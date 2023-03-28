Как дрессируют собак в сургутском центре кинологической службы

В этом месяце сургутский центр кинологической службы пополнился новыми четвероногими бойцами. Шесть щенков приехали из Магнитогорска, Омска и Москвы, чтобы верно служить полиции. Как подопечные центра осваиваются, обучаются и демонстрируют свои навыки − в материале siapress.ru.

Бельгийские карликовые овчарки Зефир и Захар из Магнитогорска почти освоились на новом месте. Несмотря на небольшие размеры, они не отстают от других и показывают отличные результаты. Так, Зефир уже скоро будет искать наркотические и психотропные вещества.

«Сейчас со мной вместе живет Зефир. Мы с ним каждое утро на работу ездим, а потом возвращаемся. Если мне приходится задерживаться на службе, то и Зефиру тоже. Он пока что учится, но в мае у него будут экзамены и после будет выезжать на служебные задания», − рассказал врио начальника центра кинологической службы УМВД России по Сургуту Александр Ионичев.

Каждой собаке уделяется примерно два часа в день на тренировку и обучение. Чтобы полностью подготовить четвероногого бойца к службе необходимо минимум три месяца упорно заниматься дрессировкой.

Другие подопечные тоже продемонстрировали безупречную отработку команд, а также поиск наркотических средств и задержание преступников.

Все они заслужили не только вкусное лакомство, но и много ласки и внимания от студентов СурГУ и Института экономики и права, которые пришли в центр на экскурсию.

Сейчас в центре кинологической службы находится 32 собаки. Однако семь из них скоро уйдут на пенсию после более восьми лет службы. Все это время они были надежными напарниками и защитниками. Теперь для них найдут новый дом и заботливых хозяев.