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Фототерапия рака // ФОТОРЕПОРТАЖ

Шесть сургутянок поделились историями принятия онкологии в проекте «Химия была, но мы расстались»

Фототерапия рака // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: siapress.ru

В историческом парке «Россия – моя история. Югра» в Сургуте открылась выставка «Химия была, но мы расстались». Шесть жительниц города, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями, приняли участие в федеральном проекте и поделились своими историями.

«Многие годами не могли рассказать о своем диагнозе. С помощью проекта они нашли в себе силы принять его и рассказать о своем опыте. Мы хотим, чтобы пациенты с онкозаболеваниями в Сургуте получали поддержку. Возможность получить помощь, а тем более от людей, который подобное уже пережили, это очень важно. Историй с хорошим концом должно стать больше, о них нужно знать, чтобы слово «рак» перестало равняться «смерти», – подчеркнула директор по развитию и коммуникациям проекта «Химия была, но мы расстались» Гала Калимуллина.

Проект использует фототерапию как форму психологической поддержки. Она помогает принять заболевание и настроиться на излечение. Своими историями может поделиться каждый, кто столкнулся с онкодиагнозом. Для участников проекта организуются бесплатные фотосессии.

«Есть три этапа – услышать, принять и двигаться вперед, не останавливаясь. Необходимо проходить лечение и верить, что все будет хорошо. Без оптимизма никуда», – рассказала участница проекта Ирина Баранова.

В рамках проекта в Сургуте также прошел круглый стол «Люди в Сургуте «не болеют» раком?», на котором специалисты обсудили важность психологической поддержки онкопациентов и их близких.

«Раньше считалось, что рак – это приговор. Сейчас же все иначе, это совсем другая болезнь. Есть, конечно, нозологии, которые остаются по-прежнему сложными, но с каждым годом появляются новые варианты лечения. Они позволяют либо излечиться, либо полноценно прожить длительное время – до 60 лет и более, – отметил руководитель окружного онкологического центра БУ «Сургутская окружная клиническая больница», доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Алексей Аксарин. – Проект показывает то, что онкозаболевание было, но мы с ним расстались или же примирились и живем с ним спокойно. Рака не надо бояться. Нужно стараться избежать этого заболевания и сотрудничать с врачами, чтобы добиться лучших результатов».

Сейчас выставка перенеслась в Сургутскую ОКБ, где на протяжении месяца каждый желающий может ознакомиться с историями героев.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 384, комментариев: 0
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