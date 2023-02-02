Чем простой фильм «Чебурашка» стремительно завоевал сердца российского зрителя

Феномен фильма «Чебурашка» еще ждет своего внимательного исследователя. Как эта картина в считанные недели установила абсолютный рекорд что по сборам в прокате, что по количеству проданных билетов (их число превысило 20 млн)? Свои предположения высказали ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мы продолжаем. В первом эпизоде «О чем говорят» мы обсудили отмену деклараций о доходах и имуществе для депутатов всех уровней и сенаторов, что это, зачем это нужно, о чем это говорит, для кого это. Так что переходите, смотрите первую часть, если интересно.

А сейчас поговорим про «Чебурашку». «Чебурашка» – наш свежий фильм, который собрал невероятное количество, более пяти млрд рублей в прокате и стал абсолютным чемпионом в России, перебив «Аватар» и первый, в второй, и другие кассовые фильмы российские и зарубежные. Каюсь, я сам еще не успел посмотреть, у меня просто ребенок не того возраста, когда можно ходить в кино, а самому как-то не очень интересно было. А так как мы решили поговорить про «Чебурашку» весьма спонтанно, я просто не успел к этому с академическим интересом прильнуть.

Давай обсудим. У меня было такое ощущение, что если закрыть вообще весь западный прокат «белый», и люди просто год не ходят в кино, потому что им не особо до кино и смотреть нечего. Потом им что-то подкинули более-менее доброе и мирное, чтобы люди этим воспользовались и как бы отдушину нашли. Но это такое, мое чисто дилетантское впечатление о том, почему фильм «Чебурашка» собрал такую гигантскую популярность. Расскажи, что ты хотел по этому поводу сказать, что ты видишь в феномене этого фильма?

Т.С.: Смотри, во-первых, я в детстве, как все советские дети, мультик «Чебурашка» не очень любил. Во-первых, он был кукольный, а не рисованный, а по классификации советского телезрителя, рисованные мультики были всегда более интересными, качественными. Поэтому между мультфильмом «Ну, погоди!» и «Чебурашкой» все прогрессивное советское детское человечество выбирало «Ну, погоди!». Вот все, как заставка «Ну, погоди!» начинается, все сбегаются, смотрят «Ну, погоди!».

Плюс ко всему, мало, кто об этом говорит, но «Чебурашка», как «Ежик в тумане», абсолютно наркоманский мультфильм, его надо смотреть только взрослым людям, причем тот советский мультик, который написал Успенский. И я это говорю на абсолютно полном серьезе. Вот найди время и пересмотри пару серий, и ты поймешь, что точно также, как мультфильм «Простоквашино» – это совершенно провокация Эдуарда Успенского против мейнстримной детской литературы, пафосной, пропагандисткой в тот период, назидательно-воспитательной. Что «Чебурашка», что «Простоквашино» работают со своим читателем, со своей аудиторией на своей волне, так вот ровно, спокойно, даже не понять, кто положительный герой, если так серьезно.

Д.Щ.: Может быть, благодаря этому они и получили такую популярность в виду такого противопоставления с основной культурой.

Т.С.: Вот и переходим к нашей «Чебурашке» сегодняшней. Я ее посмотрел совершенно случайно, потому что моему ребенку младшему это было интересно, ну давайте посмотрим, и плюс ко всему все орут, гремят, что 5,5 млрд чуть ли не за неделю сборов, такого никогда не было. Ну, вот мы, значит, изнасиловали себя просмотром этого феномена. Я хочу сказать, что его успех я вижу в двух причинах: первая, как ты отметил, «Чебурашка» демонстрируется в пустых российских кинозалах, в том смысле, что он показывается без альтернативы, без конкурентной среды.

Д.Щ.: В Новый год, когда люди очень массово ходят смотреть кино, ведь делать нечего. И если что-то попадает на Новый год, то оно автоматом собирает кучу денег, даже, может быть, не всегда заслуженно.

Т.С.: Да, Новый год – это, вообще, как бы такой праздник, надо поговорить про него, потому что я наблюдаю у многих людей посттравматический синдром после новогодних праздников. Как после ковида, когда социологи и антропологи отметили неспособность большого количества людей выходить на работу в привычном ритме жизни, так и после новогодних праздников российских наблюдается то же самое. Поэтому, да, людям хотелось каким-то образом скрасить это такое вот странное двухнедельное пребывание в этом его пространственно-временном искажении, которое называется новогодними каникулами, и «Чебурашка» тут стрельнул.

Вторая причина его успеха в пацифичности этого фильма. Это очень важный момент. Да, я долго думал, ну, что же тут хорошего, и я понял. С некоторых пор вечером у нас есть такая семейная культурная традиция – мы садимся и смотрим какое-то кино. Если пятница, суббота, то мы можем себе позволить какой-нибудь триллер, хоррор, что-то повозбуждающе. Но если завтра на работу и надо ложиться спать и выспаться нормально, то надо смотреть что-то расслабляющее. А расслабляющее – это какая-нибудь тупость, чтобы ты не задумывался, посмеялся, повеселился, и хорошо нас в этот раз выручил «Чебурашка». Ну, думаю, давайте посмотрим.

Я обнаружил, что фильм при всей его культурной – слово «бесценность» в данном случае имеет то, второе значение, то есть оно без цены, оно не имеет никакой цены, – в самом буквальном смысле это кино на один раз. Но оно очень доброе, миролюбивое, и оно действительно о мире, если правильно меня поймет наша аудитория.

Что мы видим в сценарии «Чебурашки»? Несмотря на то, что там есть военные действия между Еленой Яковлевой, которая там страшная Шапокляк, которая производитель конфет, и она хочет поглотить маленькую соседнюю лавку по продаже других, более вкусных конфет. Это единственный, если можно так сказать, военный сюжет в фильме присутствует. Кстати говоря, я прямо в эту минуту подумал, что, пожалуй, что нет, мы имеем дело не просто с пацифистским фильмом, а с фильмом-иносказанием. В этом смысле я бы тогда пару баллов «Чебурашке» бы прибавил.

И всю эту ситуацию через какие-то нелепости, какие-то курьезные ситуации этот Чебурашка выруливает. Если в этом фильме убрать Чебурашку и поставить туда какого-нибудь пингвиненка, какого-нибудь котенка, птичку, то сюжет бы абсолютно не пострадал. Но смысл в том, что фильм пацифистский, хотя боюсь, что эта аудитория значение слова «пацифистский» не вполне понимает, я уж прошу прощение за высокомерие определенное, но, к сожалению, да, некоторые исследования это подтверждают. Но если бы это был какой-то очередной военный боевик, которыми сейчас Министерство культуры РФ щедро одаривает грантами на производство, боюсь, что подобного успеха даже в новогодний культурный дефицит не произошло бы. Потому что люди чувствуют какие-то вещи: ну один раз прокатило, хороший фильм, какой-нибудь там спортивный фильм про очередной успех какой-то советской сборной команды…

Д.Щ.: Типа «Движения вверх».

Т.С.: Да, да. Ну, второй раз, ну третий. Но это заезженная пластинка. А если мы перенесемся в лучшие советские годы с точки зрения культурного ренессанса, скажем так, 70-ые и самое начало 80-ых годов, то все эти «Любовь и голуби», все эти Меньшовы, Рязановы, Данелия и так далее по списку… И если мы попытаемся сейчас понять скороговоркой, в чем главный успех того кинематографа, то ответ очень простой: тот кинематограф говорил со зрителем о современном состоянии человека, о его конкретных современных переживаниях здесь и сейчас, и он показывал своего современного героя.

Каждый день смотреть выдуманные, или полувыдуманные, или даже действительно истории о чьих-то чужих победах, то есть о людях, которые давно не среди нас, это не интересно. Это может составлять какую-то часть культурного производства, кинематографического производства, но это не может быть единственным культурным пространством, которое формируется на поле такого гигантского государства, как Россия. Не может такого быть, 140 млн телезрителей не могут все время хотеть смотреть фильмы про танки, про взрывающиеся самолеты, про 9-е роты и так далее и тому подобное.

И вот «Чебурашка» просто заменил собой, условно, «Любовь и голуби». Условно, «Москва слезам не верит». При этом он в тысячи раз примитивней, он прост, как, я не знаю, капроновая нитка, вырванная из чулка. Первое: он пацифисткий, он о добре, он не заставляет аудиторию снова рефлексировать по прошлому. Это мое представление, почему «Чебурашка» вот так сработал. И наконец, когда я читал в одном из наших, кстати, югорских Telegram-канале совершенно дикий, примитивный панегирик патриотический, что вот, «это успех, это прорыв, теперь мы забьем Голливуд нашим отечественным кинематографом».

Но для того, чтобы забить Голливуд отечественным кинематографом, у вас должны быть, еще раз повторю, там Владимир Меньшов, такие режиссеры были, Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Кира Муратова и так далее. Понимаете, о чем мы говорим? То есть уровень творцов нынешних несравним с теми художественными деятелями, которые создавали свои лучшие произведения, которые, кстати говоря, аудитория смотрит до сих пор.

И я так глянул топ-10 фильмов нашего российского кинопроката, я просто по названиям, суммы там везде от 2-ух до 5,5 млрд, как у «Чебурашки». Итак, «Чебурашка» – русский фильм, «Аватар», «Холоп» – второй русский фильм, «Человек-паук», «Движение вверх» – русский фильм, «Король лев», «Мстители», «Т 34» – русский фильм, «Последний богатырь» – русский фильм и «Пираты Карибского моря». Если пойти в топ-20, то пропорция будет не 6 голливудов на 4 российских полумультфильма, не в пользу российского кинопроката, потому что там пошли «Зверополис», «Веном», «Тайная жизнь домашних животных», «Джокер» и так далее и тому подобное.

Соответственно, где России брать мощности для того, чтобы перебить Голливуд? Я не вижу такой возможности. Напротив, все лучшие, с точки зрения кинопроката, российские кинофильмы и мультфильмы стали лидерами не потому, что они в отсутствие Голливуда попадают в прокат, а потому что они впрямую конкурируют с голливудскими фильмами, Голливуд их подстегивает. Они же все эти фильмы сняли по калькам голливудских мастерских, ни одного оригинального российского фильма не произведено, нет, все это калька.

«Движение вверх» – это что? Это калька с какого-то боевика голливудского категории B, если не С. И вот там сюжет разворачивается ровно по такой же динамике, структуре, как это делал бы любой голливудский режиссер. Так вот невозможно заменить российскому кинопрокату российским же фильмом Голливуд, потому что без Голливуда российского фильма нет. Вы посмотрите на этот список, и вы поймете, что все эти фильмы снимались в такой вот смешной, примитивной конкуренции с Голливудом. То есть наш режиссер или продюсер смотрит на какой-то голливудский фильм и с него списывает просто всю технологию создания своего кино. И таким образом появляются вот эти все мультики, это не Норнштейн снял там мультфильм про «Ежика», это мультик «Богатырь», который тоже на один раз, посмотрел и поехал дальше, который не оставляет у тебя в душе никакого места. Вот, собственно, и все. Вот, что можно сказать о феноменальном успехе фильма «Чебурашка».

Д.Щ.: Что ж, с этой точки зрения это, может быть, даже внушает какой-то оптимизм, если такую большую кассу делает фильм, где про добро, мир и дружбу.

Т.С.: И, кстати говоря, страшная большая старуха Шапокляк в этом «Чебурашке» в результате изменила свое мнение и полюбила эту маленькую шоколадную лавку и стала с ними дружить.

Д.Щ.: Господи, как это прекрасно! Надо посмотреть. Что ж, все смотрим «Чебурашку» и учимся тому, как надо действовать. Ладно, надо завершать. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, в Telegram тоже подписывайтесь, лайки ставьте разнообразные. Через неделю снова увидимся, обсудим интересные вещи. Всем до свидания!

Т.С.: Всем спасибо, друзья! Всем пока!