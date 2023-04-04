10 признаков того, что с вами переписывается злоумышленник

Мошенники всегда стараются выглядеть убедительно. Даже по телефону не всегда и не сразу можно почувствовать подвох, что уж говорить про переписку. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказывают о маркерах, по которым можно распознать обманщика.

Единственная цель мошенников – узнать секретную информацию о вашей банковской карте. Чтобы попросить вас назвать данные карты, вам начнут рассказывать всевозможные легенды. Мошенники бывают очень изобретательны. В целом все сводится к тому, что вас вынуждают продиктовать код подтверждения из СМС или CVC-код.

РАЗНЫЕ ВИДЫ ПРИНУЖДЕНИЙ

К принятию быстрого решения, потому что «акция только один день», к предоплате на карту, чтобы «забронировать товар», и т. п. При этом сумма может быть незначительной, чтобы не спугнуть раньше времени.

Мошенник будет всячески пытаться усыпить вашу бдительность и приводить много странных доводов. При этом может обещать что угодно, давать честное слово, клясться мамой и даже предлагать выслать вам скан своего паспорта в качестве доказательства добросовестности. А потом окажется, что паспортные данные недействительны и с вашей предоплатой уже залегли на дно.

ПРОВОКАЦИИ

Вы звоните по объявлению, но никто не отвечает. При этом после звонка у вас со счета списалась значительная сумма.

Сюда же относится схема с наследством. Вам пишет адвокат и сообщает, что за границей умер ваш дальний родственник, а вы – единственный наследник. Предлагает все наследство оформить на вас, нужно лишь предоставить банковский счет, копию паспорта и оплатить некоторые издержки. Фишинговая ссылка к такому сообщению прилагается.

УГРОЗЫ

Мошенник может угрожать арестом, иском в суд, обнародованием личной информации, если вы не ответите или откажетесь выполнять требования. А еще может убеждать, что деньги можно спасти только срочным переводом по его реквизитам, а иначе все ваши счета заблокируют и вы останетесь без средств.

ПЛОХО ОФОРМЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ

Здесь предлагаем обратить внимание на чисто цифровые приметы – информацию в профиле, фотографию, отзывы, количество подписчиков. Мошенники, как правило, пишут с поддельных, фейковых аккаунтов, которые недавно зарегистрированы. Там мало данных, либо нет аватарки, либо плохого качества, нет или мало друзей и подписчиков, отзывы и комментарии отсутствуют.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Каждый из нас может иногда допускать орфографические ошибки, но если оппонент в переписке коверкает слова, неправильно строит предложения, не ставит знаки препинания, пишет транслитом на плохом русском языке, то стоит отнестись к этому с подозрением.

УКЛОНЧИВЫЕ ОТВЕТЫ

На прямые вопросы мошенники щеголяют сложными фразами типа «информация заблокирована во избежание несанкционированных действий» или «ноутбук нужно сначала пропатчить и проапдейтить». Объяснить простыми словами не могут или не хотят.

Кроме того, на торговых площадках могут присылать чужие фотографии товаров и т. п.

УПОМИНАНИЯ МВД, ЦБ

Мошенник может авторитетно представиться сотрудником прокуратуры, Банка России или Центробанка. В такой момент мало кто вспомнит, что ЦБ, например, не работает с физическими лицами и тем более не подает заявления в правоохранительные органы без инициативы клиентов банка. Но платежная карта есть у всех, следовательно, такое письмо не сразу вызывает подозрения. Однако, вероятнее всего, сообщение «из Центробанка» окажется мошенническим.

БОЛЬШИЕ ОБЕЩАНИЯ

Мошенник представляется инвестиционным советником, брокером, сотрудником криптовалютных бирж, владельцем бутика и сразу начинает с главного – обещает сказочный доход без каких-либо усилий, скидки до 60% или сотни процентов годовых: «Вложи 1000 ₽ – через месяц получи 10К ₽», «Авиабилеты за полцены» и т. п.

Людям постарше могут звонить якобы из Пенсионного фонда или соцзащиты и предлагать большие выплаты.

ССЫЛКИ

Мошенники стараются увести беседу на свою территорию, для этого предлагают перейти в чат мессенджеров, где легче подослать фишинговые ссылки.

«Если вы сами что-то покупаете с рук на торговых площадках, то наш совет – «загуглите» данные продавца, поищите отзывы о товаре и попросите сфотографировать его лично для вас. Как правило, после просьбы о деталях или дополнительных фотографиях мошенники исчезают без следа», – поделился руководитель направления информационной безопасности центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.