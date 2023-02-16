Югра привлекает новых специалистов в бюджетную сферу, но у этого есть неожиданные последствия

С 1 января 2023 года Югра завлекает специалистов в бюджетные организации при помощи «ускоренных северных». Если обычный человек, не родившийся и не живший в регионе, должен нарабатывать свои северные надбавки в течение нескольких лет, то сейчас востребованные в автономном округе учителя, врачи, тренеры, айтишники могут претендовать на полный объем надбавок с первого дня работы. Это хорошая мера, но у нее есть специфические последствия, считают ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дело в том, что эта система образует заколдованный круг, который привлечет в Югру больше внутренних и внешних мигрантов, которым потребуются новые учителя и врачи. И завершится все это либо с коренным изменением внутренней, в том числе, жилищной политики, либо с истощением бюджетных ресурсов Югры.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». В первой части мы обсудили ситуацию, которая у нас сложилась сейчас, когда государство хочет вытащить из бизнеса некие разовые платежи для того, чтобы хотя бы частично закрыть дефицит бюджета, который у нас образовывается в настоящий момент. Поэтому, если что, посмотрите или послушайте.

Сейчас про привлечение спецов. Значит, есть у нас такая мера, которая вступила в силу с 1 января 2023 года, это в Югре: на определенный перечень профессий, которые утверждает департамент труда и занятости Югры. Действует такая фишка: человек, если он к этой профессии относится и если он нанимается в любую государственную, муниципальную структуру по этой профессии и благополучно трудоустраивается и начинает работать, то он с первого дня получает первые северные выплаты. А вы помните, что чтобы их получить, нужно работать, по-моему, 5 лет. Сейчас люди определенных профессий могут получать эти деньги сразу.

Это, как предполагается, повысит привлекательность наших северов для специалистов, которые сейчас прикидывают, куда им поехать жить. Среди тех спецов, которые относятся к этому списку, врачи самых разных специальностей: от терапевтов до узких специалистов, медсестер, фельдшеров и так далее, учителя, тренера, IT-специалисты, инженеры, специалисты сферы информационной безопасности и так далее. Примерно, так. То есть, кто у нас находятся более-менее в дефиците в государственных, бюджетных структурах.

Давай обсудим, насколько эффективна эта мера? И что еще можно придумать для того, чтобы сделать наш регион интереснее, привлекательнее для спецов хорошего уровня, которые нам, конечно же, пригодятся?

Т.С.: Смотри, сама по себе политика правительства Югры по привлечению специалистов в регион неплохая и правильная. В общем-то, это конкуренция региона за квалифицированные кадры, то есть за квалифицированное население. Так делают не только регионы, которые как-то планируют развитие своей территории на хотя бы среднесрочную перспективу, они затыкают сегодняшние дыры, но так делают многие государства. Смотрим сейчас: в условиях санкций тот же рынок айтишников, такая за ними конкуренция устроена. Америка выдает гринкарты айтишникам, немцы, Испания, очень многие европейские страны, я уже молчу про Эмираты, про Азию и так далее, они за российскими специалистами айти-сферы очень здорово охотятся, и это у них получается очень конкурентно.

Д.Щ.: Надо сказать, что немцы вообще сейчас открывают активно возможности для именно средних специальностей. Они говорят, что у нас нет тех, кто руками работает, приезжайте скорее к нам на работу.

Т.С.: Это, вообще, интересная тема – охота на специалистов. Это не ноу-хау правительства Югры. Я вот к чему. В общем-то, это такая естественная деятельность любой власти любого уровня. Любой поселок должен заниматься привлечением к себе качественных специалистов, жителей, и создавать для этого условия. Вопрос, безусловно, есть определенный по справедливости этой политики, потому что у какого-нибудь хорошего учителя, который проработал в Сургуте, в Пойковском 10, 20, 30 лет, возникнет вопрос о социальном равноправии, на самом деле. Как власти будут это объяснять, интересно понаблюдать, потому что здесь в таких решениях всегда найдется недовольная сторона. Это понятно.

Но давай мы не будем сейчас нравственно-идеологический, культурологический аспект рассматривать, а чисто, если по социальному, экономическому. Вообще, у меня возник первый вопрос: почему, собственно, наш регион решил заняться политикой по привлечению квалифицированных кадров? Почему охота на специалистов вдруг стала острой проблемой для региона? Я обнаруживаю два фактора, две причины, о которых мы не единожды говорили.

Первое. Давайте посмотрим, что в Югре за последние 30 лет с системой профессионального образования, с системой подготовки профессиональных, высококвалифицированных, инженерных и прочих кадров? Мы исходим из того, что Югра – это индустриальный регион, центр нефтяной и газовой промышленности, крупнейший логистический центр, если рассматривать все транспортные связи от воздушных до железнодорожных, нефтепроводных. То есть мы понимаем, что Югра – это сосредоточие крупнейших промышленных компаний страны, и как на протяжении, так называемой, новейшей истории России работало, существовало или выживало, что правильнее, вероятнее всего сказать, система подготовки кадров для этих отраслей. Не будем говорить пока про учителей, врачей. На этом сосредоточимся.

И мы обнаружим, что эта отрасль по производству квалифицированных кадров была в упадке, находится в упадке на сегодняшний день до сих пор. Потому что количество профессиональных технических училищ, которые выпускают те самые рабочие руки, за которыми немцы сейчас охотятся… В Германии, кстати говоря, каменщик, который кирпичи кладет в стену, строит дома, он получает зарплату минимально от тысячи евро, а вообще-то, если хороший специалист, если еще хороший объект, полторы и даже больше. То есть это больше самого лучшего учителя у нас в регионе, это больше квалифицированного врача. Вот, сравниваем рынки.

И за многие годы, если мы даже по Сургуту посмотрим, если бы не сургутский профессиональный колледж, который удалось, я думаю, спасти сначала, потом развить усилиями выдающегося педагогического организатора Вадима Шутова, а так бы и его не было. И такой вот филиал, я так понимаю, при «Сургутнефтегазе» нефтяного института. Вот и все. Вот и вся подготовка профессиональных кадров. Если мы посмотрим дальше, а кто же у нас готовит врачей?

Сейчас вам скажут, что у нас же есть СурГУ, у нас есть лучший Сургутский педуниверситет. Но если вы тщательно посмотрите историю даже этих двух вузов, то вы поймете, что если брать педуниверситет, это сплошная какая-то борьба с постоянными преградами, не смотря на все регалии этого вуза и не смотря на то, что он в пятерку лучших педагогических вузов страны входит. Но это все совершенно не закрывает реальные потребности региона. И теперь, когда регион сталкивается с кадровым дефицитом, в него начинают привлекать специалистов кем-то там, непонятно кем подготовленных в других регионах, и отдавать им такой объем социальной помощи, который вполне бы пригодился выпускникам того же сургутского педуниверситета. Дайте, пожалуйста, выпускникам сургутского педуниверситета сразу в первый день северные, районный коэффициент. Может быть, это будет действовать для местных жителей. Я не знаю. Но вот так вот, если мы смотрим на эти действия, то понимаем, что тут вот есть определенная угроза.

Пойдемте дальше. Самое главное, мое любимое. А что у нас за 30 лет с пресловутой политикой сохранения качественного гуманитарного капитала? Ну, это наша с тобой любимая тема. И мы обнаружим интересную, анекдотическую вещь печальную. То есть на примере таких крупных городов, как Сургут, хотя Сургут просто самый яркий, а тенденции везде одинаковые, качественное население коренное вымывается. Ему становится неинтересно жить в таком городе, он не находит в таком городе реализации своих потенциалов. Хотя у большинства этого населения все хорошо с образовательным, квалификационным, профессиональным уровнями, все нормально, хорошо до поры до времени с мотивацией на проживание и планирование жизни, как минимум, на два поколения вперед на своей территории. Тут все нормально.

Но значительная часть, превалирующая часть этого населения или уже не планирует, не связывает свое будущее с продолжением жизни конкретно в Сургуте, или она задумывается, что на каком-то этапе она будет уезжать просто на так называемую большую землю. Где она, помимо своих, каких-то квалификационных запросов профессиональных, еще получает удовлетворение от моментов чисто житейских, средовых, то, чего недодает Север. Но не потому, что это Север, а потому что такая специфическая жилищная политика, в частности в нашем регионе, о которой мы говорили.

В результате мы видим, что, например, был город Сургут хорошим, добротным 300-тысячником. Жил он себе, развивался, обслуживал нефтяную компанию «Сургутнефтегаз», обслуживал «Газпром», который был еще на тот момент крупной компанией, какая-то была местная экономика. Все это потихонечку росло, развивалось, в целом, в нужном направлении. Вдруг с какого-то периода мы начинаем раздувать город практически до 500-тысячного состояния. Сейчас у нас население Сургута перешло за 400 тысяч официально, там цифра 420, что ли. А по факту гораздо больше, безусловно. А с учетом постоянной неконтролируемой миграции, так и 500 тысяч гарантировано есть.

И вот в этом прибывшем населении мы начинаем по косточкам разбирать, кто это, квалификация этих людей, профессиональная квалификация этих людей, их мотивация, их запросы на жизнь какие, качество жилья, в котором это население живет, преимущественно. Темпы возведения этого жилья, объемы этого жилья и степень влияния этого нового стандарта жизни, который формируется, на, скажем так, то, как бы мог по-иному Сургут потенциально развиваться. Получается, что этот новый стандарт задавил просто то нормальное развитие, чисто средовое, мы сейчас говорим, чисто гуманитарное, по которому мог бы развиваться город. И вот мы видим, что население замещается на водителей такси, на кассиров супермаркетов, на охранников, на уборщиц – это все нужные профессии, это обслуживающий, сервисный персонал, вопросов нет.

Но где инженеры, где классные врачи, где хорошие медсестры, которые умеют написать рецепт на русском языке без ошибок, где вот это все, где слесари 6 разряда, где каменщики высших разрядов? И мы их, оказывается, теперь должны выписывать в Югру, отдавать им дополнительные бюджетные деньги, создавая, таким образом, рабочие места из квалифицированных работников, которые будут обслуживать вот это вот вновь прибывшее неквалифицированное население. Это заколдованный, порочный круг, который необходимо разрывать.

То, что сегодня правительство Югры предпринимает попытку привлечения качественных специалистов, это, конечно же, очень хорошо. Но без прекращения этой базы, которая приводит Югру к подобной кадровой политике, мы ничего не поменяем. Наше население будет расти, мигранты из других стран и из других регионов РФ будут сюда прибывать, потому что им тут будет выгодно. Потому что здесь, по сравнению с большинством регионов России и с большинством, тем более, тех стран, из которых к нам прибывают мигранты, социальная политика на очень высоком материальном обеспечении. Это привлекательный фактор. Это не единственный привлекательный фактор для коренного населения региона. Но для мигрантов это очень привлекательный фактор, это фундаментальная вещь, которая привлекает их в наш регион.

Это население не приносит с собой роста ВВП или регионального валового продукта. Оно не создает той интеллигентской или инженерной прослойки, которая толкает вперед местные науку, образование, интеллектуальные процессы, обеспечивающие дальнейшее развитие не экстенсивное, а качественное, правильное региону. И вот это мы нагнетаем население, потом ищем, кто это население будет обслуживать, платим этому новому привлеченному персоналу большие бюджетные средства, а население снова вырастет, потому что новая миграционная волна приедет к нам, и это будет продолжаться, как финансовая пирамида, бесконечно.

Д.Щ.: Что ж, остается надеяться на то, что такие проекты, как НТЦ или другие крупные задумки нашей власти как-то повлияют, может быть, не решить эту проблему в корне, но хоть как-то повлияют положительно на происходящее.

Т.С.: Но проект НТЦ на фоне уже свершившегося – это капля в море. Тут надо ведь тоже понимать, проект НТЦ стал, это да, это крупный имиджевый, интеллектуальный, научный проект. Вопросов нет. Есть вопросы к качеству его реализации. Все-таки, доведут его до финишной точки в том виде, в каком это презентуется в самых лучших красках? Но, что делать с радикально изменившейся структурой населения, структурой, я рассматриваю только такой аспект, как профессиональная квалификация, что с этим делать? Мы не берем культуру, не берем разные этносы, мы не берем это все. Мы берем только квалифицированность населения.

А советский Север осваивался интернациональным составом, то есть с разных республик Советского союза, нынче из разных стран приезжали осваивать нефтяные месторождения, строить электростанции, строить дороги, строить железную дорогу, представители всех немыслимых национальностей. И это было, вообще, прекрасно, потому что это был, во-первых, культурный обмен, во-вторых, приезжали люди с высоким уровнем образования и с высоким уровнем профессиональной квалификации. Вот это все обеспечило в 60-70-е, почти все 80-е годы такой интеллектуальный рост региона. Мы же о конкуренции региона говорим. Если у тебя одни уборщики и одни таксисты, ты не конкурентно способный регион. А когда у тебя инженеры и рукастые люди, которые могут за свою работу получать 2 тысячи евро, то это регион очень хороший, с хорошим населением, самостоятельным, который будет иметь высокие запросы к жизненным стандартам и, соответственно, каким-то образом этот запрос реализовывать через свое общение с властью.

Д.Щ.: Что ж, хорошо. Будем завершать наш сегодняшний разговор. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, читайте нас на siapress.ru непосредственно. И до новых встреч! Через неделю снова поговорим о чем-нибудь интересном и важном.

Т.С.: Всем спасибо, друзья! Не забывайте подписываться, ставьте лайки у нас на YouTube, читайте нас везде, где находите. Всем пока!