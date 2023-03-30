Как можно спасти и трансформировать речку Сайму в Сургуте

Главная река Сургута уже давно не Обь, а Сайма. И она находится в крайне плачевном состоянии – собственно, рекой ее назвать уже нельзя, так как по итогам городской застройки она уже давно никуда не течет. Но ее определенно надо чистить, и местная власть при поддержке региона пытается реализовать эту идею. Проблема в том, что чистить ее нужно будет постоянно, а цена вопроса – порядка 250-300 млн рублей.

Но почему бы не взглянуть на опыт других городов и в принципе иные опции развития этого водоема – например, трансформацию его части в комплекс связанных друг с другом прудов? Об этом рассуждают ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Мы продолжаем. В первом эпизоде мы обсуждали Городской культурный центр и новый проект его здания. Соответственное старое здание будет снесено, новое построено. Посмотрим, что там будет. Так что переходите, если интересно этот пункт нашей программы посмотреть. Смотрите. Сейчас про Сайму.

Те же депутатские слушания, те же комитеты обсуждали идею того, что пора бы почистить Сайму и что с этим делать. Тут, кстати говоря, у нас на выходных вышел рейтинг о том, что Обь признана самой грязной рекой России, с чем поздравить нас всех, конечно, нельзя, но учитывать нужно. Сайма, как говорят биологи, это, вообще, в принципе не река, это скорее, потому что она не течет, там стоячая вода, это, по большому счету, такой пруд, сильно загрязненный, все там забито, чистить его, конечно же, необходимо.

Проблема в том, что все водные ресурсы в стране принадлежат федерации. Даже Сайма, которая течет сугубо в пределах Сургута и как бы чисто сургутское дело, это федеральная собственность. Следовательно, если достать денежку из городского бюджета и попытаться ее вложить в чистку Саймы, то через 15 секунд на столе у главы окажется представление прокуратуры о нецелевом использовании бюджетных средств, и эта история благополучно стухнет. Тем не менее, замысел есть, есть предварительная сумма около 250 или 300 млн рублей. Выделит их региональный бюджет именно по каким-то своим взаимоотношениям с федералами. Для этого нужно, предполагается, что в течение этого года будет готовиться проект и искаться подрядчик под эту всю историю. Что ж, Сайма. Как чистить, зачем и как часто чистить, и вообще, что с этой нашей несчастной бывшей речкой делать в настоящий момент?

Т.С.: Есть ощущение, что все остроту проблемы понимают, но не очень знают, что делать чисто, действительно, с профессиональной точки зрения. Цифры, которые услышал от депутатов, если чистить раз в 10-20 лет, особенно в 20 лет, она немножко пугает. Ну, это нонсенс, конечно. Потому что из этой цифры следует, что даже, если нам удастся привести в порядок единожды русло Саймы, горожане попользуются этой чистотой, красотой 2-3 года, а потом она таким же образом зарастет благополучно, потому что природа сильнее человека.

Вообще проблема понятная. Река Сайма и два дополнительных рукава, которые в нее впадают, умирает вследствие развития города, его застройки, процесс этот длится уже несколько десятилетий. Главным руслом Саймы что считается? Источник Саймы первоначальный находился в том, что сегодня является сквером воинов-интернационалистов, по-моему, где эти полукруглые 9-этажные дома на бульваре Свободы, начало бульвара, вот где-то там был источник Саймы. Он проходил туда уже дальше, где сквер Старожилов и дальше, дальше, мимо нынешнего ЗАГСа он уже превращался уже как бы в достаточно полноводную реку.

Но сначала построили улицу 30 лет Победы, много лет назад. Кто помнит из старожилов, там до сих пор такая полузасыпанная песком, грунтом труба, которая позволяла из источника попадать на ту сторону воде. Дополнительно, уже при выходе Саймы в Бардаковку, на этой стрелке Университета, в нее попадал еще вода с другого русла. Тоже это называется Саймой, но как бы пусть это будет русло №2 Саймы, рукав №2, который брал свое начало где-то там, где на ул. Университетской построены новые дома «За ручьем», это там, где Храм святого Георгия Победоносца, через дорогу от него. Тоже мы видим, к чему привело строительство этой части города – этот рукав хиреет и также умирает. То есть какие-то подводные воды там, безусловно, остаются, они ищут себе новые выходы. Но человек все там здорово закупорил, как только можно.

Та же самая история с рукавом №3, который берет начало в районе ул. Федорова, я так понимаю, мкрн Геолог и вот между Долиной нищих, парком за Саймой, и он сюда вот тоже попадает. Собственно главная водная гладь, поверхность образуется между стрелкой Университета, этим полуостровом и парком за Саймой, вот этот вот большой водоем, который все горожане наши любят. А все остальное является элементарным болотом, в котором кое-как с очень маленьким объемом воды струится ручеек. Собственно он сегодня и питает Сайму, плюс талые, дождевые воды как-то там, благодаря дамбе, задерживаются. Дамба ведь не только задерживает воду, она задерживает все эти нечистоты: грязь с улиц, строек, с автомобилей, а, возможно, что еще и канализация где-то сливается…

Д.Щ.: Определенно сливается.

Т.С.: Тут есть частный сектор. Мы понимаем, что там тоже не все хорошо с экологической точки зрения. Все это идет в Сайму. Вот мы получили такой бардак. Значит, я хочу сказать, что эта ситуация совершенно для многих муниципалитетов мира понятная, неприятная, но не катастрофичная и решаемая. Я лично видел несколько примеров, которыми сейчас хотел бы поделиться, как можно решить эту проблему.

Давайте представим, что наша задача – не Сайму спасать, а создать каскад водоемов, прудов, городских озер, объединенных каким-то ручейком, которые, в конечном счете, уходят куда-то там в Обь. Дело в том, что несколько лет назад один из бывших заместителей главы Сургута Алексей Сафиоллин в кулуарах предлагал вообще засыпать русло Саймы, поместить ее в трубу, как в Москве несколько рек сделали, они подземные реки, текут и благополучно живут. И таким вот образом эту всю территорию не тратить сотни миллионов или миллиарды на рекультивацию поймы, очистку. Все равно воду надо подавать, где-то надо воду брать, чтобы эта вода перед нашей дамбой стояла чистая, а не превращалась в болото, а получившуюся территорию использовать под какую-то застройку, может быть, под городские нужды.

Я тогда считал, что проект опасный, плохой, потому что в нем это слово «застройка» – ключевое. Не знаю, какие на тот момент были планы, но лучше бы тогда оставить, как есть, ничего не касаться, потому что, все-таки, это природная зона, и она очень красивая. Сургут – уникальный город, который стоит на величайшей реке, хоть и самой грязной в России. Часть города как бы обрамляет река Бардаковка тоже такая же грязная, там тоже много работы. И, наконец, в городе есть эти три рукава реки Саймы, которые образуют его ядро таким, очень красивым, способом.

Что можно сделать? Я просто это видел воочию совершенно недавно. Если надо, дам фотографию, напишу статью. Много, много, много 10-ков лет был пустырь огромный, размером, наверное, со всю территорию центра нашего города: от бульвара Свободы до Мелик-Карамова, вот примерно такая территория. Просто некошеная трава, какие-то заросли кустарника. И вот между все этой природной грязью где-то там в ложбинке тек ручеек в полметра шириной. Ну, какой ручеек? Просто это там была какая-то влага, которая под уклон где-то там находила себе выход.

Что сделали власти? Помимо реновации всей территории, газоны, площадки, нормальные какие-то растения были высажены, ненормальные – ликвидированы, дорожки, в том числе беговые, тротуары – все это было сделано. Что они сделали с водой? Они дали этому ручейку русло, чуть-чуть его облагородили, буквально там каменные, это даже не берега, потому что по логу течет ручей. Но, поскольку территория имеет небольшой естественный перепад, тут у нас тоже небольшой перепад наблюдается, иначе бы Сайма никуда не текла у нас, власти создали несколько озер разных форматов, разных размеров. Озеро такое, как будто бы озеро с камышами. Но это все сделали люди.

То есть течет ручеек, маленькая дамба, размером с рабочий стол, наполняется водой с другой высоты, вода уже вытекает ниже, опять ручеек, через какое-то время новое озеро, уже такое более культурное, с каменным обрамлением, с каменным берегом, снова такая же дамба, снова перепад высот, и дальше идет еще какое-то озеро, где рыбаки приходят и рыбачат рыбу. Подобную штуку я видел пару лет назад в Москве. Я не вспомню, по какому району меня возили, просто не вспомню.

Еще раз: это нормальная вещь: там, где у вас бьет родник в черте города и от этого родника течет ручей, нормальные власти стараются это обыгрывать, не закапать исток ручья, не уничтожить сам ручей, обыгрывать, делать какие-то ландшафтные комбинации, которые оживляют всю городскую среду. Вот это пример. Таким образом, из никому не нужного ручейка, который точно также засыхал, умирал, потому что вокруг жилищная застройка, массовая, высокие дома вокруг строятся, создали за 3-4 года абсолютную красоту. В итоге мы имеем несколько озер разных размеров, разной глубины, с чистой водой. Это не пляжи. Я говорю про то, что это ландшафтные все вещи, которые живут своей нормальной жизнью.

Поскольку у нас Сайма после Университета встречается с двумя своими рукавами, там образуется большая водная масса, то там, вероятно, надо чистить, там надо проводить рекультивационные работы. Но, вероятно, если правильно посчитать, можно уложиться в меньшие суммы, но делать чаще очистку реки, а вот все, что между ЗАГСом, «Газпромом», СОКБ и «Ботаникой», до университета – это все можно сделать каким-то каскадом. Это просто, как предложение. Но если нет, то что? Тогда мы ищем 200-300 млн раз в 20 лет, договариваемся с федеральными властями, загоняем туда бульдозеры, чистим дно, наблюдаем красиво. Но за 2-3 сезона все зарастет, все также превратится, к сожалению, в болото, потому что это уже не река. Это надо понимать.

Д.Щ.: Здесь, конечно, я бы еще послушал специалистов-биологов и экологов, чтобы они сказали, потому что помню интервью, которое я делал годик или два назад. Там говорили, что если все чистить и все там расширить, то это может стать рекой. Другое дело, это надо – не надо. Это другой разговор. И к тому, что ты сказал, что в Праге из ручейка делают такие интересные вещи, я лично знаю точно, что в некоторых городах Европы были случаи, когда была небольшая речка, ее закапывали, делали там дорогу, там машины стали ездить. И через несколько десятков лет люди сказали: «Блин, что же мы наделали», снесли к чертям дорогу и восстановили там речку, и речка там снова течет, вдоль нее всякие велосипедисты катаются. То есть так тоже бывает.

Т.С.: Прекрасно то, что вопрос об экологии Саймы стоит в повестке городской политики. Это уже, конечно, очень хорошо. Но пока это подход очень осторожный: давайте найдем 300 млн, чтобы раз в 10-20 лет ее чистить. Мы так не решим проблему, потому что, в принципе, 10 лет назад Сайма была в лучшем состоянии, чем сегодня. Она тогда уже была в критическом состоянии, но в гораздо лучшем, чем сегодня. Мы можем посмотреть, что такое 20 лет, во что она снова превратится через 20 лет.

Д.Щ.: Да. Что ж, ладно. Мы будем завершать. Подписывайтесь на наш YouTube, на Telegram-канал и читайте на siapress.ru. До новых встреч! Через неделю снова встретимся, поговорим о чем-нибудь любопытном. До свидания!

Т.С.: Хорошо. Всем спасибо! Всем пока, друзья!