животных, с которыми пошли в лес или парк. Вернувшись, внимательно проверьте свою одежду и обувь. Затем отправьте вещи в стирку и внимательно осмотрите и ощупайте себя под коленками, проверьте подмышки, спину и голову: это излюбленные места укусов клещей. Домашних животных тоже важно тщательно осмотреть.

Напоминаем, что обработка Сургута от клещей начнется в конце апреля.

Материал создан по информации ИНВИТРО.