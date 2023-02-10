Чем российские торговые центры заполнят свои освободившиеся площади

Из Сургута ушел строительный гипермаркет OBI. Это значит, что на территории «Сургут Сити Молла» образовалась существенная лакуна, которую чем-то нужно будет заполнять. Нет сомнений, что подобных ситуаций, когда нужно будет забивать освобождающиеся площади в ТРЦ не только Сургута и Югры, но и всей России, чем-то полезным, будет еще много. Что в этой ситуации можно сделать – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. Тарас Самборский на связи. В первом эпизоде на этой неделе мы обсудили смерти на дорогах конкретно в Югре, что с этой не хорошей ситуацией делать. Так что, посмотрите, если интересно. А сейчас поговорим про торговые центры. Вот у нас последним днем работы крупного строительного ритейлера OBI был 31 января в Сургуте. С этого дня в Сургуте, в Югре OBI больше не присутствует.

Соответственно в «Сургут Сити Молле» освобождается большое двухэтажное пространство. Соответственно возникает вопрос: мы понимаем, что эти ситуации будут продолжаться и что площади торговые, так или иначе, будут освобождаться большими арендаторами, которые там, так или иначе, там сворачиваются. Не известно, когда сможет прийти кто-то достаточно крупный на их место. Так что же делать? Вот у нас есть эти самые несчастные торговые центры, многие из которых начинают загибаться по финансовым причинам. Есть пустующие в них площади. Оставлять их, чтобы стояли какие-то пустые остовы, тоже как-то не очень правильно. Что же, какие-то временные решения все равно нужны. Какие там решения могут быть? Как бы ты это видел?

Т.С.: Первое: торговые центры загибаются, потому что очень быстро снижается покупательская способность населения. Люди беднеют. Вот и все. Это очень большие массы людей. Покупательская способность населения снижается, с одной стороны, по причине инфляции: реального дохода у людей становится меньше, и они начинают разумно экономить на своих расходах.

А вторая причина, если мы про Сургут, про нашу специфику, то это замена населения платежеспособного на неплатежеспособное. Об этом мы очень много говорили в контексте Стратегии развития городов и регионов. Сегодняшняя политика такова, что чисто объективно властям выгодно нагонять население своих городов, чем больше, тем лучше, потому что это обеспечивает дополнительные поступления в региональные бюджеты и из бюджетов региональных в муниципальные бюджеты, из бюджетов региональных и федеральных по всяким дотационным, концессионным и прочим схемам. А нагоняется население городов, какое? Все менее, менее и менее платежеспособное. Население, которое просто элементарно выживает.

Это вот такие два фактора. Плюс, безусловно, мы находимся в объективной очень плохой экономической ситуации, к которой конкретно по отношению к крупному ритейлу добавляется фактор в виде санкций. Если мы возьмем сургутские крупные торговые центры, например, OBI, «Сити Молл», то OBI исчез с российского рынка после объявления санкций против России. Вот он ушел, но обещал вернуться. То же самое касается многих других мировых торговых марок, которые или уже ушли или в этом процессе находятся. Ну и что будет? Да ничего не будет. Видимо, у нас перспектива какая? Вот эти крупные ТЦ будут постепенно превращаться в барахолки. И мы это, в общем-то, уже наблюдаем. Кстати говоря, этот путь…

Д.Щ.: «Вершина», по-моему, прошла.

Т.С.: Да, раньше всех прошла «Вершина». Ну, с точки зрения превращения в барахолку, она этот путь прошла очень успешно. Мы видим, что такие ТЦ, как соседний с «Сити Моллом» «Купец», то есть это такой же формат барахолки, это формат абсолютного шиш-беш…

Д.Щ.: Ближе к рынку.

Т.С.: Какого-то шанхая… Да, он успешный, он работает. При этом его инвестиционная себестоимость по сравнению с такими крупными объектами, как «Сити Молл», «Аура», она нулевая практически. Потому что там нет архитектуры, нет полета мысли, нет ничего. Просто барахолка. И значит, судьба «Сити Молла», судьба «Ауры» будет где-то в этом же направлении. Может быть, в силу более качественного менеджмента этих объектов там как-то что-то будет сдерживаться, но мы будем видеть эти признаки. Наверное, они будут потихонечку заполняться какими-то китайскими или турецкими операторами…

Д.Щ.: Иранскими…

Т.С.: Я не знаю, что производит Иран…

Д.Щ.: По-моему, турки и Иран одежду шьют.

Т.С.: Да. Например, возьмем этот отсек, где находился строительный супермаркет OBI. Кто туда может зайти? Туда теоретически могут зайти какие-нибудь турецкие торговые системы, которые будут продавать свой товар. Вообще, сегодня на кризисе российской экономики лучше всех, кто зарабатывает? Китай, Турция, немножко Казахстан. Судя по тому, как те же турки стремительно забирают авиационный рынок российский, я думаю, если санкции каким-то чудом прекратятся, то, наверное, турки будут летать еще и внутри России, я так представляю. Потому что, видимо, это единственный способ оставить хоть какое-то авиационное пространство нормально работающим в стране. Вот и все.

Когда мы слышим всякие призывы общественных деятелей о том, что давайте освободившееся пространство отдадим под какие-то спортивные, социальные заведения. Это хорошая идея. Везде же надо взывать к властям. Я думаю, что частные владельцы этих ТЦ точно также подумывают о подобном направлении, потому что индустрия развлечений все равно остается, она никуда не денется. Я видел примеры переоборудования не ТЦ бывших, скажем так, почти близкого формата, современных складских логистических центров, которые не зашли в рынок и их оборудовали под картинг-центр. Это очень интересная вещь. Огромные площади, я не знаю, там тысячи квадратных метров. Вот, в одном месте картинг-центр классический, в другом – электрические машинки ездят. Все это здорово, все это хорошо работает, очередь забита. Возможно, по этому пути можно и пойти. Более того, мне кажется, что Сургуту как раз не хватает подобных вещей…

Д.Щ.: Определенно.

Т.С.: И если экономическое состояние сегодняшних владельцев ТРЦ позволяет как-то им в этом направлении думать хотя бы, то, наверное, это было бы неплохо. То есть у нас мало спортзалов, у нас мало каких-то вот этих зон для активити под крышей. Это нормально в условиях нашего климата. В Сургуте в принципе нет выставочных площадей, у нас нет нормального выставочного центра. А что такое выставочные центры? Это же не только выставки нефти и газа, архитектура и строительство. Это же выставки всяких, не знаю… Научпоп выставочный в мире – это самая ходовая, самая популярная бизнес-идея в этих всех выставочных делах. Выставочных анимированных динозавров возят, и эти выставки собирают огромную кассу, на них приезжают просто с соседних регионов. А выставка «Человеческое тело», которую мы с тобой однажды видели. Помнишь?

Д.Щ.: Которую, к сожалению, в России сейчас представить очень сложно.

Т.С.: Ну, теоретически. Представим как бы, что ее можно представить. «Человеческое тело». То есть это абсолютно… Я ее видел уже трижды в разных городах, и трижды это были разные экспозиции. Везде автобусами возят школьников (это критикам нашим целомудренным, охранителям нашей святости), возят туда школьников автобусами и на примере этой выставки рассказывают очень важные вещи о здоровье человека и о том, как вообще надо себя беречь в этой жизни. И таких выставок очень много.

Есть мировая выставка «Космос». Она, кстати говоря, в России была, но она не российская. Хотя, странно. У нас шикарный в Москве музей космоса на ВДНХ, если кто был. Он просто шикарный, правда. Один из лучших музеев, которые я когда-либо видел. Выставки картинных галерей. То есть это все работает. Вдруг кто-то захочет пойти по этому пути? И это было бы прекрасно. И это было бы сразу под эгидой частного бизнеса, никаких властей, никаких сложностей бюрократических. Это рабочая схема: зрелище никто не отменял даже в условиях тяжелой экономической ситуации. Но стратегически, мне представляется, к сожалению, будет выбран вариант самый упрощенный, тот, о котором мы с тобой только что говорили. Это будет вариант барахолок.

Д.Щ.: Что ж, посмотрим, как это все будет развиваться. Мы заканчиваем сейчас нашу «О чем говорят». Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы, читайте нас непосредственно на siapress.ru и до новых встреч. Через неделю снова встретимся и обсудим что-нибудь интересное. До свидания!

Т.С.: Хорошо. Спасибо всем, друзья! Пока!