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Что нужно знать о бездомных собаках? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Кинологи развеяли самые распространенные мифы о бездомных собаках

Что нужно знать о бездомных собаках? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Вокруг бездомных собак давно сложилось множество мифов. Одни относятся к ним с жалостью и подкармливают их, а другие − настроены к ним более агрессивно. О самых распространенных мифах рассказали в Российской кинологической федерации.

«Многие думают, что бездомным собакам отлично живется на улице – это заблуждение. Также ошибкой считать, что, подкармливая таких животных, вы делаете добро. Этими действиями вы только создаете опасные ситуации. Кроме этих заблуждений вокруг бездомных собак давно образовалось множество мифов и противоречивой информации. Поэтому каждому важно знать правила поведения при встрече с бездомной собакой, это вопрос не только собственной безопасности, но и грамотной помощи такому животному», – отметил президент организации Владимир Голубев.

Все бездомные собаки агрессивные

Собака со стабильной психикой (бездомная или домашняя) не станет без причины кидаться на человека. Чаще всего причина нападения бездомных собак – это нарушение границ территории, где проживается и кормится стая. Как правило, бродячие собаки сами боятся человека и стараются избежать встречи с ним. Но они могут проявить агрессию, когда человек оказался неожиданно слишком близко.

Однако в большинстве случаев, если человек ведет себя спокойно, не издает громких пугающих звуков, не начинает убегать от собак, они просто пройдут мимо. Первоисточником всех причин агрессии является страх: страх за безопасность, страх потери ресурсов, страх наказания или боли, проблемы со здоровьем тоже могут вызвать такую реакцию.

Если подкармливать бездомных собак, они будут добрее

Это ошибка, думать, что, накормив бездомную собаку, вы ей поможете и она станет добрее. Не кормите из жалости бродячих собак, не обустраивайте им теплые будки. Так вы только усугубляете проблему. Если собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака.

Стая начинает разрастаться и охранять территорию. Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий. Помощь со стороны человека приводит в данном случае к новой проблеме — увеличению кормовой базы и, в дальнейшем, числа бездомных животных на отдельном участке.

Агрессивная бездомная собака дома станет спокойной и благодарной

Важно понимать, что подавляющее большинство бездомных собак − одичавшие и живущие на улицах уже не в первом поколении. Они могут проявлять агрессивное поведение к человеку и другим животным, поскольку не имели тесного опыта взаимодействия с ними и будут опасаться любого контакта. Они не пригодны для жизни в семье.

Такому животному сможет помочь только квалифицированный специалист, однако не всегда даже он сможет скорректировать поведение, чтобы собака смогла жить в семье. Даже те собаки, которые потенциально готовы к жизни с человеком, имеют свой жизненный опыт, и не всегда позитивный, но абсолютно точно отразившийся на их поведении. Это нужно учитывать и не предполагать ошибочно, что любая бездомная собака, обретая семью, сразу станет послушной. Это большой труд − справиться с перевоспитанием самостоятельно.

Бездомным собакам лучше всего на улице

Собаки – домашние животные, у которых обязательно должен быть хозяин, они не должны находиться на улице безнадзорно. Во-первых, это вопрос безопасности окружающих. Если собаки сбиваются в стаи и защищают свою территорию, это может быть опасно агрессивным поведением. Во-вторых, на улице множество рисков и для самих собак, начиная от конфликтов между собой, заканчивая ежедневными поисками пропитания.

Жизнь четвероногих вне дома существенно короче, чем у домашнего питомца. Если говорить про собак, которые раньше были домашними, но волей судьбы оказались на улице, то шансы выжить в такой среде у них практически равны нулю. Они просто не приспособлены к такой жизни.


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Сегодня в 11:11, просмотров: 361, комментариев: 0
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