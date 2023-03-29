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Как безопасно порыбачить весной? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Что нужно знать перед тем, как отправиться на весеннюю рыбалку

Как безопасно порыбачить весной? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Любители весенней рыбалки порой забывают об опасности тонкого льда. На первый взгляд он выглядит крепким, однако представляет огромную опасность для жизни человека. Чтобы не случилось беды, «Центроспас-Югория» и МЧС России напоминают об элементарных правилах поведения на льду.

Желательно каждому рыболову иметь спасательные средства:

  • шнур длиной 12-15м, на одном конце которого закреплен груз весом 400-500 граммов и пластмассовые поплавки ярко-оранжевого цвета, на другом – петля;
  • «самоспасалки» - два предмета наподобие отвертки с ручкой и острым наконечником, которые связаны между собой веревочкой;
  • спасательный жилет.

Чтобы не рисковать при нахождении на льду во время подледного лова, необходимо знать:

- Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров;

- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, прочность белого льда – в 2 раза меньше, а серый лед, на который выступила вода, смертельно опасен;

- В устьях, притоках и на середине рек прочность льда меньше. Наименее прочен лед в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоков, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша;

- Если плюсовые температуры воздуха держатся более трех дней, то прочность льда снижается на 25%;

- Проверять крепость льда ударом ноги нельзя.

Если вы провалились в холодную воду:

1. Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание;

2. Громко крикните «На помощь!»;

3. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;

4. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;

5. Если Вам удалось выбраться и лед выдержал, не вставайте, а перекатываясь, медленно ползите к берегу;

6. Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 118, комментариев: 0
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