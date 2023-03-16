Бывший кинотеатр «Аврора» в Сургуте ждет перерождение

Знаковый для Сургута бывший кинотеатр «Аврора» сохранится в качестве здания. Частный инвестор приведет его в порядок и расположит там некое заведение, которое будет заниматься с детьми и подростками. Как минимум, речь уже не идет о сносе и разбивке некоего сквера, а также о возможном появлении на месте «Авроры» жилого дома или магазина – это уже хорошо, а может быть гораздо лучше. Подробно судьбу бывшего кинотеатра обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поехали. Давайте для начала обсудим, наверное, небольшую тему, но увлекательную, интересную, мы, конечно же, ею будем заниматься и занимались раньше. Это «Аврора».

«Аврора» в Сургуте стоит уже некоторое время заброшенная, бывший наш кинотеатр. И с некоторого момента сначала городская власть решила, что ее нужно снести, потому что восстанавливать, приводить в чувство и что-то там делать себе дороже. Поэтому хотели снести, сделать там сквер. Потом передумали, потому что появился некий, вроде как, это тоже там было где-то летом прошлого года, появился некий инвестор, который был готов взять это здание, снести его и что-то там делать полезное. Но потом что-то пошло не так, инвестор то ли растворился, то ли осложнились переговоры.

Но теперь инвестор точно есть. Это стало известно буквально на минувшей неделе. Известно, что это будет некто, кто восстановит «Аврору», исторический фасад оставят, и сделает там здание, которое будет предназначено для детей и молодежи. Как оно будет извлекать свою прибыль, чтобы окупать инвестиции во все эти работы, мы пока не знаем и подробности мы пока не знаем. Но поговорить хочется, потому что это важная вещь, это важный проект. Что же может быть там? Что ты думаешь? Чтобы было и социально-полезно и частно, то есть не на государственные деньги, и при этом приносило какую-то хотя бы символическую прибыль, хотя бы выводило инвестора в ноль в этом большом проекте. Как ты думаешь?

Т.С.: Об этом можно поговорить чуть позже. Но, конечно, сама по себе новость очень позитивна для города, потому что выходит, что все-таки есть в Сургуте общественное мнение, и обладает это общественное мнение какой-то силой. Ну и можно сказать, что одной болевой, горячей точкой на карте Сургута, видимо, становится меньше. Хорошо, что городские власти с «Авророй», которая была самая шумная тема, обсуждаемая, скажем так, в архитектурно-средовом пространстве Сургута последний год, остановили свой выбор и, все-таки, пошли путем более трудным в решении этой проблемы, но и, видимо, более содержательным. Собственно, у властей было три варианта, как я понимаю. Да? Первый – это снести «Аврору». Собственно говоря, этот вариант муниципалитет и озвучивал год назад, как свое почти принятое решение. Второй – продать, избавиться от имущества любым способом. И третий вариант – ничего не делать. Но теперь становится ясно, что городская власть выбрала 4-й вариант. Он заключается в том, чтобы искать социально-выгодный для города вариант. Собственно…

Д.Щ.: Но мне кажется, что город мог бы, как вариант, он просто дорогой, но вариант, мог бы взять свои деньги и на свои деньги восстановить «Аврору» и сделать там что-то хорошее. Это же тоже возможно чисто технически.

Т.С.: Вот это тоже интересный момент. Его можно обсудить. Собственно, когда год назад новость о намерении властей снести «Аврору» вышла в публичное пространство, и мы стали заниматься этой темой, мне тоже не давала покоя очевидная вещь. Но почему чиновники, я не знаю, это имущественный комплекс инициировал снос или архитектурный, тут уже не важно, в общем-то, городская власть, почему они, действительно, из всех вариантов сразу, изначально отмели, скажем так, сложные, вот сразу, думать, как реализовать новый проект на базе «Авроры».

Мы об этом говорили, наше предложение, наша редакция, что давайте создадим там планетарий. Эта идея очень остроумная. В то же самое время она назревшая, она будет поддержана городским сообществом, она логично реализовалась бы на базе «Авроры», потому что все связано: Аврора – богиня восхода, звезды на небосклоне, все это здорово можно обыграть, и при определенной сноровке можно переоборудовать помещение таким образом, чтобы там образовался сургутский планетарий, как точка притяжения не только горожан, но и жителей соседних югорских территорий. Таким образом, Сургут бы развился в плане своей туристической привлекательности. О туристической привлекательности Сургута мы говорили, будь здоров, сколько.

Но я не получил тогда явных каких-то ответов с теми людьми в системе городской власти, которым я задал свой вопрос: почему же вы, все-таки, идете этим самым простым, примитивным, линейным, как говорит глава города Андрей Филатов, путем? В негативном контексте, кстати, он тоже не любит, когда чиновники ему предлагают линейные решения. И меня, честно говоря, тогда разочаровала ответная реакция некоторых моих собеседников, потому что я, действительно, не могу понять: город Сургут с его ресурсами финансовыми и организационными вполне бы справился с таким проектом, как реновация бывшего кинотеатра «Аврора» под какой-то новый достойный городской муниципальный объект своими средствами. Это натужная задача как бы финансово, но, тем не менее, она выполнимая.

Но вот, что очень хорошо, конечно же, и что я ставлю такой большой жирной галочкой в зачет сургутскому муниципалитету, то, что он не стал бросаться в атаку, защищать свою первоначально озвученную позицию, чиновники взяли паузу и, видимо, пошел процесс выработки решения. Мне известно, что где-то с лета, активно с поздней прошлой весны город начал прорабатывать этот вопрос, и наверняка из какого-то набора имеющихся предложений он стал просто выбирать, что ему выгодно. Нам не известно, будет там школа или какой-то центр творчества молодежи. Правда, не знаем.

Но первоначальная информация, что это будет социально ориентированный объект, не торговля, не какие-то продуктовые магазины. Это уже хорошо, конечно, это замечательно. Ну, собственно, вот и все. Ну как? Пока, видимо, городская власть находится на втором шаге этого процесса долгого, потому что вырабатываются взаимоотношения между муниципалитетом и этим самым инвестором. Пока он таинственный. Но, мне кажется, что это уже и не очень важно, какая форма взаимодействия между городом и инвестором будет принята: это будет продажа, концессия, какая-то долгосрочная аренда с выкупом или просто аренда…

Д.Щ.: Опыт нашей власти таков, что у нас центральный рынок передан в долгосрочную аренду с тем, что инвестор обязуется его реконструировать, там работать, но инвестор не получает его в собственность. Там, по-моему, 25 лет, сколько он будет зарабатывать на нем деньги, а потом уже будет смотреть город, как перезаключать договор, или оставлять себе, или что-то еще. Далее будет понятно. Возможно, с «Авророй» такой же механизм будет применен.

Т.С.: Но, по сути, мы ведем речь о концессии. Это одна из форм, может быть, завуалированная концессия. К вопросу о концессиях: мы всегда подчеркиваем, что концессия не есть зло. Когда мы говорили о проблеме возможной передачи путем концессии в руки частного инвестора городских тепловых сетей и горводоканала. Концессия выполняет важнейшую функцию, если, вообще, в случае с «Авророй» концессия, важны условия.

Вот нет ничего страшного и зазорного в том, чтобы городская власть оперировала своим имуществом таким образом, чтобы, первое: это имущество не разоряло городской бюджет, второе: давала возможность создавать рабочие места, извлекать прибыль для частного бизнеса, третье: решало задачу развития гуманитарного капитала на территории муниципалитета. Вот если с «Авророй», тот проект, который задуман, будут решены эти три задачи, тогда это просто великолепно, это замечательно, это говорит о том, что муниципальные власти рефлексируют по поводу подобных проблем.

Понятно, что у них, наверное, в списке городских задач «Аврора», Дом пионеров, здание ТЦ «Вершина», ну далеко не на первом месте, это понятно. Но общественность обращает внимание именно на эти объекты и на другие, на жд вокзал, не потому что общественность не умеет расставить приоритеты в списке городских проблем, а потому что своими основными фундаментальными задачами городская власть занимается в текущем порядке: школы, работа с управляющими компаниями, чистка дворов от снега, вывоз мусора, обеспечение коммунальной жизнеспособной системы… Тут все очевидно. Да? Общественность всегда высказывает свой запрос местной власти на уровне таких объектов.

Д.Щ.: Потому что, если этого не делать, можно навсегда зависнуть на одном уровне и жить там со своими трубами в обнимку и не развиваться.

Т.С.: Конечно. Так что здесь все нормально. И муниципалитет должен понимать, что подобное, может, кто-то считает возгудание по поводу «Авроры», Дома пионеров, «Вершины» - это нормально, это то, что фокусирует очень разбросанную на тысячи задач городскую административную машину на важные моменты, которые тоже нельзя упускать. А моменты эти важны тем, что решение связанных с ними проблем… Вот, «Аврору» берем… Вот решается проблема таким образом, как мы говорим: там будет социальное какое-то учреждение или социальный бизнес, работающий с детьми. Это же, казалось бы, точка на карте Сургута. Действительно, можно снести, построить там очередной сквер.

А появление там социального объекта, что дает? Он облагораживает всю территорию, сначала вокруг весь этот район прилегающий с жителями, а потом это действует дальше, и все больше и больше людей начинают быть завязаны на это новое учреждение. Это очень важные вещи. То же самое и с городским музейным или выставочным, сейчас это вообще кластерный центр, типа там возможного использования «Вершины». Это очень интересный проект, который не является задачей спасения какого-то ТЦ, да наплевать, какой там ТЦ. Речь идет о том, что в Сургуте есть красивое хорошее архитектурное сооружение, которое должно работать на город.

То же самое, кстати, мы говорим, и в случае с «Авророй». Кто-то не понимает, что в «Авроре» есть архитектура? Повторю еще раз: здание кинотеатра «Аврора» относится к еще не памятникам (ему еще не 50 лет), но это типичное сооружение постсоветского модернизма, даже советского модернизма, это нормальная архитектура, весь мир очень любит этот стиль архитектурный, и вообще, в 60-е-70-е годы весь мир застраивался этой архитектурой, и вот в Сургуте есть такой маленький, ну если не шедевр, то, как минимум, нормальное здание в этом стиле. А шедевр, кстати, жд вокзал. Вот, что можно сказать. Поэтому это решение власти правильное, оно вызывает всяческую позитивную реакцию, тут без всяких вопросов. Будем смотреть, как развиваются события с кинотеатром «Аврора» дальше.

Д.Щ.: Да, как обычно. Мы будем вести эту тему еще долго и долго, насколько сможем ее вести. Хорошо. Тогда переходим к следующему нашему эпизоду. Он будет посвящен кино и фильмам в Югре. Как-то очень много их стало, поэтому мы решили тоже их обсудить. Переходите, если интересно, по пути подписывайтесь на наш Ютуб-канал, читайте нас на siapress.ru.