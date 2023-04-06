Объясняем, можно ли получить услуги в частных клиниках по полису ОМС

Полис ОМС дает возможность пользоваться многими медицинскими услугами бесплатно. Чаще всего речь идет о государственных медицинских учреждениях, но и частные клиники могут принять пациента по полису и без дополнительной платы. Правда, не все, не всегда и не по всем вопросам. Как воспользоваться такой возможностью и какие есть ограничения, расскажем в этой статье.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ ПО ОМС В ЧАСТНОЙ КЛИНИКЕ

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» частные клиники тоже имеют право входить в систему ОМС. Соответственно, клиника, участвующая в программе, принимает пациентов и оказывает им бесплатные услуги только по полису (или паспорту). А стоимость такого лечения компенсирует ФОМС (фонд обязательного медицинского страхования), бюджет которого формируется из страховых отчислений на обязательное медицинское страхование.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КЛИНИКА УЧАСТВУЕТ В ОМС

Клиники, которые входят в программу, попадают в реестры медицинских организаций, которые ведут территориальные фонды ОМС. На сайтах фондов можно найти данные о том, оказывает ли клиника бесплатные услуги по полису, а также перечень услуг. Запросить эту информацию можно также в страховой, которую вы выбрали.

Кроме того, уточнить данный вопрос можно в самой клинике. Как правило, информация размещается на сайте, но даже если ее нет, а вам хочется обратиться в конкретное учреждение, то лучше уточнить и узнать наверняка.

ВСЕ ЛИ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПО ОМС

Если клиника частная, то даже при участии в программе ОМС она может оказывать не все услуги на бесплатной основе, за некоторые все же придется платить. Конкретный список бесплатных услуг можно уточнить в фонде ОМС или самой клинике.

Не исключены «комбинированные» варианты. Допустим, часть услуг в рамках одного исследования (коррекции) бесплатная, часть – платная. Например, в стоматологической сфере вам могут предложить доплатить за более сильное обезболивающее или более качественный материал для пломб. Протезирование и восстановление зубов зачастую не входят в ОМС, за них тоже приходится платить.

Есть и еще один важный нюанс. У каждой клиники, участвующей в программе, есть определенный бюджетный лимит, в рамках которого она может работать. Это тот объем работ, стоимость которых будет компенсирована из средств фонда обязательного медицинского страхования. Сверх этого лимита клиника никакой компенсации не получит. В таких случаях пациентам отказывают или просят их подождать нового «отчетного» периода, на который будет выделен новый бюджет. Доступны ли еще услуги, можно уточнять в самой клинике.

КАК ПОЛУЧАТЬ УСЛУГИ ПО ОМС В ЧАСТНОЙ КЛИНИКЕ

Чтобы получать услуги на постоянной основе, нужно прикрепиться к выбранной клинике. Потребуются три документа:

Паспорт

Полис ОМС

СНИЛС

В самом учреждении вам предложат заполнить заявление на прикрепление. После этого вы будете оформлены (это может занять некоторое время, если окажется много желающих) и сможете записываться к терапевту и другим врачам.

Если же вам нужна разовая услуга (обследование, операция, лечебный комплекс), можно не прикрепляться к клинике, но понадобится направление от вашего лечащего врача. Заранее узнайте, какие еще требования у конкретной клиники (могут потребоваться выписка из карты, дополнительные анализы и так далее).

Если ваш лечащий врач отказывается подписать направление или оформляет его как рекомендацию (это не всегда принимается в частных клиниках), обращайтесь в администрацию поликлиники, в которой лечитесь, а также в страховую компанию. Если объективно потребность в лечении есть, вам не должны отказывать.

Обратите внимание! Любые манипуляции по такой системе опять же возможны только тогда, когда клиника участвует в программе ОМС, поэтому всегда первый шаг – уточнение, есть ли выбранная в реестре, а также получение информации о том, какие услуги по полису могут оказать и нужно ли будет доплачивать за дополнительные материалы и процедуры.