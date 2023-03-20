Куда обращаться, если в квартире пахнет канализацией

«В последнее время в квартире воняет канализацией. Как понять, откуда этот запах? Куда жаловаться на вонь?» − спрашивает читатель siapress.ru Павел Ананьев.

Отвечают специалисты Роскачества:

Причин появления неприятного запаха может быть несколько, и далеко не все они – вина жильцов.

Ошибки в проектировании и монтаже системы

Это наиболее часто встречаемая причина появления неприятного запаха. Проблема может возникнуть еще на этапе проектирования, когда, например, жильцы делают ремонт. К ошибкам относят неправильно выбранный диаметр труб; трап с высотой гидрозатвора ниже, чем рассчитывалось; неверный уклон трубопровода. Это приводит к тому, что при движении жидкости за ней создается вакуум, который высасывает воду из гидрозатворов в приборах сантехники. А если воды в них нет, то испарения из канализационных труб без проблем попадают в помещения санузла.

При проведении масштабного ремонта в ванной комнате тщательно планируйте все элементы сборки, а если ремонт осуществляет компания, проверяйте ее проект уже на ранней стадии. После того как ремонт окончен и подписан акт приемки, проблемы, а позже и появление запаха могут возникнуть далеко не сразу. Несмотря на закрепленные в законе «О защите прав потребителей» права потребителя при возникновении недостатков выполненных работ, найти исполнителей и привлечь их к ответственности спустя продолжительное время может быть сложно или практически невозможно. Устранение подобных ошибок потребует демонтажа системы и сборки ее заново или замены проблемных узлов. Вложенные в ремонт деньги будут потеряны, а устранение ошибок потребует дополнительных расходов.

Последствия капитального ремонта

Подобные проблемы могут появиться и после капитального ремонта. Исправление ошибок в данном случае очень трудоемко и затратно. Необходимо демонтировать коммуникации и уложить их заново, но уже без недочетов.

Если выяснится, что проблема возникла из-за некачественных работ во время капитального ремонта, необходимо обратиться к региональному оператору капремонта, чтобы он, в свою очередь, потребовал от подрядчика устранения проблем в рамках гарантийных обязательств.

Засор в общей системе стока

К возникновению такого запаха зачастую приводит засор в общей системе стока. Возможно, кто-то из жителей смывает в канализацию недопустимые вещи. В такой ситуации необходимо обратиться в управляющую организацию, чтобы она направила специалистов для устранения проблемы и прочистки труб.

Неисправная вентиляция

При прокачке стоков в канализационном канале возникает вакуум, который должен компенсироваться за счет притока воздуха через фановый стояк или канализационный аэратор. Из-за отсутствия вентиляции или неправильной ее работы в квартире тоже может появиться запах.

Ошибки в эксплуатации сифонных узлов

Запах появляется по причине неправильной установки и эксплуатации сифонов сантехники. Сифон – это узел, в котором образуется водяная пробка, препятствующая проникновению в помещение канализационных газов.

Локальные засоры и протечки

Даже засор трубопровода может привести к появлению запаха канализации. Подтекание стоков или нарушение герметичности прокладки соединений тоже позволит просачиваться неприятно пахнущему воздуху.

Что нужно делать?