Как развивать территорию речпорта в Сургуте

Сургутский речпорт – знаковая территория. Она хранит память как спецпереселенцев, так и уходящих на фронт жителей города, а также трудового подвига местных рыбаков во время Великой Отечественной войны. Это помимо самого факта, что Сургут базируется на одной из великих рек России и мира. Почему-то это практически никак не используется в нашем городе. А делать это стоит. Как именно – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Продолжаем наш выпуск на этой неделе. В первом эпизоде мы обсудили судьбу катка на Центральной площади Сургута. Какие там нарушения нашлись, насколько они существенны и что с ними делать. Теперь поговорим про Речпорт. Как я говорил дорогой наш общественник Сергей Глинских второй раз еще всплывет в нашей повестке дня. И действительно, он написал текст у нас на siapress.ru о том, какие есть планы перспективной застройки Речпорта. То есть там территория, там стоит 5 различных памятников, которые посвящены памяти разных исторических эпизодов. Они касаются и рыбаков, которые обеспечивали производство миллионов банок консервированной рыбы, которые отправлялись на фронт в 1941-1945 годах, там и про спецпереселенцев, которых выгрузили в той части нашего города, практическими голыми, зимой и как они были вынуждены каким-то образом выживать.

Т.С.: Ты знаешь, кстати, что памятник сургутянам, которые с этого места, с сургутского Речпорта уходили на фронт во Вторую мировую войну, сделала компания СИА-ПРЕСС?

Д.Щ.: Да, это я знаю.

Т.С.: Мы это делали в свое врем в сотрудничестве с городской администрацией, но это у нас тогда было художественное подразделение, которое делало это...

Д.Щ.: То есть эта территория касается нашей редакции напрямую. Так вот, о чем говорил Сергей в своем материале? О том, что предполагается застройка, в которой предполагается несколько коммерческих объектов, ТЦ, что-то еще, именно в том районе Речпорта. Единственное, что он там не нашел, я уж не знаю, действительно, ли это там должно отражаться или не должно, вот все эти памятники, которые располагаются на этой территории, они в этом плане застройки не фигурируют.

Я бы оттолкнулся от этого и, вообще, поговорил насчет того, как может выглядеть территория Речпорта, как ее обустроить, действительно, нужно ли там избегать коммерции совсем или не нужно, какую концепцию от этого всего пространства можно выстроить, потому что, действительно, территория интересная, важная, очень привлекательная с точки зрения того, что там можно делать и как там можно походить, погулять, посмотреть на ледоход, как лодочки плавают, вообще, как река течет. Много там интересных занятий. Как ты думаешь, что там можно сделать? Как можно развить территорию Речпорта так, чтобы это для города было, действительно, классно?

Т.С.: Смотри, Сургут, как известно, стоит на одной из величайших рек мира — Оби. На вскидку, любой символ, который в Сургуте присутствует, не связан с Обью. И все 450 тысяч жителей Сургута не назовут подобного символа. Его просто нет. Ничто не ассоциируется в Сургуте с Обью. Ничто город не обыгрывает пребывание на крупнейшей реке Евразии. Это удивительная вещь. Любой город, любой населенный пункт, который стоит на реке, мало того, что своей историей, живет этим обстоятельством, он максимально эксплуатирует эту тему, чтобы в настоящем быть причастным как бы. Потому что река — это жизнь, река — это транспорт, река — это промысел, пропитание. Река несет большие смыслы, особенно такая река, как Обь. Она сама по себе настолько величайшая река, на ней так много стоит великих городов, она течет через 3 страны, она входит в Северный океан. Это все значимые вещи. А у нас не в гербе современном не используется, ничего никак. Вообще, Сургут — это город на воде. Да?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Сургут — это, вообще, рыбное место, если уж на то пошло. А рыбное — это значит, все-таки, не болота, а река. Это огромная река, которая во время разлива в районе Речпорта имеет более двух км, а есть места, где Обь за горизонт уходит, как море. И вот в Сургуте совершенно вымарана история взаимоотношения города с рекой, которая, вообще-то, давала ему 400 лет жизнь до нефти. Это очень интересно. И апогеем такого исторического разрушения стал снос несколько лет назад сургутского Речного вокзала, советских времен постройки, симпатичное, кстати, зданьице. Нельзя сказать, что там выдающаяся архитектура, но симпатичное здание, которое можно было очень искусно реконструировать и превратить как раз в один из таких символов, о которых я говорю.

Так вот, Речвокзал, Речпорт в любом городе, который стоит на какой-нибудь реке, особенно на великих реках, например, Обь, Волга, Кама, Ока, Днепр, помимо наличия Речного вокзала, это само по себе такой центр притяжения людей, он же строит всегда какую-то инфраструктуру вокруг этого места, куда, действительно, люди приходят прогуляться, на променад — это Набережная, это точки, с которых можно делать фотографии исторические. Это памятные обелиски, памятные знаки, памятные доски, все, что этим проектом, который мы сейчас обсуждаем, видимо, предполагается куда-то уничтожить, сдвинуть, переместить, а на самом деле даже те 4 или 5 памятных знаков, которые у нас на территории сургутского Речпорта расположены, они уже сами по себе являются вехами современной истории Сургута. В каком-то году поставили монумент тем, кто на фронт уходил, в каком-то году поставили пограничный столб, это интересные вещи.

И тот, кто рисует сейчас концепцию будущего освоения так называемого сургутского Речпорта, он просто, видимо, не понимает важности подобных исторических точек, которые уже там существуют. Поэтому для меня, ну я думаю, для любого нормального человека наличие в Сургуте, как в городе на Оби, помните, в советские годы фотоателье было, там внизу было «Сургут — город на Оби». Да? Так вот, для города на Оби наличие Речного вокзала — это важнейшая историческая, идейная, культурная вещь обязана присутствовать просто. Это водные ворота города.

Ладно, у нас разрушено Обьиртышское пароходство, разрушена вся эта индустрия речных пассажирских перевозок. Надеюсь, рано или поздно все это начнет возрождаться, все-таки, у нас есть какой-никакой водный туризм. То есть наличие Речного вокзала в Сургуте – это все равно необходимость. И концепция комплексного развития данной территории должна предполагать, во-первых, восстановление элементарно Речного вокзала, как какого-то сооружения, в котором обслуживаются пассажиры, в котором есть какая-то коммерческая составляющая в виде буфета, ресторана, все эти стандартные наборы, которые оживляют эти вещи.

Для того, чтобы Речной вокзал жил круглогодично, его надо совмещать функционально с идеей автовокзал №2. По-моему, один наш читатель Александр Коновалов давно уже, когда мы обсуждали автовокзал на Грибоедовской развязке, он высказал совершенно разумную идею, что в Сургуте должен быть не один, а два, может быть, несколько автовокзалов. То есть это должны быть узлы, которые собирают пассажиров в разных районах города и комплектуют пассажиропоток таким образом, что там дальше уже его пересаживать на крылья в аэропорту, на жд транспорт и здесь на водный транспорт, а плюс еще и соединять пассажиров, которые прибыли в Сургут поездом, а дальше готовы ехать по воде куда-то. Но наличие автовокзала в этом районе Черного мыса, это логично, тем более, оно попадает вот это транспортное кольцо оттуда с ГРЭСа, с Восточной зоны...

Д.Щ.: Да. И оно ведет к второму мосту через Обь.

Т.С.: Да. И оно туда идет на Нижневартовск. То есть как бы очень логично. Таким образом, Речпорту будет дана круглогодичная жизнь. Хотя Речпорт всегда жил и зимой, потому что у них очень большой подготовительный процесс к весенне-летней навигации, все эти вещи. Вот концепция должна все это предусматривать. Тогда Сургут получит совершенно нормальную разумную идею освоения этого участка, который сегодня называется сургутский Речпорт или зона Речпорта. Ну а дальше мы идем. Какая цель освоения территории? Идея, кстати, не нова. Еще компания «Сургутгазстрой» много лет назад предлагала администрации Вадима Шувалова проект. Насколько я знаю, он...

Д.Щ.: Парк аттракционов.

Т.С.: Это тоже отдавалось под развитие территории. Там речь шла не только о парке аттракционов, но и о преобразовании территории во что-то человеческое. Значит, здесь, естественно, мы упираемся в баланс интересов: город не хочет для коммерческого оператора тратиться на инфраструктуру и считает, что мы тут вам сейчас канализацию, дороги, набережную сделаем, это миллиарды, а вы тут поставите свои карусельки и будете стричь купоны. А коммерческий оператор, кем бы он ни был, не хочет заходить в эту, в общем-то, полуразруху и инфраструктурные инвестиции, которые, вообще-то, по закону делаются всегда, конечно, властью, осуществлять за свой счет на тех или иных условиях. Здесь найти баланс интересов сложно, но возможно.

И этот баланс интересов должен основываться на очень простой позиции: городу эта территория нужна? Мы исходим из того, что да. Город должен развивать свое общественное пространство. Городу эта территория нужна, как какой-то технический участок, условно говоря, будет в том или ином виде реализован проект Речпорта, пусть там пассажиры какие-то плавают, а оставшимся достаточно того, что там есть места пофотографироваться и шампанское попить во время свадебных кортежей.

Нет. Город, видимо, хочет придать другой смысл этой территории. То есть это должна быть живая зона, интегрированная в то развивающееся пространство вокруг, которое мы еще называем Черным мысом, но все это уходит под жилую застройку, под общественную застройку, и рано или поздно Речпорт, который всегда был на таком отшибе, он станет просто частью городской жизни, а, может быть, он станет частью какой-то длинной-предлинной набережной, которая туда до будущего НТЦ дойдет, вероятно. Вот, было бы идеально.

Соответственно, нужна там какая-то коммерция? Безусловно, потому что это место активного времяпровождения горожан. Какая это должна быть коммерция? Рестораны, магазины? Может быть. Хватит у города ума написать такое техзадание и потом его проконтролировать, чтобы там была крутая коммерция, а не «Купец», а не 4-ехэтажный гараж, о котором мы пишем и на который городская власть не отреагировала до сих пор, к вопросу об открытости департамента градостроительства, короче, всего. Тут уже пошли вопросы.

Потому что вероятность того, что под подобный проект зайдет какой-то «коммерс», на бумажках покажет одно, а по факту будет реализовано совершенно другое, очень велика. И здесь, в отличие от истории с катком, я, конечно же, соглашусь с господином Глинских, потому что риски прибрать просто к рукам этот кусок земли для того, чтобы потом какому-то предпринимателю зажилось хорошо, очень велики. А город по-прежнему будет иметь не понятно какого качества то ли набережную, то ли заградительное сооружение от паводка, от пьяных, которые могут в Обь свалиться.

В любом случае это сегодня не набережная, эти 200 метров — не набережная, это не место для жизни. Но если бы это была территория с набережной с ТЦ, не с крупным, нет, это должен быть, безусловно, городской формат, с приличным, нормальным, качественным общепитом, который в Сургуте уже присутствует, и операторы качественного общепита в Сургуте есть, к счастью, мощные, с речпортовым комплексом и он же, возможно, автовокзал №2.

Вот тогда как бы концепция комплексного развития данной территории вырисовывается, тогда городу проще объяснять свои техзадания рынку, а уж этот рынок пусть выбирает инвесторов, соинвесторов, они могут быть не один-два, а, может быть, даже десятки. И это было бы очень интересным проектом, если бы городская власть смогла реализовать его, примерно, в такой концепции, как мы с тобой говорим. А карусельки это будут, или это будет каток еще один, или это будет Цирк шапито (я против цирков, в принципе, ну, допустим) или там будет городской планетарий, или там будет океанариум... Это не известно. Это вопросы деталистики проекта.

Концептуально это должно быть открытое, большое городское пространство, интегрированное в городскую территорию, а не находящееся на отшибе, в котором функционирует Речной вокзал, в котором функционирует он же как бы автовокзал №2, в котором есть коммерческая составляющая не в том виде, кстати говоря, в каком она много десятков лет там была, не шаурмичная, не шашлычная из картонных коробок из-под телевизоров сделанные. Нет. Это должен быть архитектурный проект качественного уровня, никакого самостроя, никаких железных этих вот опор и колонн, нет, это должны быть нормальные современные строительные материалы, и это визитная карточка, потому что с Оби это будут видеть люди, и они должны воспринимать город по той картинке, по той открытке, которую мы будем потом печатать и в качестве сувениров раздавать гостям Сургута.

Д.Щ.: Ну что ж, это вопрос на долгие годы. Будем смотреть, будет ли он, вообще, развиваться, дойдут ли руки у нынешней администрации, чтобы заняться этим вопросом более плотно. Тем не менее, ставить его следует.

Т.С.: Это был бы очень прорывной проект для нынешней администрации, вот реализация проекта под условным названием «Сургутский Речпорт», а под широким названием «Сургут – город на Оби», №2 идея, кстати, дарю «Сургут – город Нового года», «Сургут – город на Оби». Взять на вооружение этот слоган и под него создать концепцию развития, вписывать какие-то магистральные мероприятия на ближайшие 5, 10, 15, 20 лет и реализовать эту концепцию. Тогда у Сургута прямо появляется какой-то туристический смысл «Сургут — город на Оби». Я уже молчу о том, что «Сургут — лучший город Планеты». Это слоган нашего Генплана. И тогда, вообще, все будет зашибись.

Д.Щ.: Вот так вот мы все придумали. Осталось дело за малым — реализовать. Ладно, хорошо. Завершаем наш разговор на сегодня. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш Telegram-канал, читайте нас на siapress.ru. И до новых встреч. Через неделю снова поговорим о том, что такого важного и интересного произошло. До свидания!

Т.С.:Спасибо всем, друзья! Всем пока!