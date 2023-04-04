16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9510   EUR  84,6185  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Как распознать мошенника в переписке? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

10 признаков того, что с вами переписывается злоумышленник

Как распознать мошенника в переписке? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Мошенники всегда стараются выглядеть убедительно. Даже по телефону не всегда и не сразу можно почувствовать подвох, что уж говорить про переписку. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказывают о маркерах, по которым можно распознать обманщика.

Единственная цель мошенников – узнать секретную информацию о вашей банковской карте. Чтобы попросить вас назвать данные карты, вам начнут рассказывать всевозможные легенды. Мошенники бывают очень изобретательны. В целом все сводится к тому, что вас вынуждают продиктовать код подтверждения из СМС или CVC-код.

РАЗНЫЕ ВИДЫ ПРИНУЖДЕНИЙ

К принятию быстрого решения, потому что «акция только один день», к предоплате на карту, чтобы «забронировать товар», и т. п. При этом сумма может быть незначительной, чтобы не спугнуть раньше времени.

Мошенник будет всячески пытаться усыпить вашу бдительность и приводить много странных доводов. При этом может обещать что угодно, давать честное слово, клясться мамой и даже предлагать выслать вам скан своего паспорта в качестве доказательства добросовестности. А потом окажется, что паспортные данные недействительны и с вашей предоплатой уже залегли на дно.

ПРОВОКАЦИИ

Вы звоните по объявлению, но никто не отвечает. При этом после звонка у вас со счета списалась значительная сумма.

Сюда же относится схема с наследством. Вам пишет адвокат и сообщает, что за границей умер ваш дальний родственник, а вы – единственный наследник. Предлагает все наследство оформить на вас, нужно лишь предоставить банковский счет, копию паспорта и оплатить некоторые издержки. Фишинговая ссылка к такому сообщению прилагается.

УГРОЗЫ

Мошенник может угрожать арестом, иском в суд, обнародованием личной информации, если вы не ответите или откажетесь выполнять требования. А еще может убеждать, что деньги можно спасти только срочным переводом по его реквизитам, а иначе все ваши счета заблокируют и вы останетесь без средств.

ПЛОХО ОФОРМЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ

Здесь предлагаем обратить внимание на чисто цифровые приметы – информацию в профиле, фотографию, отзывы, количество подписчиков. Мошенники, как правило, пишут с поддельных, фейковых аккаунтов, которые недавно зарегистрированы. Там мало данных, либо нет аватарки, либо плохого качества, нет или мало друзей и подписчиков, отзывы и комментарии отсутствуют.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Каждый из нас может иногда допускать орфографические ошибки, но если оппонент в переписке коверкает слова, неправильно строит предложения, не ставит знаки препинания, пишет транслитом на плохом русском языке, то стоит отнестись к этому с подозрением.

УКЛОНЧИВЫЕ ОТВЕТЫ

На прямые вопросы мошенники щеголяют сложными фразами типа «информация заблокирована во избежание несанкционированных действий» или «ноутбук нужно сначала пропатчить и проапдейтить». Объяснить простыми словами не могут или не хотят.

Кроме того, на торговых площадках могут присылать чужие фотографии товаров и т. п.

УПОМИНАНИЯ МВД, ЦБ

Мошенник может авторитетно представиться сотрудником прокуратуры, Банка России или Центробанка. В такой момент мало кто вспомнит, что ЦБ, например, не работает с физическими лицами и тем более не подает заявления в правоохранительные органы без инициативы клиентов банка. Но платежная карта есть у всех, следовательно, такое письмо не сразу вызывает подозрения. Однако, вероятнее всего, сообщение «из Центробанка» окажется мошенническим.

БОЛЬШИЕ ОБЕЩАНИЯ

Мошенник представляется инвестиционным советником, брокером, сотрудником криптовалютных бирж, владельцем бутика и сразу начинает с главного – обещает сказочный доход без каких-либо усилий, скидки до 60% или сотни процентов годовых: «Вложи 1000 ₽ – через месяц получи 10К ₽», «Авиабилеты за полцены» и т. п.

Людям постарше могут звонить якобы из Пенсионного фонда или соцзащиты и предлагать большие выплаты.

ССЫЛКИ

Мошенники стараются увести беседу на свою территорию, для этого предлагают перейти в чат мессенджеров, где легче подослать фишинговые ссылки.

«Если вы сами что-то покупаете с рук на торговых площадках, то наш совет – «загуглите» данные продавца, поищите отзывы о товаре и попросите сфотографировать его лично для вас. Как правило, после просьбы о деталях или дополнительных фотографиях мошенники исчезают без следа», – поделился руководитель направления информационной безопасности центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:14, просмотров: 113, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Улицы, парки и скверы Сургута активно очищают от сугробов 865
  2. ​Югорские фотографы могут показать «Самую красивую страну» 786
  3. Сургутскому УМН АО «Транснефть – Сибирь» исполнилось 55 лет с момента образования 737
  4. ​Давайте посмотрим, какова ситуация с общественным транспортом в Тюмени 721
  5. ​Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года 712
  6. Сбербанк отменил комиссию за переводы для граждан, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции 702
  7. ​Тюменский завод наращивает производство благодаря мерам господдержки 621
  8. ​На выставке «Тюмень Агро-2023» представлено более 120 единиц сельхозтехники 558
  9. ​Что такое наказы избирателей и как правильно их использовать для улучшения жизни вокруг 486
  10. ​Александр Моор: Экономическая и социальная стабильность – приоритет для регионального правительства 476
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2911
  2. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 2391
  3. ​Галаховы 2250
  4. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 2143
  5. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 1985
  6. ​Приглашение к разговору 1977
  7. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 1972
  8. Театр начинается с вешалки // ФОТОРЕПОРТАЖ 1865
  9. Зеленые зоны Сургута начнут обрабатывать от клещей с 28 апреля 1837
  10. Спуск в купальниках по заснеженному склону пройдет в Сургуте 1753
  1. ​Был ли майдан? 14603
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9750
  3. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3859
  4. Проект «ДУМАть и решать». Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3784
  5. Поверенный Его Величества 3601
  6. Город Нового года 3169
  7. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3160
  8. ​Бхай или не бхай? 3045
  9. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3000
  10. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 2951

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика