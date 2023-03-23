Пять пунктов, которые значительно улучшат ситуацию с уборкой снега в Сургуте

В Сургуте вовсю идет генеральная уборка от снежных масс. Ее объявил глава Андрей Филатов, продлится акция месяц – с 15 марта по 15 апреля. Затея неплохая, и она действительно может существенно уменьшить уровень привычных сургутских морей, которые раскидываются на улицах каждую весну. Что еще можно придумать, чтобы улучшить ситуацию в этой коммунальной сфере? Ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский сформулировали пять пунктов.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим про всякие интересные вещи. Вот, например, в Сургуте в настоящий момент идет генеральная уборка города от снега. Объявил ее глава Андрей Филатов 15 марта. Закончиться она должна 15 апреля. Суть ее в том, чтобы максимально вычистить городские улицы, пространства. Сейчас уже не ожидается больших осадков, то есть снег уже не будет так часто и много выпадать. По крайней мере, надежда на это есть совершенно точная. Скоро он уже начнет таять. И как раз для того, чтобы город не залило, как мы все это неоднократно переживали различные весны, когда идешь по улице и тебе нужны такие мощные резиновые собаки для того, чтобы ноги не намочить. Смысл в том, чтобы максимально почистить, все там отдраить, что можно, тротуары, дороги, ливневки промыть, пропарить, чтобы к весне, когда все начнет таять, чтобы город не сильно утонул и уже было более-менее комфортно.

Тем не менее, у нас есть оппозитный подход. С другой стороны, у нас незабвенный Владимир Алексеевич Браташов, тогда он был первым замглавы, насколько я помню, при Александре Сидорове, он говорил, что зачем, вообще, с этим снегом париться и убирать его, если он итак благополучно растает, когда придет его время и соответствующие климатические условия. Как ты думаешь, может быть, вообще эти генеральные уборки не стоит морочиться, может быть, действительно, все растает, и мы это переживем, ничего?

Т.С.: Это немножко перевранные слова Браташова. Он, действительно, говорил нечто подобное, но в определенном контексте. Речь идет о том, чтобы не сходить с ума по уборке снега, а давать себе отчет в том, что Сургут расположен на Крайнем Севере, и зима со снежным покровом более 6 месяцев в году очевидным образом влияет на жизнь, на коммунальный уклад города. Это совершенно четко надо понимать. Одновременно это налагает, конечно же, и дополнительные обязательства и приводит к дополнительной нагрузке на всю инфраструктуру города, региона по приспосабливанию к жизни в условиях Севера и в условиях долгого снега. Браташов, я с ним разговаривал на эту тему, когда он, действительно, отвечал за коммунальную сферу Сургута, я его журил за такую позицию, а он развернуто пояснил, что он имеет в виду совсем другое или несколько другое. И я бы сейчас присоединился к тем его словам. Вспомним жизнь Сургута в советские годы, когда коммунальная сфера была не так развита, город был, конечно, поменьше территориально и по населению, но в целом, инфраструктурно он был городом. То есть жило несколько сот тысяч человек.

Д.Щ.: Если советские годы еще до того, значит это те несколько поселков, которые, по сути, во главе города.

Т.С.: Нет, тогда уже он был оформлен как город. Давай возьмем 80-е, возможно начало 90-х годов, больше 80-е, когда говорят «несколько поселков» – это уже тоже какой-то мир. Знаете, были поселки ведомственные. За них отвечал «Сургутнефтегаз», «Тюменьэнерго» за поселок Энергетиков, какой-нибудь Домостроительный комбинат за Строитель и так далее. Вот «Нефтегазгеология» отвечала за мкрн Геологов и так далее. Инфраструктурно, даже картографически это был город. Он был соединен. Просто между этими микрорайонами больше было свободного пространства, но это был город, по которому ездил общественный транспорт, маршрутная сеть была общественного транспорта, и люди из одного конца города, которые, как вот я, добирались куда-нибудь в мкрн НГДУ нормально, или пешком, если хочешь, или на велосипеде, или на автобусе, в НГДУ в поликлинику. Нет, это тоже миф.

Но давай вернемся к снегу. Значит, имеется в виду, что? В советские годы не было возможности чуть ли не всю поверхность земли, где может ступать нога человека, очищать от сугробов, снега, куда-то это все вывозить, где-то складировать. Это все безумные деньги. Вот Браташов ведь такой немножко охотник, рыбак, вообще, он геолог. Где человек проложил тропинку, там он и чистит. Кстати, так тротуары делали в советские годы. Сначала кидают дерн, потом ждут пару месяцев, где народ протоптал, туда идут с тротуаром. То есть больше такой, не знаю, земский уклад, простецкий, деревенский. Вот по желанию людей дальше осуществляются какие-то следующие шаги власти.

Сегодня у нас по-другому устроена вся эта система. Сегодня власть у нас сама определяет, что она делает, где и как. Вот надо чистить снег, она будет чистить. Но, опять-таки, на власть страшно давят правоохранительные органы. У нас в принципе страна опричная, у нас сегодня любой прокурор, любой следователь СК, Транспортная, Природоохранная прокуратуры, Роспотребнадзор, они могут прислать предписание с требованием в такой-то срок устранить кучу снега, иначе штраф 500 тысяч. И вот дорожные службы, как ужаленные в одно место, носятся, этот снег гребут, гребут, гребут только для того, чтобы исполнить предписание наших зорких ок, которые за всем блюдут и смотрят, где же у нас случится страшное преступление с каким-нибудь сугробом.

Это тоже серьезный фактор сегодняшних действий властей. Вообще, в повестке дня вывоз, утилизация снега так остро стоит и носит чуть ли не политический характер, потому что правоохранители требуют от властей, все это прописано, нормировано, вывозить этот снег, и не дай Бог этот снег лежит там больше каких-то миллисекунд, как бы сразу тебе приходит предписание какое-то. А второе: да, сами чиновники, им же нравится коммунальным службам, это же работа, механизмы, трактора, можно выйти, поорать, поматериться, произвести впечатление. То есть это вот так все происходит.

Как это было раньше? Слушай, я вот тоже сторонник того, что зачем мы вычищаем такие огромные пространства от снега? Надо понимать, что проезжие части, все улицы, все дороги, все дворы, безусловно, это много снега. Какие-то тропинки в наших парках и скверах? Да. Может быть, не все, безусловно, дорожки. Но просто это реальные дополнительные затраты бюджета. Там посмотреть по территориям каких-то социальных городских учреждений: школы, больницы, детсады, они же все еще имеют вокруг себя дополнительную территорию с газонами, скверами. У нас просто все чистят.

Ну, давайте все чистить меньше. Я так предполагаю, что вот это имел в виду Браташов. Если подойти к технологии очистки. Мы с тобой много лет назад впервые сказали, что Сургуту необходима, в частности, технология, которая апробирована во многих регионах и в мире тоже, потому что Россия, Сургут – не единственный северный регион на Планете. Стран, с которых можно брать пример в этом плане, немалое количество. И они успешно со снегом борются.

Но даже, если мы посмотрим кадры, не знаю, Лос-Анджелес, Нью-Йорк завалило трехметровыми сугробами снега. Как это происходит? Я это наблюдал в Европе: выпадает снег… Вот я сравниваю: сургутская коммунальная система и европейская. Наши немедленно выходят, вся техника выводится, чистят, чистят, чистят, лишь бы все было почищено. А в Европе они просто ждут, когда все утихомирится, когда закончится вьюга, этот природный катаклизм, людям непрерывно объявляют всеми доступными способами, включая смс-оповещения, не ходить, не пользоваться без необходимости, оставаться дома, не шастать по улицам. Когда все это угоманивается, они потихоньку, не в каком-то чрезвычайном режиме, а в своем привычном, рабочем, примерно с тем же количеством техники выходят и начинают все это планомерно чистить. Каким-то образом все это расчищается за один день, все тротуары, дороги свободны.

В первую очередь в таких ситуациях от снега освобождаются основные трассы и основные тротуары, то есть там, где большая часть людей и автомобилей должна проехать, в том числе и спецавтомобилей. А вот все эти дополнительные… Принцип, кстати, деревенский. Как вот в деревнях это происходит? Тоже чистится основная улица, а тропинку от твоей калитки до этой улицы чисти сам, если силы есть. Немножко выглядит жестоко, может быть, в меня сейчас полетят тухлые помидоры, но я говорю о принципе: расставлять какие-то приоритеты. А у нас же, действительно, законодательство требует от муниципалитетов такого просто скобления снега до бетона, что все это избыточно.

Дальше к вопросу о скоблении до бетона. У меня просто цикл статей вышел, год-два назад я писал: если люди ходят по какому—то тротуару, этот снег уже утрамбовался естественным образом. Зачем вы заставляете технику чистить до тротуарной плитки. Потом вы все равно сыпете на этой плитке тонны песка, загрязняете всю городскую коммунальную инфраструктуру, вот ливневка весной будет забита песком, летом вы создаете взвеси эти, дополнительно пылевые в воздухе. В этом решении все плохо: вы тратите деньги на то, чтобы соскоблить этот уплотнившийся снег, по которому спокойно целую зиму люди могут ходить, никто там не переломает ни рук, ни ног, ничего, просто посыпайте вы там мелкой гравийной крошкой. И когда уже начинается каша, как в это время, март, апрель, пройдитесь, снимите этот мягкий снег, побросайте его куда-нибудь, он спокойно в течение дня растает.

Третье: я упомяну технологию снеготаялок. Почему, все-таки, нашу великую русскую инженерную мысль не напрячь на то, чтобы придумать какие-то пароварки, которые будут решать локально в районах эту проблему? У нас есть огромный инженерный корпус на сургутской ГРЭС, в «Сургутнефтегазе», у нас целый у нефтяников Институт научно-исследовательский, строительный. Может быть, как-то вступить во взаимоотношения, может быть...

Д.Щ.: Может, сургутский НТЦ совершит прорыв мировой…

Т.С.: Пока его построят, мы утонем в сугробах. Чем не задачка для будущего НТЦ, а, может быть, каких-то подвижников сегодняшних этого НТЦ? Может быть, эта незатейливая задача по строительству снеготаялки в условиях Сургута, она вполне себе решаема? Может быть, можно это делать? Я помню, один из следующих после Браташова коммунальных чиновников мне на это сказал, что куда мы это все будем сливать?

А тут мы подступаем к нашему любимому вопросу номер пять, получается. Может быть, мы наконец-то займемся таким важнейшим элементом коммунальной городской инфраструктуры, как ливневая канализация? Это же ужас: город с 400-тысячным населением, в котором не работает ливневка. Наш муниципалитет правильную политику ведет, когда пытается договариваться с теми же крупнейшими застройщиками о том или ином спонсорском вкладе в развитие инфраструктуры. То есть он где-то создает там поблажки при выкупе земельных участков, но говорит тут сделать, например, Набережную или какие-то еще сделай инвестиции, парки, скверы. Все это прекрасно.

Может быть, мы по-другому поставим вопрос? Я знаю, что лично Сторожук в свое время занимался и ходил в город, он хотел это делать за подряд, но неважно, у него есть проект реконструкции этой всей городской ливневой системы. Может быть, уже поставить городу амбициозную задачу. Она по масштабу амбиций не меньше, чем задача, которая почти уже 25-27 лет назад другие городские власти поставили. Когда мэром был Александр Сидоров, тот же Браташов, Вячеслав Новицкий до него, полностью переделать всю коммунальную инфраструктуру города, ГТС, Горводоканал. Ведь это была мегазадача. Не каждый российский муниципалитет замахивался на такое, мог это решать. А Сургут решил в короткие сроки и задал себе длинный задел на нормальную коммунальную жизнь на будущее.

Так вот нам бы сейчас тоже заняться ливневкой. Тогда у нас не будет с такой скоростью разрушаться асфальт в летний период, и во время таяния вода будет уходить. У нас, возможно, с уборкой снега, о чем мы говорим сейчас, будет решена задача, может быть, частично, тоже таким вот способом, а не вывозить на какие-то полигоны, которые тоже все незаконные напропалую, с ними тоже борется Природоохранная прокуратура. И все делают вид, что это неизбежно, но он как бы незаконно. То есть это какая-то каша со снегом, такая же каша, как этот снег, который тает сейчас у нас на глазах.

Наконец, это все комплексные вещи. Надо пересмотреть многие нормы по проектированию городского пространства. Я считаю, что Сургут спроектирован с точки зрения того, что лежит на земле, совершенно не правильно. Но эти наши огромные, почти 20 см в высоту бордюры, они же создают просто из любой улицы, проезжей части, тротуара реки, которые вот сейчас Сургут поплыл. Не должно быть такого. Проектировать надо таким образом, чтобы вода естественным образом уходила.

Слушайте, люди в деревнях как живут? Они же не тонут в лужах, вода куда-то же уходит. То есть они строят свое существование из какой-то природной смекалки, тут надо такой же принцип применять: ливневка, бордюры, правильная экономная чистка необходимых пространств, а не всех сплошных, не нужно засыпать снегом – это я уже, по ходу, так, свою больную говорю, и настрой властей на то, что снег как бы надо чистить, а не, как неверно приписывают Владимиру Браташову, слова «сам пусть тает», это правильная позиция властей, снег надо, конечно же, чистить. Мы живем в мегаполисе. Мегаполис должен быть удобным. Вот, собственно, и все.

Д.Щ.: Да. Что ж, ладно. Перейдем к следующей теме. Она у нас будет посвящена истории с бродячими животными. Она у нас все равно опять поднимается и поднимается, поэтому нужно дополнительно по ней поговорить. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, читайте нас в Telegram, читайте нас на siapress.ru и до новых встреч буквально в следующем эпизоде, куда вы можете переходить.