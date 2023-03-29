Что нужно знать перед тем, как отправиться на весеннюю рыбалку

Любители весенней рыбалки порой забывают об опасности тонкого льда. На первый взгляд он выглядит крепким, однако представляет огромную опасность для жизни человека. Чтобы не случилось беды, «Центроспас-Югория» и МЧС России напоминают об элементарных правилах поведения на льду.

Желательно каждому рыболову иметь спасательные средства:

шнур длиной 12-15м, на одном конце которого закреплен груз весом 400-500 граммов и пластмассовые поплавки ярко-оранжевого цвета, на другом – петля;

«самоспасалки» - два предмета наподобие отвертки с ручкой и острым наконечником, которые связаны между собой веревочкой;

спасательный жилет.

Чтобы не рисковать при нахождении на льду во время подледного лова, необходимо знать:

- Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров;

- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, прочность белого льда – в 2 раза меньше, а серый лед, на который выступила вода, смертельно опасен;

- В устьях, притоках и на середине рек прочность льда меньше. Наименее прочен лед в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоков, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша;

- Если плюсовые температуры воздуха держатся более трех дней, то прочность льда снижается на 25%;

- Проверять крепость льда ударом ноги нельзя.

Если вы провалились в холодную воду:

1. Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание;

2. Громко крикните «На помощь!»;

3. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;

4. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;

5. Если Вам удалось выбраться и лед выдержал, не вставайте, а перекатываясь, медленно ползите к берегу;

6. Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.