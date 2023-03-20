Новый фильм Сарика Андреасяна: основан на реальных событиях или режиссерский вымысел?

Совсем недавно в прокат вышел российский фильм режиссера Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы», который рассказывает нам историю, произошедшую в четверг 15 августа 2019 года. Авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял плановый рейс по маршруту Москва-Симферополь, но вскоре после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, и у него отказали оба двигателя. Собственно, эта ситуация и легла в основу фильма. Но смог ли фильм отразить ту реальность, в которую были погружены пассажиры рейса? Главный пилот Дамир Юсупов говорит: «В фильме я принимал участие в роли консультанта, поэтому действия летчиков были переданы до деталей, а вот реакция и судьбы пассажиров были додуманы для того, чтобы вызвать у зрителя эмоции». Сказать честно диалоги между героями не вызвали у меня теплых чувств, показались «наигранными». Возможно глубину взаимоотношений не смогли передать из-за маленькой продолжительности фильма (всего полтора часа).

Фильм начинается с детства Дамира (к его детству обращаться будут много раз), а именно с его диалога с отцом. «Папа, а я стану пилотом?» – спрашивает Дамир. «Поверь в мечту, иди за ней и все у тебя получится!». Его отец-пилот с детства брал сына в полеты и знакомил с авиацией. Отсюда и появилась любовь к небу. Но жизнь не хотела его туда пускать. Проблемы со зрением и те самые слова от врача: «не годен». Наверно многие бы после такого опустили руки, но не Дамир. Лишь к 40 годам ему удалось побывать в небе в качестве пилота. Но в фильме прослеживается не только линия жизни нашего главного героя, здесь мы можем увидеть тяжело развивающиеся отношения пары Вики и Михаила. Она ждет от него предложения и серьезных намерений, он боится сделать этот шаг. Конфликты, ссоры и полное непонимание. Но все поменяется после удачной посадки самолета на кукурузном поле, прям там Михаил делает предложение девушке. И конечно же она сказала: «Да!».

Еще одним пассажиром был Кирилл, у него нет времени на другие дела, кроме работы. Самолет уже взлетел, а он не может отлипнуть от своего ноутбука, что тревожит пассажиров (все мы знаем, что электронные девайсы на борту должны быть выключены). И конечно же после благополучной посадки на поле он осознал, что живет неправильно и нужно меняться. По такой логике и с остальными героями фильма.

Основная идея в том, что все может измениться в любой момент и нужно жить сегодняшним днем. Не забывать о людях, которые нас окружают, о наших родных. Что все можно изменить до того момента, пока крышка гроба не упадет и не будет темно.

Стоит отметить, что в нашем городе на проспекте Мира, 34 на жилом доме располагается граффити, посвященное пилотам, посадивший Airbus A321 в кукурузном поле 15 августа 2019 г. Художники: С. Маверский, О. Гладкова, Н. Авсиевич. Поэтому если будете проходить или проезжать рядом, то обязательно обратите на него внимание.