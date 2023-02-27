Как в Сургуте отметили Масленицу

Масленичная неделя в Сургуте завершилась грандиозными массовыми гуляниями с конкурсами, играми и традиционным сжиганием чучела. Тематическое мероприятие прошло на Центральной площади.

«Масленицу отмечают в Сургуте на протяжении многих десятилетий. В этом году она организована впервые после перерыва. К традиционным элементам добавили новые театрализованные программы, конкурсы. Сегодня на площади большое количество сургутян разного возраста. Жители приходят семьями. Мы видим приобщение к традициям национальной культуры, сохранение традиционных духовных ценностей», – подчеркнул директор департамента культуры и молодежной политики администрации города Антон Акулов.

Для сургутян подготовили разнообразную развлекательную программу. Самые смелые и активные покоряли масленичный столб, катались на оленьих и собачьих упряжках, а также участвовали в конкурсах и соревнованиях.

Горожане наслаждались и привычным зимним досугом – одни катались на коньках, а другие резвились на ледяной горке.

Жителей Сургута порадовали творческие коллективы города и выставка-ярмарка ремесел. А также каждый мог написать свое заветное желание на огромном блине.

Празднование завершилось взятием снежной крепости и обрядом сжигания чучела Масленицы. Сургутяне весело провели время в кругу родных и близких и проводили зимние холода.