Как вернуть товар с истекшим сроком годности в магазин и получить деньги обратно

«Вернулась домой с покупками из магазина и обнаружила, что у молока истек срок годности. Получится ли его вернуть, если я не взяла с собой чек? И что делать, если мне откажут в возврате денег за просроченный продукт?» – спрашивает читательница siapress.ru Полина Анисимова.

Отвечают специалисты Роскачества и Роспотребнадзора:

Для возврата товара вам необходимо как можно быстрее (лучше всего в день покупки) обратиться к продавцу того магазина, в котором вы делали покупку. При себе должен быть просроченный товар, оригинал или копия кассового чека (если он сохранился), паспорт или другой документ, подтверждающий личность (водительские права, заграничный паспорт, военный билет) и банковская карта (если вы оплачивали ей товар).

Когда придете в магазин, вызовите администратора, изложите ему суть вопроса. Покажите просроченный товар и потребуйте возврата денег.

До момента возврата денег ни в коем случае не отдавайте администратору ни сам товар, ни оригинал кассового чека. Лучше предъявите копию чека, сказав при этом, что оригинал у вас с собой и вы отдадите его после того, как вам вернут деньги.

Если вы платили наличными, но кассовый чек не сохранился, сообщите администратору дату и приблизительное время покупки, укажите кассу, где оплачивался товар. Если вы обратились в магазин в день покупки просроченного товара, потребуйте восстановить кассовый чек или проверить проведенные операции. Кроме того, в большинстве магазинов, особенно возле касс, установлены видеокамеры. Поэтому вы вправе потребовать просмотра записи, чтобы подтвердить, что вы купили просроченный товар.

Если продавец вернул деньги, вы должны заполнить заявление об их возврате (как правило, в магазине есть готовые формы) и расписаться за их получение либо ждать их поступления на банковскую карту. Никаких комиссий, пени и так далее взимать с вас продавец не имеет права.

Если продавец отказывается возвращать деньги, направьте ему претензию. В ней коротко изложите суть проблемы, напишите, что администратор отказывается вернуть деньги и вы не согласны с этим. Потребуйте удовлетворения ваших требований в течение семи дней. Обязательно укажите свои Ф. И. О., адрес (можно электронный) и номер телефона. Напишите также, что в случае отказа вы обратитесь в Роспотребнадзор и в суд. Один экземпляр претензии отправьте по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на юридический адрес продавца (должен быть указан на вывеске магазина или на «Уголке потребителя»). Квитанцию об отправке письма нужно сохранить.

Если продавец по-прежнему не возвращает деньги или попросту игнорирует ваши требования, обращайтесь в Роспотребнадзор. В жалобе изложите суть проблемы, опишите все этапы общения с продавцом, а также сообщите о его отказе возвратить деньги. Также приложите копии всех имеющихся документов (кассового чека, фото записи в Книге отзывов и предложений, копию претензии и почтовой квитанции).

Жалобу в Роспотребнадзор можно подать лично через канцелярию или направить в электронном виде через специальную форму, размещенную на сайте управления вашего города.

Имейте в виду, что для направления электронной жалобы вы должны быть зарегистрированы на портале госуслуг.

Роспотребнадзор в настоящее время уделяет повышенное внимание к ситуации с возвратом товаров и напоминает, что у потребителя есть право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс.

1. Возврат некачественных товаров не может сопровождаться требованием оплатить расходы на такой возврат (пункт 1 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей»: по требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.).

2. Возврат качественных товаров (в течение 7 дней с момента передачи товара), приобретенных дистанционно, может сопровождаться взиманием платы (пункт 4 статьи 26.1 Закона «О защите прав потребителей»: при отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования).

3. Продавцы и маркетплейсы вправе только улучшить условия возврата товаров.

4. Любые попытки ухудшить положения потребителей пресекаются Роспотребнадзором в рамках установленных полномочий в строгом соответствии с законом.